Регион, цвет стекла и цена: рассказываю как выбрать хорошее красное вино и мой ТОП-3 в магазине у дома

На одной из корпоративных вечеринок у меня произошел очень необычный разговор с коллегой. В компании, один из собеседников заявил такую вещь, что, мол, красное вино все одинаковое, у него один и тот же вкус, какую марку не возьми.

Меня это сильно зацепило. Сразу видно, дилетант. Он вообще пробовал хоть раз вино, чтобы такое заявлять? Я вам могу смело сказать, что красные вина отличаются друг от друга по многим показателям. Сейчас я вам это докажу.

Эту историю прислал подписчик Алексей.

Технология изготовления

Как вино может быть одинаковым, если оно как минимум делается из разных сортов винограда, которые отличаются по вкусу? Касаемо красного вина, то чаще всего в него идут такие сорта: каберне фран, каберне совиньон, пино нуар, шираз.

Я пробовал некоторые из них на вкус. Все они сладкие и вкусные, то есть, не обязательно делать из них вино, хоть эти сорта и считаются винными.

Процесс приготовления имеет как общие черты, так и некоторые отличия в зависимости от ожидаемого результата. Касаемо первого, то все начинается со сбора винограда и его перебора, когда удаляют зеленые и гнилые ягоды.

Затем его давят, а полученную мезгу помещают в большой чан. Он может быть бетонным, деревянным или железным. Там оно начинает бродить. На этом этапе процесс уже может отличаться. Речь идет про добавление сахара и других ингредиентов для вкуса.

Справа емкости где вино бродит, а слева бочки, где оно выдерживается.

По окончании брожения вино помещают в дубовые бочки для выдержки. Там оно становится постепенно светлее, набирает нужный аромат и вкус. Молодым вино считается, пока оно не подвергалось выдержке.

Чтобы оно стало считаться выдержанным, надо подождать как минимум 1 год. Марочное выдерживают до 4 лет, а коллекционным вино становится после 10 лет, проведенных в бочках или бутылках.

Важно! Чем у вина большая выдержка, тем оно лучше. Однако речь идет только о выдержке в соответствующих условиях.

Лучшие страны производители

Я думаю, многим и так известны эти страны, но я на всякий случай уделю этому время. Как известно, качество вина зависит в первую очередь от самого винограда. То есть, где растет самый качественный виноград, там и лучшие вина.

Карта лидеров по производству вина.

Лидерами в данном рейтинге являются, естественно, Италия и Франция:

В Италии виноград растет в любом регионе страны, от этого такое большое разнообразие итальянских вин и их вкусов. Франция, наверное, самый благоприятный регион для синего (темного) винограда. Именно эта страна является номером один в мире по производству элитного вина. Также она диктует моду в этой сфере, если можно так казать. Третье место занимает Испания. По крайней мере, так говорит статистика Международной организации винограда и вина (вот ссылка на Википедию, если надо).

Есть еще много стран, которые делают неплохое вино, но не лучше, чем в Испании и Италии. Это Молдова, Румыния, Чили, Австралия, Новая Зеландия, Грузия. Я знаю, что в СССР молдавские и грузинские вина были в почете среди населения. Да и сейчас в России их очень любят.

Важно! В последнее время в гонку включились и США с их виноградниками в Калифорнии.

На что обратить внимание при выборе

Существует множество критериев, по которым следует выбирать красное вино. Я расскажу о самых главных. Первым делом нужно определиться с содержанием сахара и алкоголя. Сухое вино готовится при полном сбраживании сусла без добавления дополнительного сахара.

Такие вина характерны для регионов с большим количеством солнечных дней в году. Тогда ягоды винограда успевают набрать сахар и вино отлично бродит самостоятельно. Его сладость составляет не более 0,3 %. Спирта может быть от 8 до 15 % об.

Полусухие вина содержат сахара в районе 4-18 г/л (грамм на литр) и алкоголя - 8,5-15 % об. Полусладкое вино содержит сахара 18-45 г/л, а спирта 8,5-15 % об. Сладкое более 45 г/л сахара и 8,5-15 % об. спирта.

Следует обратить внимание и на еще одну классификацию. В Европе все многообразие вин разделяют на три категории - Wine without Geographical Indication, вино, не имеющее географической индексации (столовое), PGI - вино, сделанное в определенной мастерской и PDO, вино, сделанное из винограда определенной местности под строгим контролем качества продукции.

Также следует обратить внимание на бутылку. Она должна быть из темного стекла. При попадании солнечных лучей (ультрафиолетовых) на вино, оно начнет окисляться и превращаться постепенно в винный уксус, что сильно испортит его вкус.

Темное стекло не позволяет этому происходить, либо как минимум замедляет этот процесс.

Разница в цвете стекла бутылки.

Важно! Выше было указано, какие бывают сроки выдержки. Это также можно учитывать при выборе.

Лучшие марки

Вино Бетанели Киндзмараули.

Антрекот Мерло Каберне Совиньон.

Существует много марок вина, которые по качеству очень схожи. Тут уже выбор можно делать с учетом личных предпочтений каждого. Но я поделюсь своими соображениями, а вы можете последовать моему совету.Как по мне, самое лучшее красное вино, это полусладкое. Бетанели Киндзмараули является отличным его представителем. За бутылочку такого вина придется отдать примерно 500 руб. В нем легко различить оттенки вкуса вишневой косточки и черной смородины.Антрекот Мерло Каберне Совиньон из Франции обойдется дороже, примерно 550 руб. за бутылку. Тут можно услышать нотки жареного кофе и ванили.

Шато Тамань Каберне-Мерло - это российский представитель красных вин. Виноград выращен на Таманском полуострове на Кубани. Вкус очень даже приемлемый, учитывая стоимость в 300 руб. за бутылку.

Шато Тамань Каберне-Мерло.

Единственное, сколько живу, ни разу не пробовал Крымское вино, хотя его все хвалят. Не удивительно, ведь как по мне, этот регион отлично подходит для выращивания хорошего винограда. Поэтому прошу вас посоветовать конкретных производителей, если у вас есть опыт знакомства с винами Крыма.