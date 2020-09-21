Как выбрать коньяк в ближайшем магазине, чтобы быть уверенным в его качестве и топ 8 лучших вариантов по цене-качеству

Совсем скоро у меня намечается вечеринка. Не скажу, что я любитель крепких напитков, однако, иногда могу себе позволить употребить.

Как правило, потом я себя чувствую, мягко скажем, не очень. Именно поэтому я всерьез задумался о том, какой коньяк купить, чтобы наутро мне и моим друзьям не было плохо, и мы чувствовали себя бодрячком.

Я обратился за советом к своему хорошему знакомому, который много лет работал в магазине алкогольной продукции, и вот что, он мне рассказал.

История от моего подписчика Сергея.

От чего зависит цена на коньяк в магазинах

делают коньяк только из определенных сортов винограда;

выдерживают его в дубовых бочках, которые изготавливаются вручную;

ну и наконец, выдерживать коньяк нужно достаточно долго.

Во-первых, настоящий, хороший коньяк не может стоить дешево, так как его производство достаточно сложное:

Во-вторых, немалых расходов от производителя требует оригинальная упаковка. Прибавьте сюда многочисленные процедуры сертификации, акцизы и налоги. Плюс ко всему в некоторых случаях добавляется переплата за бренд.

Как выбрать коньяк в российских магазинах, чтобы быть уверенным в его качестве

Как вы уже поняли, настоящий коньяк стоит недешево. Но, никто не может дать гарантии на то, что, если вы купите коньяк за все деньги мира, он будет высочайшего качества.

В России уже давно научились подделывать все, в том числе и спиртное. Мой знакомый подробно объяснил мне, на что следует обратить внимание при выборе алкоголя, чтобы наутро горько не раскаяться:

на бутылке есть акциз;

этикетка наклеена ровно, нет следов клея, шрифт не смазанный, читабельный;

коньяк не содержит химии, то есть красителей, ароматизаторов, различных усилителей вкуса (по крайней мере, об этом не заявлено в его составе);

оттенок похож на черный чай, который только что заварили;

бутылка не заполнена до самых краев.

Внимание: если перевернуть бутылку, на дне не должно быть никаких соринок, хлопьев и т.д.

[caption id=“attachment_9880” align=“aligncenter” width=“679”] Поддельный коньяк против настоящего судя по цвету[/caption]

Я, когда выбираю коньяк, всегда обращаю внимание на все эти нюансы, ибо не хочется отдавать деньги за откровенную химию.

Какие марки коньяка можно считать идеальными в соотношении “цена-качество”

Прежде чем отдать свои кровные, я решил разобраться с еще одним вопросом, а именно какие марки коньяка можно считать идеальными в соотношении цена/качество. Мне искренне интересно, какой коньяк соответствует своей цене, а на какой она завышена.

Мой «алкогольный гуру» рассказал о том, что в основном это французские марки, такие как:

Hennessy Х.О (Хенеси) – от 1 500 р.;

Courvoisier (Курвуазье) – от 1 800 р.;

Martell (Мартел) – от 2 300 р.;

Remy Martin (Реми Мартин) - от 2 800 р.

Если рассматривать российские коньяки, то стоит обратить внимание на Бахчисарай за 550 р. Из грузинских напитков - это Старый Кахети - 1 000 р. и Тетрони за 5 650 р.

За сколько можно купить коньяк, чтобы вечер с друзьями не был испорчен

Выслушав своего приятеля, я стал думать, сколько же мне все-таки потратить на коньяк, чтобы мой вечер с друзьями не был испорчен, и все прошло на ура?

ансы, но и супердешевый я теперь тоже не рассматриваю, так как, скорее всего, это фальсификат или откровенная «сивуха». Переплачивать за бренд я не вижу смысла, потому что есть и не такие известные, но тоже хорошие марки.

[caption id=“attachment_9881” align=“aligncenter” width=“800”] Ассортимент коньяков разного ценового сегмента[/caption]

Я пришел к выводу, что буду покупать коньяк в пределах 800-1 200 рублей за 0,5 литра. Именно этот ценовой диапазон меня устраивает полностью. Тем более компания у нас небольшая, трех бутылочек нам должно хватить. Ну, а если разбогатею в будущем (ха-ха!), то обязательно попробую дорогущий алкоголь.

Я думаю, что моя информация была для вас полезной, и я не зря мучал своего товарища расспросами. Надеюсь, вы теперь будете придерживаться этих рекомендаций и не купите паленку, и не переплатите за коньяк «средней руки».

А вы как думаете, сколько все-таки должен стоить коньяк хорошего качества?