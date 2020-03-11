Я уже много раз публиковал рецепты моего подписчика, который готовит настойки на своем самогоне. Однажды я его попросил рассказать мне, как выбрать настоящий самогон.

Его ответ меня слегка обескуражил: «А я откуда знаю? Я его никогда не выбирал и не покупал. Всегда сам гоню. Приезжай ко мне, я тебе и налью». И поехал бы ведь, но далеко…

Тогда я решил узнать о том, как выбрать правильный самогон и сегодня делюсь результатами моего исследования с вами. Итак, погнали!

Что такое самогон

Самогон — это спиртной напиток с высокой крепостью, который изготавливается обычно в домашних условия путем перегонки через специальные заводские или изготовленные самостоятельно аппараты.

Перегоняется обычно готовая брага, получаемая в процессе брожения каких-либо сладких продуктов или несладких, но с добавлением сахара.

До 1917 года самогон назывался «корчма».

Чем отличается первак от настоящего самогона

После 1917 года документально закреплено понятие «самогонка», как крепкого спиртного напитка, изготовляемого из картофеля с добавлением сахарного сиропа. Но в наше время не важно, из чего готовится брага.Первак — это крепкий алкогольный напиток. Получают его в ходе процесса изготовления самогона. Это напиток после первой, начальной перегонки готовой браги. Крепостью 60-72%.

Издревле перваком называли высококачественные спиртные напитки.

По заводской технологии первичный продукт перегонки потом пропускается через угольный фильтр, который отфильтровывает вредные примеси, такие как: альдегиды, металлы, фенолы.

В домашнем производстве самогона, первак прогоняется через самогонный аппарат повторно, но без «хвостов».

В общем процесс очень запутанный и, если кратко, то есть три фракции — первая, серединная, хвосты. Вот первая это и есть первак, который потом перегоняется или фильтруется. Он самый крепкий.

Вторую можно пить уже сразу после первой перегонки. Хвосты раньше использовали в промышленности, например, к дегтю добавляли. Употреблять их внутрь организма не рекомендуется.

И, если сделать вывод, то первак отличается от самогона только наличием вредных веществ, которые необходимо дополнительно отфильтровывать.

Настоящий самогон — это несколько раз перегнанный настоянный на различных травах первак.

Где лучше покупать самогон

Самогон, как и настоящее домашнее вино и чача, на рынке у бабушек обычно не продается. Прежде, чем покупать этот хмельной напиток, нужно убедиться, что он производится из качественного сырья в нормальных, близких к стерильным условиях.

Если это сосед, который несколько лет занимается изготовлением данного напитка (и все еще жив), то смело можно покупать у него.

Но я, не имея никаких соседок и бабушек рядом, покупаю самогон в магазине, заводского производства. Конечно это не много не тот продукт, который я пробовал в деревне у деда, но согревает хорошо.

Мой личный топ 3:

Сиббиттер Самогон 0.5 л. Крепость 40%. Деревенский самогон пшеница 0.5 л. 42%. Косогоров самогон №3 пшеничный. 0.5 л. 40%.

Знактоки и ценители, конечно, скажут, что это «не оно», «не то», «настоящий должен быть 72%». Но мне нравятся эти напитки, которые всего лишь ограничили в крепости, оставив суть.

Как выбрать хороший самогон

Для истинных адептов домашнего самогона приведу несколько способов, как определить качество самогона самостоятельно.

К ним относятся:

Определение запаха. Если запах приятный, без сивушных нот, то перед вами хороший продукт. Определение цвета. Самогон должен быть прозрачным, без мутных примесей и вкраплений продукта для перегонки. Определение вкуса. Небольшое количество покатать по небу и языку. Сильная горечь и жесткость указывают на наличие посторонних примесей и некачественное первоначальное сырье. Определение горючести. Некоторое количество поджечь. Должно гореть ровно и красиво, как спирт. Если затухает или вспыхивает, то такое пить нельзя. Кстати, этот способ годится и для определения качества любого другого алкоголя крепостью свыше 40%. Определение морозостойкости. Для этого нужно поместить самогон в морозилку минимум на три часа. Температура должна быть не выше -18. Если напиток замерз или в нем образовалась ледяная взвесь, то верните продавцу, пусть сам пьет. Определения веса. 1 литр настоящего самогона должен весить 953 грамма. Если больше или меньше, с учетом погрешности весов, на 10 грамм, то этот напиток не относится к качественным.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А у вас есть способы определить качество самогона? Где вы обычно его покупаете? Или также как Александр предпочитаете гнать его сами?