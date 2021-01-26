Закапывают сосуды ростом с человека в землю и настаивают там напиток: как в Грузии готовят вина по технологии "Квеври"

Однажды я со своей семьёй ездил в отпуск в замечательную Грузию. Для меня эта страна удивительна и важна, так как оттуда идут мои корни. Я многое знаю о традициях грузинской кухни, свадьбах и праздниках. Однако в этот раз мне рассказали о еще одной интересной для меня вещи - квеври.

Первый раз услышав это слово, я сразу подумал, что это еще одно грузинское блюдо, возможно, сделанное из теста. Я ошибался! Оказывается, это специальная технология, с помощью которой можно получить необычное вино.

За свою жизнь я слышал о разных способах приготовления вина, но о таком узнал впервые. Тем более в стране, где мне знакомо почти всё! Хочу подробнее рассказать об этой технологии и в целом о вине, которое получается в квеври. Об этом я узнал от местного винодела. В своих краях он стал популярен именно благодаря своему вину.

Эту историю рассказал наш подписчик Серго.

Что такое квеври?

Важно! Этот метод настолько стар и уникален, что его признали памятником культурного наследия ЮНЕСКО.

Квеври – это не сама технология, а специальное изделие, выполненное из керамики. Оно похоже на огромный кувшин, который не имеет ручек. Все это из-за того, что сосуд нужен только для выдержки вина, а не для его розлива.Квеври имеют большой объем, который может достигать 2 тонн. Национальный квеври не имеет плоского дна, так как его не ставят в погреба, а закапывают в землю прямо по самое горлышко. Но это уже нюансы технологии производства.

Я удивился, когда первый раз увидел этот сосуд. Он огромный, действительно ростом с человека. В нем может поместиться много вина. Сам квеври делают из глины, перемешанной с золотом, серебром или медью.

Известь и благородные металлы входят в реакцию с кислотами из винограда, за счет чего и получается уникальный алкоголь.

Технология производства вин в квеври

Для начала виноград прессуют, чтобы из него вышел весь сок. После сам нектар вместе с мезгой помещают в сосуд.

Сосуд заранее вкапывают в землю. В саду, в котором обычно закапывают квеври, должно быть много места, так как сам сосуд немаленький.

После, когда пойдет период активного брожения, горлышко оставляют открытым. Мезга поднимается шапкой наверх, выделяется газ.

После того как бурная реакция прошла и вино отыграло, сосуд запечатывают до наступления тепла, чаще всего до весны.

Как только приходит время, вино вычерпывают при помощи специального ковша. Емкость омывают, а вино переливают в другую тару.

Что касается технологии производства, то здесь – целая культура и местный колорит:

Такую уникальную технологию приготовления вин я не видел ни разу. У меня, честно говоря, глаза на лоб полезли, когда вычерпывали вино. Вот это колорит! Неудивительно, что Грузия славится этим уже много лет.

Важно! Сосуды, которые можно увидеть на улицах Грузии, непригодны для квеври. Это емкости, уже вышедшие из употребления.

Какие вина получаются

Важно! Хороший винодел начинает работу с вином прямо с виноградника, именно поэтому для путешественника риск попробовать вино с добавленной химией в Грузии равняется нулю.

Вкус, цвет и аромат вина зависят от того, из какого винограда был изготовлен алкоголь. Крепкое по структуре, со сладким ароматом и сухим вкусом мне достали вино из квеври. Кислотность вина высокая, поэтому его часто подают с легкими закусками.В квеври на мезге изготавливают и белое, и красное вино. Мне стало интересно, чем они отличаются принципиально. Белое вино имеет насыщенный янтарный цвет, а также аромат заваренного черного чая с добавлением розы. Вино терпкое, плотное, насыщенное.

Красное вино, наоборот, более крепкое, но также имеет сладкий аромат, хотя вкус его абсолютной сухой. Для общего развития мне подсказали названия самых известных вин на территории Грузии:

красные – Саперави, в честь сорта винограда;

белые – Ркацители, Мцване, Киси.

Где можно купить и сколько стоят вина, произведенные в Квеври

Самые лучшие танинные вина можно найти только в самой Грузии. Как говорят сами грузины, те вина, что они делают сами, на продажу не выставляются, а те, что продаются – они не пьют. Таким образом для того, чтобы купить качественного вина, я поехал покорять горные вершины.

Если у вас нет возможности самому приехать в эту страну красивых пейзажей и вкусной кухни, то вино можно заказать онлайн через различные магазины. Однако, такие вина продаются с большой наценкой. Если это не принципиально, то можно рискнуть.

Нормальное грузинское вино, которое я встречал – это Satrapezo 10 Kvevri (Сатрапезо 10 Квеври). Цена в онлайн – магазинах на него стартует от 2988 рублей. В Грузии подобное вино будет стоить около 2500 рублей за бутылку.

А как вы относитесь к грузинским винам? Я с гордостью могу посоветовать вам подробнее изучить технику изготовления вина в квеври, так как это история и традиции, которыми я горжусь! Да и на самом деле – это придаст совершенно особенный колорит путешествию по Грузии.

*Злоупотреблеие алкоголем опасно для вашего здоровья!