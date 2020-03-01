В многообразии алкогольных напитков самогон располагается несколько обособленно. И дело не только в том, что его возможно приготовить самостоятельно дома. Существует множество спорных мнений насчет того, насколько добротным является этот напиток.

А бывает, что этим словом называют продукты заводского изготовления, но низкого качества. В ответ на это я просто расскажу, что такое самогон и как его варят.

Что такое самогон

Самогоном издавна называли самодельный напиток, который получали из спиртосодержащей жидкости — браги. Готовили ее из сахара, картофеля, крахмала, свеклы, да из любого органического продукта, содержащего много углеводов. Сейчас принцип приготовления самогона почти не изменился.

При брожении сахар разлагается на спирты и углекислый газ. Иногда, для начала процесса в брагу можно добавить хлебопекарные или винные дрожжи. Газ в самогоноварении не используется, а вот спирт из браги добывают и применяют для приготовления напитков.

То есть самогоном называют напиток, содержащий этиловый спирт, полученный перегонкой или дистиляцией из предварительно приготовленного сусла. Крепость его может быть от 40% об. (или, привычнее, градусов) до 85-90% об. При этом не стоит путать его с водкой, которую готовят из спирта высшей очистки без каких-либо примесей.

Я частенько слышал мнение, что самогон — это какой-то суррогат, то есть неполноценный продукт, который и пить то невозможно. Признаться, и сам так думал, потому что случалось пробовать несколько раз этот напиток. Отвратительный запах, непонятная приторность совершенно не воспринимались мной, пока… я сам не решил попробовать выгнать что-либо.

Тот самый деревенский самогон, «воспетый» в кинематографе и литературе — мутный, разлитый в большие бутыли, не имеет ничего общего с качественным напитком, который можно приготовить у себя дома. Таким раньше он получался потому, что в условиях крестьянского хозяйства трудно было обеспечить нормальные условия для перегонки.

Гнали на печи или на костре. Очень быстро. Вот и получался самогон с частицами браги, зачастую даже недобродившей. Настоящий самогон чистый и прозрачный, а если его делают из сахарно-дрожжевой браги, он практически не имеет посторонних запахов и привкусов.

Решение пришло ко мне, когда просто жалко стало выбрасывать остатки ягод и фруктов, перебродивших в вино. В них ведь еще остается много сахара и всяких вкусных и ароматных веществ. Тогда я и приобрел простенький дистиллятор — перегонный куб и охладитель. Не скрою, первый опыт перегонки обычной сахарной браги был неудачным. Полученный самогон был достаточно крепким, но невкусным.

Позже, вспомнив химию, быстро подтянулся в теории и практике, а теперь друзья даже просят, чтобы я их угостил именно своими напитками. Оказывается, если не торопиться, соблюдать технологию приготовления, можно создавать действительно интересные вещи даже в домашней обстановке. Самогон получается качественный, а напитки на его основе получаются вкусными, ароматными.

Какое оборудование нужно для самогоноварения

Как же добыть спирт из браги? Оказывается, просто. Дело в том, что спирты испаряются при меньшей температуре, чем вода. Если же обеспечить необходимые условия, спирт начнет испаряться, а вода еще даже не закипит. Вот для этого и необходимо специальное оборудование.

Минимальный набор для выгонки дистиллята состоит из перегонной емкости (ее иногда называют перегонным кубом) и охладителя, в котором пары спирта конденсируются и превращаются в жидкость. Но для получения напитка лучшего качества нужно включить в схему еще несколько устройств.

Одно из таких — сухопарник. Он устанавливается между кубом и охладителем и улавливает частицы воды, которые все-таки могут находиться в спирте, а также тяжелые сивушные масла. В «продвинутом» варианте сухопарников может быть несколько.

Трудно обойтись и без качественных спиртомеров. Если ориентироваться по-старинке — «горит-не горит», хороший самогон вы вряд ли получите.

Кроме этого, я использую еще устройство для контроля крепости (в народе - «попугай»). Он представляет собой высокую емкость примерно на 250 миллилитров с двумя патрубками. «Попугай» шлангом подключается к охладителю.

Самогон сначала заполняет его объем, а уже потом выливается в приемную емкость — банку или кастрюлю. В находящийся в устройстве самогон можно погрузить спиртомер и визуально контролировать крепость прямо во время выгонки.

При помощи специальной колонны для дополнительной очистки или ароматизации, можно придать самогону определенные свойства. Колонну я иногда включаю в процесс между «попугаем» и приемной емкостью. Внутрь, в зависимости от того, что желаю получить на выходе, засыпаю или активированный уголь, или травки-ароматизаторы. Уголь — для очистки, ароматические добавки — для улучшения органолептических свойств.

Как варят самогон

Чтобы начать перегонку, нужно правильно приготовить сусло. Именно такое общее название в самогоноварении имеют спиртосодержащие жидкости, предназначенные для перегонки. Я расскажу, как приготовить сусло на примере обычной сахарно-дрожжевой браги.

Подойдет любая большая стеклянная емкость, которую можно герметично закрыть. Я использую бутыль емкостью 22 литра. Заливаю теплый (не более 30°С) сахарный сироп, приготовленный в пропорции 2 кг сахара на 10 литров воды.

Вода должна быть нехлорированная и некипяченая. Идеальный вариант — из колодца, богатая кислородом, растворенным в ней. Потом в бутыль заливаю растворенные сухие хлебопекарные дрожжи из расчета 40 грамм сухих дрожжей на 10 литров сиропа.

Активировать дрожжи нужно в небольшом количестве чуть подслащенной теплой воды. Емкость нельзя наполнять «до горла», так как в начале брожения образуется много пены. Желательно наполнять на две трети объема.

После того, как все компоненты помещены в бродильную емкость, ее нужно закрыть, оставив небольшое отверстие для выхода углекислого газа. Для этого можно использовать гидрозатвор, но я обхожусь простой медицинской перчаткой, плотно натянутой на горлышко и проколотой обычной швейной иглой.

Необходимо постоянно следить за температурой браги, которая может сама немного нагреваться во время процесса. При температуре ниже 20°С брожение замедляется и может остановиться, а при температуре выше 30-32°С дрожжи погибают.

Самогон перегоняют, когда брага полностью перебродила. Зрительно это можно определить по отсутствию выделяющегося углекислого газа. Перчатка при этом совсем сдувается и опадает.

Брагу перед перегонкой нужно осветлить, то есть слить с осадка. Она должна быть почти прозрачной, без взвесей. Для этого нужно поместить ее в прохладное место на сутки и дождаться пока все частицы осядут на дно бутыли. Потом при помощи шланга аккуратно слить, начиная с верхнего слоя. Отжать или отфильтровать брагу очень трудно, так как частицы дрожжей очень мелкие.

Нельзя перегонять брагу в той же емкости, в которой происходило брожение, не отфильтровав ее, иначе продукт будет совершенно испорчен. Часто именно так и делают для упрощения процесса, ведь так быстрее, да и в перегонный куб водяной затвор пристроить легче, а потом просто заменить его на шланг, идущий к охладителю или сухопарнику. В результате и появляется в самогоне приторный привкус. А еще частицы могут пригорать к днищу емкости и это тоже не прибавляет качества напитку.

Перегонка

Брагу необходимо залить в перегонный куб, оставив немного места для увеличения объема при нагревании. Я варю все на газовой плите. Так легче регулировать температуру. В качестве «хладагента» в охладителе использую воду из водопровода. Струйка очень маленькая — расход небольшой.

После того, как из охладителя начали поступать первые капли самогона, я уменьшаю пламя горелки настолько, чтобы спирт из браги уже испарялся, а вода еще нет. Это примерно 78-80°С. У меня для контроля в бак встроен термометр.

Первую фракцию — самую крепкую 85-88% об., я никогда не использую для напитков. Примерно 10% от ожидаемого выхода продукта просто сливаю в отдельную емкость. Позже ее можно использовать, например, для разжигания печи, углей в мангале.

Употреблять начальную фракцию продукта, полученную при перегонке, которую раньше называли «первач», очень опасно. В ней содержится метанол, очень опасный для организма.

В ходе выгонки содержание спирта в дистиляте постепенно снижается. Перегонка продолжается до тех пор, пока крепость не станет равной 40% об. После этого самогон будет некачественным.

С 10-11 литров хорошо перебродившей браги (столько вмешает мой аппарат), у меня выходит примерно 0,8 литра продукта крепостью 70-75% об. Это около 1,5 литра напитка крепостью 40% об., после того, как я его разбавлю водой.

Как правильно разбавить

Vводы=Vдистилята х Крдистилята/Крнапитка — Vдистилята, где

Vводы — необходимое количество воды для разбавления,

Vдистилята — количество дистилята,

Крдистилята — крепость получившегося дистилята,

Крнапитка — требуемая крепость напитка.

Чтобы получить напиток желаемой крепости из дистилята, я пользуюсь простой математической формулой, в основе которой обычная пропорция:

Пример: для получения напитка 40% об. из 0,8 литра дистилята крепостью 75% об. нужно

0,8 х (75/40) — 0,8 = 0,7 литра воды.

Смешав это количество с дистилятом, я получаю как раз те самые 1,5 литра отличного самогона крепостью 40% об. Вода для разбавления должна быть чистой.

После смешивания лучше сразу напиток не употреблять, так как вкус будет неприятным. Разбавленный водой дистилят должен постоять почти сутки, тогда он станет действительно качественным напитком. Я не знаю, почему это происходит, но это так. Уж поверьте моему опыту.

Какая крепость бывает у самогона

При наличии хорошо подобранного оборудования можно сделать самогон сколь угодно крепким. Конечно, в разумных пределах. Дело в том, что даже ректификат, то есть абсолютно чистый спирт, содержит много летучих частиц и на воздухе крепость его не бывает больше 96% об. У меня, при использовании двух сухопарниов, максимальное значение было 88% об.

И тут возникает вопрос: а всегда ли нужна такая крепость? Я стараюсь выгнать максимально крепкий самогон, только когда варю его из сахарно-дрожжевой браги, а это я делаю крайне редко. В сахарной браге кроме спирта и «ловить-то» нечего.

А вот если брага приготовлена на фруктах или ягодах без дрожжей, тогда лучше не пытаться сделать ректификат, то есть произвести абсолютную очистку спирта. Ведь самое интересное в напитках из дистиллята — это аромат и вкус, которые остаются в самогоне.

И здесь небольшое количество сивушных масел только приветствуется. Эти примеси делают вкус и запах приятным и узнаваемым.

А еще я и мои знакомые любим дистилляты, получаемые из сухих плодово-ягодных вин собственного приготовления. Их я стараюсь выгонять максимально быстро. Мне нравится тонкий аромат ягод, яблок, груш, особенно, когда сам напиток бесцветный и прозрачный, как слеза.

Только так можно сделать вкусный и ароматный качественный самогон, а крепость дистиллята здесь — не главный критерий. Но, это мое личное мнение… А как считаете вы?