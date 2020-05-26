Как я в Турции анисовую водку Ракы пробовала: как правильно пить и чем закусывать

Я люблю путешествовать, и в каждом путешествии кроме традиционного осмотра достопримечательностей, я обязательно составляю список того, что нужно попробовать на вкус. Считаю, что именно еда и напитки передают национальный дух страны и позволяют окунуться в ее историю.

Лайфхак - из любой страны можно привезти отличные подарки родственникам и друзьям в виде бутылочек с местным алкоголем и обязательной историей, как его правильно пить. Для Турции это ракы.

Из отзыва ниже вы узнаете, как пить ракы, чем оттенять вкус этого напитка, какую посуду использовать при дегустации так, чтобы даже турок вам сказал – это «турецкий стиль».

Это история моей подписчицы Алены, любительницы турецких сериалов.

Как меня посетила идея попробовать турецкий алкоголь

Поездка в Стамбул была запланирована давно, поэтому я плотно занялась планированием маршрутов, а также составлением списков – что попробовать и что привезти.

Если с едой вопросов вообще нет, и надо больше беспокоиться о том, чтобы избежать перевеса багажа во время вылета обратно, то про алкоголь необходимо прочитать дополнительно, ведь Турция – мусульманская страна.

Учитывая это мне еще больше хочется узнать о том, как обстоят дела с алкоголем в Стамбуле. Пьют ли местные жители что-то крепче айрана, и если пьют, то где это можно попробовать туристам.

Ракы – почему именно он

Национальным напитком Турции является ракы. Ракы – это анисовая водка, сделанная путем перегонки виноградного сырья с добавлением семян аниса, который придает своеобразный вкус и аромат.

Крепость ракы колеблется от 40 до 50% в зависимости от производителя, и выдерживается он минимум один месяц в дубовых бочках перед розливом в бутылки на продажу.

Не совсем женский напиток, но желание его попробовать возникло именно из-за женского увлечения – просмотра турецких сериалов.

Все главные герои-мужчины в каждом сериале после ссоры со своей героиней или при появлении «неразрешимых» проблем шли в простое кафе, где обязательно распивали из высоких стаканов ракы, слушая при этом грустные песни и ведя душевные разговоры.

Ну как же и себя не почувствовать героиней сериала за стаканчиком турецкой водки? И вот я бодро мониторю интернет и турецких блогеров в поисках идеальных рекомендаций, как же правильно ее пить.

«Турецкий стиль» в употреблении ракы

Пьем напиток в чистом виде – при этом обязательно отдельно подается холодная вода, которой неразбавленная ракы и запивается. Нельзя чистый ракы наливать в стакан со льдом. Он начнет кристаллизоваться и может потерять свои свойства. Более популярный способ употребления – это разбавлять ракы охлажденной водой в самом стакане. Напиток мешается в соотношении 3 порции воды к 1 порции алкоголя. При этом коктейль на ваших глазах становится молочного белого цвета и приобретает ярко выраженный анисовый аромат. Подается ракы в традиционных турецких высоких стаканах.

Употребление ракы – это не просто «опрокинуть рюмочку», это настоящий ритуал. Есть два традиционных способа употребления:

Мы для дегустации выбрали именно второй способ. Но помимо способа употребления, нужно было учесть и еду, которой лучше всего закусывать ракы. Как у нас есть традиционные наборы к водке: «сало+соленые огурчики+черный хлеб», так и для еетурецкой версии характерны определенные закуски.

Август, вечер, кафе на свежем воздухе, и заказ на не самом лучшем английском у официанта – ракы, вода, дыня, турецкий сыр Эзине, аджика Эзме – это закуски, а на горячие – рыба.

Хотите узнать, каким высказыванием завершил официант наш заказ на таком же ломаном английском? «Turkish style», одобрительный кивок головы и гостеприимная улыбка – приятно осознавать, что национальный напиток мы будем пробовать как настоящие турки.

Какой же результат дегустации ракы

«Львиное молоко», как еще называют ракы, в разбавленном виде имеет сладковатый вкус с ярко выраженным анисовым ароматом. Из всех закусок мне больше всего с этим напитком понравилась дыня.

Она отлично оттеняет крепость и «анисовость» напитка. Пьется ракы достаточно легко, еще до прихода горячих блюд наши стаканы были опустошены.

Не стоит забывать, что ракы – это крепкий алкоголь, и даже в разбавленном виде может быть коварен. Чтобы успешно вернуться в гостиницу, рассчитывайте свою норму исходя из того, сколько алкоголя с аналогичной крепостью вы выпиваете без последствий (водка, коньяк, виски и т.д).

Также в рекомендациях к тому, чем еще можно закусывать алкоголь, местные блогеры советуют обязательные мезе – это самые разные закуски в маленьких пиалах.

Оливки, хумус, фаршированные перчики, йогурт, грецкие орехи – все это также отлично подходит к ракы и позволяет полностью раскрыть вкус этого напитка.

Вывод. Если вы окажетесь в Турции, то обязательно попробуйте национальный напиток этой страны – ракы. И чтобы дегустация получилась максимально антуражной, заказывайте ракы в турецких кафе с традиционными закусками. Дыня и сыр – личные рекомендации.

Дегустация национального напитка какой страны больше всего запомнилась вам?