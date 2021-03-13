В прошлом году я купил ректификационную колонну, чтобы получать свой чистый спирт безо всяких примесей. Ректификационная колонна работает и в режиме дистилляции для получения самогона, и в режиме ректификации, когда самогон перегоняется второй раз, но этиловый спирт получается практически абсолютно чистый.

При небольших усилиях и затратах, удлинив царги и забив покрепче сетку Панченкова, я из сахарной браги получил чистый спирт 96,5 градусов. Проверил его в специальной лаборатории и получил результат, например, по метиловому спирту в 10 раз меньший, чем допускается ГОСТ.

Почему я решил проверить водку

До дня покупки колонны я, как и большинство людей, покупал в магазине водку, желательно подороже, для различных праздников и посиделок с друзьями.

И, как и большинство людей, утром были нечастые головные боли, слабость, сонливость. Так как я не употребляю водку в больших количествах, остается грешить только на состав этой самой водки.

И я решил, раз технологически я могу отсекать все примеси от этилового спирта, то могу и проверить водку на ее состав в контексте жидких примесей. В первую очередь, конечно, метилового спирта.

Я купил одну из самых дорогих водок, «Царскую», и решил ее проверить. Для правильной работы ректификационной колонны перегоняемой жидкости нужно не менее 2 литров и ее крепость должна быть около 30 градусов для более легкого расслоения спиртов при ректификации. Пришлось покупать 2 бутылки по литру.

Какие инструменты и материалы использовал

ректификационную колонну - 24 000 рублей;

плитку - 3 500 рублей;

дополнительную царгу - 2 500 рублей;

сетку Панченкова - 2 200 рублей.

Для перегонки водки я использовал:

В процессе перегонки тратится вода для охлаждения и электричество для подогрева жидкости. Расчетная стоимость электричества составила меньше 100 рублей, холодной воды – около 20 рублей.

Ну и стоимость самой водки «Царская», 2 литра, составила 1 800 рублей.

Заливка Царской в бак.

Процесс перегонки

Все, что «сверх» этилового спирта вряд ли приносит пользу здоровью, впрочем, как и сам этиловый спирт. Напоминаю, что злоупотребление им опасно для здоровья!

Залил водку и разбавил ее до 30 градусов (и в целях безопасности, и для лучшего отделения компонентов). Вода используется только фильтрованная, чтобы она не вносила дополнительные ингредиенты в получаемый продукт. Закрыл бак крышкой с царгами. Установил на плитку и включил нагрев. Установил колонну в автоматический режим, когда она, несмотря на нагрев, за счет охлаждения флегмы, поддерживает одну и ту же температуру в холодильнике. Это означает, что в царгах установились виртуальные «тарелки», то есть произошло разделение различных фракций на сетке Панченкова. При температуре в холодильнике около 70 градусов через дефлегматор начинают вытекать легкие спирты. Наша задача в первую очередь отцедить метиловый спирт, температура кипения которого на 5 градусов ниже этилового спирта. От 5 до 10 % объема получаемого продукта составляют эти «головы», и я прекратил сбор голов после того, как капли перестали пахнуть ацетоном. Далее я отбирал «тело», то есть сам этиловый спирт до того времени пока температура на холодильнике не начала быстро расти. Остальную жидкость я отложил до следующей перегонки, потому что она состоит в основном из эфирных масел, но все еще содержит градусы алкоголя.

Итак, основной целью перегонки водки было выяснение состава водки не по каждому компоненту, а по общему составу «голов», «хвостов» и этилового спирта. Ректификационная колонна позволяет выделять отдельно этиловый спирт с большой чистотой, а все остальные жидкости будут дополнительными.В процессе перегонки я:

Какой результат я получил

Стадия перегонки Объем жидкости Головы 10% Тело 70% Хвосты 20% Вода -

Наконец настал долгожданный момент, до которого я был почти уверен, что дорогая водка состоит только из этилового спирта. На самом деле выяснилась совершенно ужасная вещь – полученные жидкости распределились следующим образом:

Как видите, реального этанола в пересчете на 40 градусов получилось всего 70 % от первоначального объема, то есть 1,4 литра из 2 литров водки. Самое плохое, это головы, которые состоят из метилового спирта и еще нескольких летучих спиртов, которые значительно более вредные, чем этанол.

К счастью, запах ацетона в головах, который всегда есть при перегонке обычных браг, в такой водке был практически незаметен, однако, запах технической резины был очень сильный. Обычно такой запах появляется при хранении спиртов в пластиковых емкостях или при перегонке с использованием несиликоновых трубопроводов.

Запахи эфирных масел в хвостах могут обозначать не только вредные масла, но и всякие отдушки, которые производитель добавляет для получения оригинального вкуса водки.

Как результат, уже более года я никогда не пью магазинную водку и никому не советую. Я делаю коньяк, виски или просто разбавляю спирт, получая ту же водку, но без всяких добавок. А вы как относитесь к «казенке»?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!