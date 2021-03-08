Цветная вода со спиртом и лимонад для взрослых: 5 марок пива, которые я обхожу стороной в магазине

Недавно с другом Антошкой отправились в гипермаркет закупать спиртное на предстоящий праздник. Он стал складывать в корзину бутылки дорогущего Hertog Jan (Герцог Ян). Я возмутился, ведь большая партия такого алкоголя выйдет нам в копеечку. Антон же начал меня убеждать, что дорогое пиво априори самое вкусное и качественное.

Признаюсь честно, у нас завязался нешуточный спор. Поскольку я давний ценитель пива, по собственному опыту знаю – отменным вкусом может обладать и дешевая бутылочка. А дорогие сорта (даже российские!) частенько подделывают. В общем, решили мы провести дегустацию и по факту разрешить наш спор.

Влияет ли стоимость пива на его вкус

Тара. Цена на пиво устанавливается в зависимости от того, в какую тару оно разлито. Самое доступное по стоимости – в алюминиевых банках объемом 0,5 литров. Подороже обойдется пластиковая бутылка. Самая дорогая бутылочка – стеклянная.

«Гуру» утверждают, что пиво в стекле самое вкусное. Однако оно ничем не отличается от баночного пива! Но из-за подобных неверных убеждений пивные компании неплохо зарабатывают, снабжая полки магазинов разнообразием стеклянных пузырьков.

Массовость производства. Чем популярнее пивоваренная компания и ее продукция, тем больше они штампуют пиво по банкам и бутылкам. Высокий спрос неплохо окупается, поэтому цена на него вполне доступная. Например, Балтика.

Мой друг настаивает – чем выше стоимость спиртного, тем оно вкуснее. На самом же деле не всегда завышенная цена является залогом качества. Я нашел этому выводу несколько объяснений:

Любимая Балтика – не напрягает по цене и радует хорошим вкусом.

Малоизвестные сорта или эксклюзивные в основном покупают поклонники именно этой марки. Соответственно спрос ниже, производство меньше, а цена выше. Снова же – высокая цена не гарантирует, что дорогой напиток окажется вкуснее дешевого, но популярного.

Хотя есть и исключение. На цену напитка влияет и стоимость сырья, используемого для приготовления пива. Безусловно, самое вкусное и дорогое – крафтовое, изготовленное из высококачественных компонентов. Иногда балую себя таким, но для дружеских посиделок крафтовое пиво – явно не лучший вариант!

Вот такое нескромное по цене пиво мой друг хотел приобрести оптом в гипермаркете «Ашан».

Какое пиво чаще всего подделывают

Подделывают чаще всего именно дорогие марки пива. Поэтому не стоит убеждать себя – я вот покупаю только дорогое импортное спиртное, значит, я потребляю самый вкусный и качественный продукт. Причем такой маневр мошенники проводят и с нашим русским пивом.

Я определяю подделку в первую очередь по цене. Буквально на днях увидел в ближайшей «Пятерочке» премиальное литовские пиво Volfas Engelman (Вольфас Энгельман) по смешной цене – 69 рублей. Очень уж сомневаюсь в его подлинности.

Достаточно сложно не нарваться на подделку. Я увидел дорогое пиво по низкой цене – и это явно фейк. Но нередко некачественную элитку продают и по актуальной цене. Рекомендую перед покупкой тщательно изучить этикетку и обратить внимание на состав напитка. Подделка изготовлена из низкосортных компонентов. Также возможно добавление вредных ингредиентов (например, Е112, ароматизаторов, усилителей вкуса).

Моя уникальная находка в «Пятерочке» – премиальное пиво за 69 рублей!

Топ-5 невкусного пива в России, на мой взгляд

Клинское. Пиво из средней ценовой категории, бутылочка 0,5 л обойдется примерно рублей в 60. Явно не вариант для ценителей элитного. Вкус водянистый, абсолютно не выразительный. По-моему, его приобретают лишь с определенной целью.

Дошли с другом и до дегустации пива, чтобы решить наш спор. Выбрали популярное в России пиво из разных ценовых категорий. По итогу я составил рейтинг 5 самых невкусных сортов (я хочу подчеркнуть, что это мое субъективное мнение!):

Охота. Один из самых неудачных представителей пивного ассортимента в России. Цена за 0,5 л – около 70 рублей. В послевкусии слишком сильно отдает спиртом и какой-то неприятной сладостью. После всего одного глотка во рту остается характерный вкус химии.

Клинское – вода с небольшим содержанием алкоголя.

Три медведя . Лимонад для взрослых за 80 рублей. Вкус неприятный, реально напоминающий дешевый лимонад, изрядно разбавленный водой. При этом ощущение горечи и кислятины во рту.

Предпочту стопку водки, а не дешевый спирт под названием «Охота».

Чепецкое . Пиво за более высокую цену – бутылка 0,33 л стоит около 100 рублей. По цвету роскошное янтарное, но вкус слишком приторно-карамельный. Еле осилил небольшую порцию напитка, который с трудом назову пивом.

Три медведя – не пиво, а лимонад для взрослых.

Халзан . Банку пива приобрел за 76 рублей. И пожалел о потраченных деньгах. Хмеля не почувствовал практически совсем. Зато привкус химии превосходно ощутил. Не пиво, а какой-то некачественный заменитель с неприятным послевкусием.

Единственное достоинство Чепецкого – красивый янтарный цвет.

Халзан – сварено по классической технологии химического напитка.

Не рекомендую пробовать ничего из моего рейтинга! Иначе попусту потратите свои деньги с неприятным бонусом – мигренью от сомнительных напитков. Кстати, особенно неприятными были последствия после «Охоты» и «Халзана».

С какой формулировкой можно вернуть невкусное пиво в магазин

На самом деле вернуть алкоголь в магазин достаточно сложно, поскольку (согласно законодательству РФ) он относится к группе продовольственных товаров. Но есть несколько лазеек, через которые можно вернуть деньги за невкусное пиво.

Поделюсь моими личными лайфхаками:

Отсутствие на бутылке якобы элитного пива акцизной марки – следствие контрафактного продукта. Поэтому потребитель вправе требовать вернуть деньги за поддельное пиво. Наличие в составе вредных примесей не только портит вкус пива, но и служит поводом для его возврата в магазин. Лично я неоднократно возвращал приобретенное, когда обращал внимание на сомнительный состав. Если пиво фильтрованное, при этом имеет мутность или обильный осадок на дне – это гарантированный повод для возвращения спиртного.

Если пиво не понравилось не из-за индивидуальных вкусовых предпочтений, а по причине подделки, истекшего срока годности, низкого качества сырья или сомнительного цвета (запаха), его можно вернуть в магазин.

Важно помнить, что возврат реально осуществить только при наличии чека за покупку!

Порассуждав на тему вкуса пива и его стоимости, укрепился в своем убеждении, что дорогое – не значит качественное. Хочется узнать и ваше мнение по этому поводу. А также поделитесь, какое пиво лучше не брать в наших магазинах?

