Как выбрать хорошее белое вино, ориентируясь только на надписи на этикетке: делюсь опытом

Брат у меня работает на заводе по производству вина на юге. В отпуск приезжает довольно редко, все-таки до родительского дома ему несколько тысяч километров.

Но в том году он наконец-то выбрался в родные края. Естественно, ожидалось грандиозное семейное застолье. Родители по старой памяти отправили нас – детей - в магазин за продуктами и алкоголем.

Технология изготовления белого вина

Естественно, взять мы решили вино. Пока шли до супермаркета разговорились с братом. Я человек по своей натуре очень любопытный, да и тема алкоголя мне очень близка. Мне стало интересно, а как вообще у нас производят вино.

Брата уже можно было назвать экспертом в этой области, поэтому по дороге он мне все это в двух словах объяснил.

Сначала, конечно, собирают виноград, который проходит тщательный отбор. Ягоды кладут под пресс для отжимки сока, который затем фильтруют, чтобы в бродильную емкость не попала кожица и косточки. В этом и заключается главное отличие в производстве красного и белого вина. При изготовлении красного вина кожура бродит вместе с соком.

Белое вино оставляют настаиваться в течение некоторого времени. Для каждого сорта установлен свой срок. В основном он не превышает 2-3 лет. Затем получившееся вино вновь фильтруют и разливают по бутылкам.

На производстве.

Брат ухмыльнулся, явно вспоминая что-то свое, и сказал, что сейчас он описал самую общую технологию. Если углубится в технические подробности, то он будет рассказывать об алкоголе весь свой отпуск. Делать это ему, естественно, не хотелось.

Обратите внимание! Многие считают, что белое и красное вино делают из разных сортов винограда. Это распространенное заблуждение. На самом деле разница в цвете получается за счет наличия или отсутствия контакта сока с мезгой (косточкой и кожурой). Сам по себе сок винограда почти бесцветный.

Какой стране отдать предпочтение при выборе белого вина

«Слушай» - спросил я родственничка. «Вот ты работаешь на российском винном заводе. У нас вина неплохие, с этим никто не спорит. Ну а если обратить внимание на иностранных производителей, ты бы какой стране отдал предпочтение?»

Брат задумался и сказал, что самые лучшие белые вина, по его мнению, производят в Италии, Франции и Испании, хотя российский алкоголь тоже уже готов занять высокие позиции на мировом рынке.

Ну а из более доступного по цене вина брат отдавал предпочтение молдавскому. Цена у него невысока, но качество от этого совершенно не страдает.

Обратите внимание! Хорошее вино, по мнению моего брата, также производят в Греции и Америке.

На что обратить внимание при выборе белого вина в магазине

Этот вопрос я задал брату, когда мы уже заходили в супермаркет. Он ответил, что в первую очередь следует смотреть на дату производства. Белые вина лучше выбирать из тех, что не старше двух лет.

В отличие от красных, им совершенно не требуется настаиваться. Самым вкусным оно бывает именно в первый год-два после производства. Конечно, здесь не идет речь о коллекционном алкоголе.

Сухие вина предпочтительнее остальных видов из-за низкого содержания сахара. На сорт винограда, из которого сделан алкоголь, также следует обратить внимание. Самыми лучшими признаны:

шардоне;

совиньон;

мерло;

рислинг;

пино гриджио.

Многое может сказать о вине и его крепость. Если показатель превышает 16 %, скорее всего, алкоголь креплен искусственным, а не натуральным способом.

Хорошо, если на этикетке будет информация об этом или соответствующая маркировка, что это портвейн, херес или вермут. В противном случае это может быть обычная «бормотуха», которую я бы не взял, даже если бы мне приплатили.

Не следует также брать вино в пакетах. Нарвешься либо на подделку, либо на остатки производства завода.

Выбор огромен.

«Ну а по цене как?» - спросил я. «Дешевым качественное вино, наверное, не бывает?» Брат улыбнулся. «Цена – это вопрос достаточно спорный. Можно найти хороший алкоголь и за 250 рублей, а можно разочароваться в напитке за пару сотен долларов. Тут, как повезет».

Важно! При выборе вина следует обращать внимание на этикетку. Большое количество информации о продукте позволяет судить о его качестве. Если на бутылке практически нет надписей, вероятнее всего, на прилавке находится подделка или алкоголь низкого качества.

Лучшие марки белых вин, которые можно купить в современных городских магазинах

Шато Тамань. Наше русское вино чуть кисловатое с ярким ароматом спелых фруктов. Обладает долгим, приятным послевкусием. Цена 571 руб. за бутылку 0,75 л. Производится на таманском полуострове. Фанагория Крю Леромонт Шардоне. Прозрачное светло-соломенное вино с цитрусовым вкусом и сладковатым ароматом. Гармоничное, запоминающееся послевкусие производит положительное впечатление. Производится также на Тамани. Цена 555 рублей за 0,75 л. Старый Крым Совиньон Совадж. Золотисто-желтое вино с ярким, чуть кисловатым вкусом и интенсивным свежим ароматом. Послевкусие средней продолжительности. Производится, как можно понять из названия, в Крыму. Цена 412 рублей за 0,75 л.

«Ну что винодел, что брать-то будем в итоге?» - спросил я брата, когда мы наконец добрались до алкогольного отдела. Родственник посмотрел ассортимент и предложил мне на выбор несколько бутылок, давая краткую характеристику каждой из них.

Мы с братом угодили в отдел, где было вино исключительно российского производства, однако, оно нас не разочаровало. Я потом много лет пользовался советами, которые дал мне мой брат, во время похода в магазин. А вы можете что-нибудь к ним добавить?

*Злоупотреблеие алкоголем опасно для вашего здоровья!