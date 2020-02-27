В кругу моих друзей и знакомых многие предпочитают коньяк, а не водку или виски. Однажды я спросил в компании: «Какой температуры должен быть коньяк в момент его дегустации?» - мне ответили, с долей иронии: «Коньяк мы не дегустируем! Мы его просто пьем! А посему, твой вопрос останется без ответа».

Тогда я решил поделиться своими знаниями с вами, дорогие читатели. Может вам это пригодится.

Влияние температуры на вкусовые качества коньяка

Это интересно: бокал для коньяка называется – снифтер. Нижняя часть его расширена, а верхняя заужена. Считается, что такая форма не позволяет быстро улетучиваться ароматическим веществам из напитка. Заполняется снифтер коньяком не более чем на 1/3.

Любители коньяка сами определяют, каким его нужно употреблять, исходя из своих предпочтений. Кто-то «уважает» холодный напиток, кто-то его подогревает у огня камина, если таковой есть поблизости. А кто-то ничего не делает специально, и наливает его в бокал таким, какой есть. Кто же прав?На фото: бокал для коньяка – снифтер.

Мировое сообщество дегустаторов считает, что охлажденный коньяк не раскрывает в полной мере свои вкусовые качества. Холод, как бы, «сковывает» аромат, не дает ему свободно распространяться.

Да и вкусовые рецепторы человека иначе реагируют на холодный продукт – вкус ощущается слабее.

Но и после сильного подогрева (более 30 градусов) коньяк становится менее приятным из-за резкого спиртового запаха, поскольку тонкие ароматы слишком быстро улетучиваются.

А значит, оценить настоящее богатство вкуса этого крепкого алкоголя можно только при определенной температуре.

Коньяк в бокале – оптимальная температура

О вкусах, как говорится, не спорят. Однако специалисты из Франции, родины коньяка, советуют дегустировать янтарный напиток, когда он имеет комнатную температуру. Это диапазон от 20C° до 25C°.

Проще говоря, бутылку с приобретенным коньяком не следует помещать в холодильник, или ставить рядом с отопительными приборами.

Бутылка с коньяком перед употреблением должна без какого-либо воздействия просто находиться в помещении: в шкафчике, на столе, в ячейке для бутылок. Главное не на свету – прямые солнечные лучи негативно сказываются на качестве напитка.

Профессиональные сомелье выделяют три «волны» в коньячном аромате. Испарения легких ванильных тонов можно почувствовать в 5 см от края бокала. Запах цветов и фруктов ощущается в непосредственной близости от края снифтера. Сложные ароматические тона многолетней выдержки проявляются на удалении 2 – 3 см от самого напитка.

Сомелье рекомендуют: коньяк в бокале можно недолго погреть теплом ладоней. Есть мнение, что температура человеческого тела может разбудить в напитке самые изысканные нотки.

Как правильно охлаждать коньяк

На фото: крымский выдержанный коньяк.Запомните, друзья: хороший коньяк, с многолетней выдержкой не охлаждают! Это не водка и не шампанское. Весь спектр ароматических веществ можно оценить только, если он теплый.

Резкие скачки температуры также неблагоприятно влияют на благородный вкус напитка. Он от этого «устает». А в покое, при равномерной комнатной температуре «отдыхает», концентрируя весь свой богатый вкусовой потенциал.

Если же вы не уверены в качестве коньяка, который вы собираетесь пить, то предварительно его нужно охладить в холодильнике до температуры 13-15 градусов. Так можно скрыть дефекты вкуса, убрать неприятный спиртной запах.

Охлаждают ли бокалы перед тем, как налить в них коньяк

Охлаждать специально бокал для коньяка нет необходимости, если только вы не проживаете в Африке. Ведь на тропическом континенте температура воздуха достигает 50 C°, и выше. В России же, с ее необъятными заснеженными просторами, наоборот, всегда хочется что-нибудь подогреть. Или усесться поближе к печке, камину, костру.

Комфортная температура для человека будет комфортной и для коньяка (20-25 градусов). Поэтому дополнительно охлаждать бокалы не нужно. Достаточно перед употреблением их тщательно вымыть в теплой воде, протереть сухой льняной салфеткой и разлить напиток.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какую температуру коньяка предпочитаете вы? Может быть вы не согласны со мной и предпочитаете пить этот напиток из стопок и сильно охлажденным?