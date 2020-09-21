Как выбрать коньяк в ближайшем магазине, чтобы быть уверенным в его качестве и топ 8 лучших вариантов по цене-качеству

Совсем скоро у меня намечается вечеринка. Не скажу, что я любитель крепких напитков, однако, иногда могу себе позволить употребить.
Как правило, потом я себя чувствую, мягко скажем, не очень. Именно поэтому я всерьез задумался о том, какой коньяк купить, чтобы наутро мне и моим друзьям не было плохо, и мы чувствовали себя бодрячком.
Я обратился за советом к своему хорошему знакомому, который много лет работал в магазине алкогольной продукции, и вот что, он мне рассказал.
История от моего подписчика Сергея.
От чего зависит цена на коньяк в магазинахВо-первых, настоящий, хороший коньяк не может стоить дешево, так как его производство достаточно сложное:
- делают коньяк только из определенных сортов винограда;
- выдерживают его в дубовых бочках, которые изготавливаются вручную;
- ну и наконец, выдерживать коньяк нужно достаточно долго.
Во-вторых, немалых расходов от производителя требует оригинальная упаковка. Прибавьте сюда многочисленные процедуры сертификации, акцизы и налоги. Плюс ко всему в некоторых случаях добавляется переплата за бренд.
Как выбрать коньяк в российских магазинах, чтобы быть уверенным в его качествеКак вы уже поняли, настоящий коньяк стоит недешево. Но, никто не может дать гарантии на то, что, если вы купите коньяк за все деньги мира, он будет высочайшего качества.
В России уже давно научились подделывать все, в том числе и спиртное. Мой знакомый подробно объяснил мне, на что следует обратить внимание при выборе алкоголя, чтобы наутро горько не раскаяться:
- на бутылке есть акциз;
- этикетка наклеена ровно, нет следов клея, шрифт не смазанный, читабельный;
- коньяк не содержит химии, то есть красителей, ароматизаторов, различных усилителей вкуса (по крайней мере, об этом не заявлено в его составе);
- оттенок похож на черный чай, который только что заварили;
- бутылка не заполнена до самых краев.
Внимание: если перевернуть бутылку, на дне не должно быть никаких соринок, хлопьев и т.д.[caption id=“attachment_9880” align=“aligncenter” width=“679”] Поддельный коньяк против настоящего судя по цвету[/caption]
Я, когда выбираю коньяк, всегда обращаю внимание на все эти нюансы, ибо не хочется отдавать деньги за откровенную химию.
Какие марки коньяка можно считать идеальными в соотношении “цена-качество”Прежде чем отдать свои кровные, я решил разобраться с еще одним вопросом, а именно какие марки коньяка можно считать идеальными в соотношении цена/качество. Мне искренне интересно, какой коньяк соответствует своей цене, а на какой она завышена.
Мой «алкогольный гуру» рассказал о том, что в основном это французские марки, такие как:
- Hennessy Х.О (Хенеси) – от 1 500 р.;
- Courvoisier (Курвуазье) – от 1 800 р.;
- Martell (Мартел) – от 2 300 р.;
- Remy Martin (Реми Мартин) - от 2 800 р.
Если рассматривать российские коньяки, то стоит обратить внимание на Бахчисарай за 550 р. Из грузинских напитков - это Старый Кахети - 1 000 р. и Тетрони за 5 650 р.
За сколько можно купить коньяк, чтобы вечер с друзьями не был испорченВыслушав своего приятеля, я стал думать, сколько же мне все-таки потратить на коньяк, чтобы мой вечер с друзьями не был испорчен, и все прошло на ура?
ансы, но и супердешевый я теперь тоже не рассматриваю, так как, скорее всего, это фальсификат или откровенная «сивуха». Переплачивать за бренд я не вижу смысла, потому что есть и не такие известные, но тоже хорошие марки.
[caption id=“attachment_9881” align=“aligncenter” width=“800”] Ассортимент коньяков разного ценового сегмента[/caption]
Я пришел к выводу, что буду покупать коньяк в пределах 800-1 200 рублей за 0,5 литра. Именно этот ценовой диапазон меня устраивает полностью. Тем более компания у нас небольшая, трех бутылочек нам должно хватить. Ну, а если разбогатею в будущем (ха-ха!), то обязательно попробую дорогущий алкоголь.
Я думаю, что моя информация была для вас полезной, и я не зря мучал своего товарища расспросами. Надеюсь, вы теперь будете придерживаться этих рекомендаций и не купите паленку, и не переплатите за коньяк «средней руки».
А вы как думаете, сколько все-таки должен стоить коньяк хорошего качества?