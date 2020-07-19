Как вы думаете, какой из полов устойчивее к вину? Я в молодости был уверен, что уж точно мы – мужчины.

Даже если исходить из элементарной арифметики: при одинаковом количестве выпитого, у кого больше придется алкоголя на единицу веса – у здорового крепкого мужика или изящной хрупкой девчонки? Правильно, значит, и опьянение у девушки должно наступать быстрее.

Но вот один случай из моей молодости сильно поколебал меня в этой уверенности. Со своей девушкой я отправился на вечеринку в одно кафе, не помню уж по какому случаю. И по дороге мы заспорили на эту тему.

Мне казалось, что у меня уже приличный опыт в употреблении вина, и я стал ее учить, как правильно себя вести, чтобы не снесло крышу. А она мне в ответ, мол, неизвестно у кого еще раньше крышу снесет, и кто лучше пить умеет.

Ну и заключили мы пари, на что, неважно. У подруги моей было только одно условие: напитки выбирает она.

Как выбрать мартини для коктейлей

В кафе был бар. Моя девчонка сказала, что мы будем пить коктейли с Мартини. Она, мол, в них неплохо разбирается.

И для нее лучше всего для коктейлей подходит белый Мартини Bianco. С мягким вкусом и сладкий, а она любит сладкое и еще изысканные нотки ванили в этом сорте вермута.

«Да, Мартини – это ведь вид вермута, ты не знал?» - спросила она. Да, знал, конечно. Издевается еще.

А она продолжает: «Вот смотри, есть еще Rosso – красный, в него карамель добавляют. Немного приторно, на мой вкус. Розовый Мартини Rosato смешан из белых и красных сортов. Очень интересный вкус – такой пряный.

Но его отдельно только пьют, ни с чем не смешивают. Вот Dry и Extra Dry – сухие и самый крепкие сорта, в них 18 градусов, тоже подходят для коктейлей, но из-за цитрусовой цедры и древесных экстрактов вяжущее чувство во рту. Не очень мне это нравится».

Коктейли с Мартини и безалкогольными компонентами

Мы решили, что идти надо на повышение. Сначала пить напитки слабее по градусам, потом – крепче, как и положено.

И вот наш первый коктейль: Мартини со Швепсом. Подходит любой тоник или Спрайт, да и вообще, любой лимонад с лимонно-лаймовым вкусом.

80 мл мартини в бокале смешиваются с газировкой в количестве 150-200 мл, добавляется несколько кубиков льда. Вкусно, изысканно и легко. Как от этого можно опьянеть?

Потом мы пили Мартини с соками. Для коктейлей подходят соки с кислинкой. Неплохо, если они слегка горчат. Это добавляет напитку изысканность и даже некую элитарность.

Первые в списке, конечно, цитрусовые. Неплохо подходит ананас и вишня. Надо просто смешать по 100 мл Мартини и сока и добавить лед. Мы выбрали грейпфрутовый. Ярко и свежо. Все еще казалось, что мы совершенно трезвые.

Коктейли с Мартини и другим алкоголем

Поэтому и решили, что пора пойти на повышение. Но не резко. Подруга предложила коктейль с шампанским. Ингредиенты берутся один к двум: полстакана Мартини и стакан шампанского. Плюс столовая ложка клубничного сиропа.

Сначала наливается половина шампанского, в него очень аккуратно сироп, потом мартини. Ничего не перемешивается и сверху доливается оставшееся шампанское. Красиво и сладко. В голове уже слегка зашумело, и я сказал, что это коктейль для девочек.

Тогда моя девушка предложила классику жанра – коктейль Джеймса Бонда. Мол, почувствуй себя агентом 007. Согласен, это весело и по-нашему, по-мужски. Итак, 20 мл мартини, 60 мл водки, несколько кубиков льда.

В лед наливается мартини, все аккуратно перемешивается барной ложкой, потом вливается охлажденная водка, опять перемешивается и украшается оливками на шпажках.

Вот это коктейль, я понимаю. Может, повторить? Но подруга сказала, что есть еще интересные варианты. И мы стали пробовать. «Грязный мартини» - 30 мл мартини, 60 мл джина и чайная ложка жидкости из банки с оливками. Между прочим, вкус неповторимый.

Потом были мартини с ромом, с текилой, с абсентом, какие-то ликеры еще в составе. Просто я тогда уже не в состоянии был все это запомнить.

Как красиво подать коктейли с Мартини

А моя девушка, кажется, была такая же, как и в начале вечеринки. Весело улыбалась и еще рассказывала мне, как украсить коктейли.

Да я и сам это видел в течение вечера. Помню, со Швепсом кружочек лимона был надет на край бокала и еще края в сахаре. Когда с шампанским пили, украсили коктейль клубничкой.

Про Джеймса Бонда с оливкой на шпажке я уже говорил. Мятный листочек и ломтик лайма украшал какой-то из коктейлей, которые мы пили, наверное, тот, что с абсентом. Или… Не помню.

Смутно припоминаю конец этого вечера. Самое яркое воспоминание, как смеясь и рассказывая, какие еще классные бывают коктейли из Мартини, моя девушка вела меня домой.

И вот, правда, она такая маленькая, хрупкая, изящная, а я здоровый крепкий парень. Может, действительно, все дело в этих хитрых коктейлях?