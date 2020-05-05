Какое пиво предпочитают в разных странах: от Китая до Америки

Доброго времени суток, хмельным эстетам. Недавно с женой путешествовали: она собирала впечатления архитектурные, а я — гастрономические. А именно, опробовал и продегустировал много вкусного пива.

И уже готов поделиться подробнейшим отчетом о пивных предпочтениях жителей разных стран. Итак, мой личный мировой пивной дайджест, погнали!

Какое пиво пьют в Европе

Европейские пивные традиции — это самобытная культура с традиционными фестивалями, обычаями и наследием.

Германия. Мюнхенское и баварское, на взгляд многих — лучшее пиво в мире. Его варят по старинным рецептам из воды, ячменя и хмеля. Основными производителями являются Paulaner, Krombacher, Franziskaner, Rex, Spaten, Oettinger.

От себя скажу - пиво прекрасно! Да и цены на него более чем гуманные: от 150 рублей. Обязательно стоит посетить веселый и шумный фестиваль OctoberFest — это поистине праздник изобилия, общения и щедрых дегустаций лучшего мирового пива.

Чехия. В этой стране не просто качественно варят пиво, здесь умеют ценить его вкус. Чешское пиво имеет свои особенности, оно с благородной горчинкой, в отличие от сладкого германского.

Ценится там и крафтовое пиво, такое как Bizon, Euphoria. Основными фирмы: Bernard, Ferdinand, Budweiser, Staropramen, Pilsner, Velkopopovickiy Kozel.

Культура пития и уютные пивные, доброжелательные сотрудники: чешский колорит неподражаем. Пиво в Чехии варят еще со времен кельтов, то есть опыт ого-го.

Говорят, в Чехии проверяют пиво с помощью монетки. Ее кладут в стакан с только что налитым напитком. Будет хорошим показателем, если она утонула не сразу.

Бельгия. Страна славится брюссельским пивом — оно приятно терпкое и с натуральным брожением. Основным сортом является Lambic (Лабмик). Остальные сорта варятся на его основе, например, такие как Stella Artois (Стелла Артос) и Becks (Бэкс).

В общем, пиво вкусное, но цены на него в Брюсселе довольно лихие. Например, марка Mongozo Coconut: 279 рублей за 0,33 литра.

Франция. Это страна скорее вина, чем пива. Может быть, поэтому цена на него порой выше стоимости «виноградного сока».

Мне удалось попробовать такие сорта как Biere de garde (Бьер-де-Гард) — напиток севера Франции и пиво с эльзасским хмелем и нотами цитруса Kronenbourg 1664 (Кроненбург). Французская экзотика придает особый шик напитку, вкусовые качества, действительно отменные.

Австрия. Это конечно пиво Dunkel (Дункел), Дания это Tuborg и Carlsberg.

Какое пиво пьют в Америке

В Америке особое отношение к пиву. Его не воспринимают как алкогольный напиток — это средство для утоления жажды. Основные производители пива в Америке: Anheuser-Busch - пиво Budweiser (Бадвайзер), Michelob, Miller Brewing Co, Adolph Coors — пиво Coors (Курс) и The Boston Beer Company.

Американцы не покупают 1-2 бутылочки. В холодильнике каждой уважающей себя американской семьи должно лежать пару упаковок пива для гостей. В России бы так, у нас, наоборот, положено со своим приходить.

Выбор в супермаркетах, скажу, не плохой, да и цена не кусается. Чтобы купить упаковку в 36 банок потребуется всего-то 22$. По российским рублям — это 40 рублей за баночку. Пиво по цене сока!

Какое пиво пьют в Азии

Будем говорить только о китайском пиве, остальное сразу вычеркиваем из списка, так как оно не стоит нашего внимания. Вы удивитесь, но китайцы это одна из самых пьющих наций. Может быть, статистику искажает их численность, но за сезон там выпивается четверть мирового запаса пенного напитка.

Китайское пиво отличается невысокой крепостью (3-4 градуса), специфическим сладковатым вкусом и слабой пенистостью. При всем при этом — оно очень вкусное. Именитые китайские сорта пива: Tsingtao (Тсиндао), Yanjing (Янджин) и Snow (Сноу).

Стоимость китайского пива высока. Например, светлое солодовое пиво на рисовой воде и хмелю «Циндао» Tsingtao Brewery Co. LTD в цену 220 рублей. И это еще очень дешево. Но послевкусие великолепное, так что — рекомендую.

Российское пиво

Бытует мнение, что в России нет хорошего пива. Я лично нашел — в некоторых местных пивоварнях напиток очень даже неплох на вкус.

Например, в Москве пиво марки «Афанасий» или в Саратове «Богемия». С гордостью замечаю, что крафтовый рынок авторского пива сегодня бурно развивается, становится ярким и насыщенным.

Некоторые марки нашего отечественного пива даже встречаются на топовых строчках солидных рейтингов.

Например, популярным и качественным признано очаковское пиво «Халзан», а крафтовые пенные напитки московской «Волковской пивоварни» удостоились чести попасть на полки супермаркетов «Пятерочка» и «Дикси».

Хороша бутылочная линейка «Василеостровской пивоварни» из славного Санк-Петербурга. Пиво качественное, ассортимент огромнейший, а цена за витбер или пшеничный пенный хмельной эль от 100 рублей.

А как считаете вы, если ли у нас в России пиво хорошего качества?