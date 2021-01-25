У всех наверно есть такое свойство, как симпатия к какому-то другому народу. У меня это французы. Я ими просто восхищаюсь, а точнее сказать их умению жить. Узнал я про это не сразу. Как-то раз я наткнулся на передачу, которую вел Владимир Познер и Иван Ургант.

Они путешествовали по Франции, изучая её культуру и особенности. После этого я влюбился в эту страну. Что касается вина, то для них это что-то святое, и относятся они к нему совсем иначе, нежели мы.

Какие вина предпочитают французы

Как я уже сказал, к вину во Франции особое отношение. Не удивительно, учитывая то, что там его делали еще в VI веке до н. э. Как я узнал из Википедии, французы выпивают больше всех вина в год в процентном соотношении.

Из них более 70 % предпочитают красное вино, 25 % белое вину и около 5 % населения - розовое.

Causse du Bousquet Saint-Chinian.

Стоит отметить, что на вино они не тратят большие суммы. Французы предпочитают покупать этот продукт по лучшему соотношению цена/качество. То есть, самое ходовое вино в супермаркете обойдется им примерно в 550 руб.

Это нормальная цена, ведь они сами производят вино, поэтому для своих дешевле. За 1100 руб. можно купить чуть лучше в винном бутике. А свыше 2000 руб. во Франции вино считается уже элитным. Его берут на какие-то праздники.

Le Pech Abuse Buzet.

Из красного французы на праздник могут купить Causse du Bousquet Saint-Chinian примерно за 2000 руб. Чуть дешевле будет Le Pech Abuse Buzet, примерно за 1500 руб. Это красное сухое.

Из дорогих белых вин многие берут Robert Mondavi, Napa Valley Fume Blanc, стоимостью около 2500 руб. Из дешевых вариантов подойдет Saint Mont Temoignage Blanc примерно за 1000 руб. бутылка.

Robert Mondavi, Napa Valley Fume Blanc.

Saint Mont Temoignage Blanc.

Важно! Стоит понимать, что одну конкретную марку выбрать сложно, так как их во Франции много. Часто такое бывает, что французы покупают постоянно разное вино, а не одно и то же.

Какие у французов традиции распития вин

Поскольку вино французы ценят и пьют очень давно, то логично предположить, что у них имеются какие-то особенные винные традиции. Плюс, умение и желание французов из всего сделать что-то элегантное, красивое, но простое. Вино в этом плане не исключение.

Главная особенность распития вина во Франции заключается в том, что пить его можно в любой день, а не только по выходным или праздникам. Просто французы умеют пить. То есть, они пропустят один бокал в обед или на ужин, и все. Они всегда стараются ощутить тонкий вкус и аромат напитка, будь то вино или коньяк.

Также у них нет традиции говорить тосты. Для меня это приятный сюрприз, всегда входил в ступор в такие ответственные моменты. Еще считается хорошим тоном идти в гости на праздник с бутылочкой вина.

У каждого уважающего себя француза всегда дома храниться вино, хотя бы одна бутылочка. Ведь в любой момент могут заглянуть на огонек соседи или родственники. Количество и марка вина в домашней коллекции напрямую зависит от состоятельности семьи.

Чем закусывают французы

Насколько я знаю, все эстетичные сочетания вин и закусок пришли к нам из Франции или Италии. Что интересно, в этих странах пьют как с основными блюдами, так и с закусками. Если говорить о красном вине, то в основном оно употребляется с мясом, которое должно быть тоже красное (свинина или говядина), иногда в ход идут грибы.

Особое предпочтение уделяется сырам. Французы берут большую тарелку и нарезают на неё сразу несколько сортов сыра. Подается он как к красному, так и к белому вину. Еще подают фрукты, немного кисловатые, если вино сладкое, и сухофрукты – они подходят к любому вину.

Сырная тарелка

К белому вину подают морепродукты либо птицу. Из фруктов берут что-то послаще, так как сухое белое вино само по себе имеет кислинку. Даже с хлебом пьют вино, что меня сильно удивило. С белым вином еще неплохо сочетаются сладкие десерты.

Важно! Редко встретишь француза, который бы пил вино в чистом виде без еды.

ТОП-3 французских вина на мой взгляд

К счастью, в мире достаточно большой выбор французских вин. Я сделал вывод, что даже за относительно небольшую цену можно приобрести хорошее и качественное вино. На первое место я бы поставил Шато Вожеляс. Это сухое красное вино. Стоит оно примерно 800 руб. Во вкусе слышны нотки вишни и ванили. Шато Вожеляс.

Из белых я бы посоветовал Рислинг Эльзас. Стоит оно примерно 700 руб. В нем я отмечаю бодрящую легкую кислинку, которой сопутствует приятный оттенок цитрусовых фруктов. Цвет у него соломенный, с небольшим оттенком зеленого.

Рислинг Эльзас.

Из розового можно взять Ле Валь Гренаш. Оно самое дешевое из этих 3-х вариантов, всего 500 руб. Отлично подходит к красной рыбе и всяческим салатам. Обладает приятным розовым цветом, мягким и утонченным вкусом, отдающим больше красными ягодами винограда.

У меня остался только один вопрос. Неужели они пьют только свои вина и даже не смотрят в сторону иностранных производителей? Ведь, например, их соседи Италия и Испания также хороши в этом деле. Расскажите, как, по-вашему, какие иностранные вина пьют французы, и почему.

*Злоупотреблеие алкоголем опасно для вашего здоровья!