Мне всегда нравились крепленые вина. Но к своему стыду на портвейн я обратил внимание не так давно. Видимо мешала подростковая ассоциация этого названия с дурно пахнущими людьми, стоящими в кассу с бутылкой портвейна «777».

Но после того, как меня угостили настоящим португальским крепленым вином, я понял, как сильно ошибался на его счёт. Сегодня расскажу вам об этом благородном напитке.

Как делают портвейн

Брожение. Он очень короткий – всего 2-3-дня. За это время из виноградных ягод извлекается максимальное количество аромата, цвета и танинов. Закрепление сусла. По прошествии трёх дней в сусло добавляют виноградный спирт. Он останавливает брожение. Его объём рассчитывается, исходя из количества оставшегося в сусле сахара. Созревание. Молодое вино отправляют на долгий процесс взросления в бочках из дуба. Занимает он не меньше трёх лет. По мере созревания виноделы определяют характер будущего вина и классифицируют его.

Оказывается, на законных основаниях портвейном могут называться только креплёные вина, сделанные в северо-восточной части Португалии. Весь процесс производства можно разбить на три этапа:

Интересно! Климат в этой части Португалии отличается суровыми зимами и испепеляющей летней жарой. Местные жители считают, что всё это нашло отражение и в напитке, который они называют вином с сильным характером.

Почему в магазинах цена на этот напиток такая разная

Если вы захотите попробовать портвейн, не удивляйтесь, что цена на него в одном и том же магазине в зависимости от марки может разительно отличаться. Всё зависит от класса и выдержки напитка. Чем они выше, тем дороже стоимость одной бутылки.

Самый дорогой вид портвейна – винтаж. Его делают только в наиболее благоприятные для винограда годы. Причём берётся лучшая часть собранного урожая (это примерно 1%). Время выдержки не менее 10 лет. Это вино чем становится старше, тем богаче его аромат и насыщеннее вкусовые качества.

Цены в магазинах Лента:

Наиболее доступные по цене – красный (руби) и белый портвейн. Это результат смешивания вин одного или нескольких урожаев. Выдержка в бочках минимальная. Может быть им и не хватает глубины и утончённости, но зато их цена не ударит сильно по вашему семейному бюджету.

Как выбрать хороший портвейн

Покупать портвейн я бы советовал только в специализированных местах. Им и доверия больше и продавцы более подготовленные, подскажут если что непонятно. Итак, приступаем.

Если хотите быть уверенным в том, что вино вас не разочарует, берите портвейн винтаж. На этикетки такой бутылки написано Vintage и указан год урожая. Яркий представитель - «Кинта да Гриша» Винтаж Порт 2005 ( «Quinta da Gricha» Vintage Port,2005).

Интересно! Наличие осадка в бутылке портвейна – признак качества. Это естественные компоненты вина, которые оседают через год после разлива.

Ещё один вид премиального портвейна - Colheita. На его этикетке помимо названия указывают две даты: урожая и года разлива. Отличное вино – Андерсен, Колейта Порт, 1992 (Andresen, Colheita Port, 1992).

На бутылках купажированных tawny (золотистый портвейн) пишут не год урожая, а средний возраст вин в купаже. Чем он выше, тем дороже стоит бутылка и лучше его содержимое. Например, Доу’з, Олд Тони Порт 10 летний (Doy’s, Old Tawny Port 10 Years).

Белые портвейны различаются между собой содержанием сахара и делятся на сухие, полусладкие и сладкие. Например, хороший сухой портвейн «Калем», Уайт энд Драй Порто («Calem», White&Dry Porto).

С чем лучше всего пить портвейн не маргиналам

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Принято считать, что портвейн сочетается с любыми блюдами. Он хорошо возбуждает аппетит, следовательно его лучше употреблять перед едой. Но если хотите, то можете подавать вино и на десерт. Гурманы же предпочитают пить его на пустой желудок, потягивая из бокала небольшими порциями.Я тоже люблю немного посмаковать, поэтому мы дома к бутылочке портвейна готовим сырную нарезку и виноград. А вы пробовали португальский портвейн? Если да, напишите в комментариях, какое у вас осталось впечатление о нём.