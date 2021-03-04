С братом готовимся к юбилею папы и решили подарить ему эксклюзивную бутылочку спиртного. Я присмотрел абхазское вино, за что получил нагоняй от брательника! Он сказал, что это худший выбор, ведь в Абхазии по-сути нет виноградников и качественное вино там делать ну никак не могут.

Брат сказал, что лучший вариант для подарка – настоящее грузинское вино, а не то, что предлагаю я. Мы стали спорить и пока не пришли к общему мнению. Поэтому я решил разобраться, какое же вино все-таки лучше – абхазское или грузинское.

Что такое грузинское вино

собирают виноград, который потом разминают и давят;

помещают виноградный сок вместе с мягкостью, листьями и стебельками в глиняный кувшин кверви;

оставляют бродить не менее 2 месяцев;

фильтруют;

повторное погружают в кверви, который в свою очередь, опускают в марани (винный погреб) минимум на полгода.

История грузинского вина достаточно долгая – его начали изготавливать аж 8 тысяч лет назад. И все это время его производят по традиционной технологии:

Чем дольше период брожения, тем более терпким получается вино благодаря насыщению танинами. Поэтому грузинские виноделы контролируют процесс в зависимости от того, какое вино хотят получить на выходе.

Последний этап изготовления грузинского вина – ему дают отстояться, затем несколько раз переливают из кувшина в кувшин. Это делается для того, чтобы осела вся содержащаяся в напитке взвесь. После чего его снова переливают в кверви, запечатывают и настаивают на протяжении 3-6 месяцев.

Еще узнал пару интересных фактов о грузинском вине:

Красное отличается неповторимым фруктовым послевкусием. Специально для изготовления подобного букета рядом с виноградниками высаживаются плодовые деревья (гранат, инжир, яблоня, груша) и используют урожай с них для создания эксклюзивного красного вина. При изготовлении белого грузинского вина используется 2 сорта винограда – крахуна и цицка. Особенность исходного продукта – он получается классического темно-желтовго цвета. Чем дольше процесс брожения, тем темнее становится вино. Вплоть до оранжевого!

На хорошее вино придется и хорошо потратиться!

Такой сложный процесс приготовления качественного вина стоит соответствующих денег. Видел в магазинах, конечно, и весьма приемлемые цены. Например, Askaneli (Ахашени) в «Пятерочке» можно купить за 498 рублей. Но за более эксклюзивное, коллекционное вино придется отдать 3-4 тысячи рублей.

Что такое абхазское вино

В Абхазии вино производится с 1925 года. В 80-х годах оно стало особенно популярным благодаря признанию на международных выставках. Тогда настал пик популярности Lykhny (Лыхны) и Apsny (Апсны).

Крах абхазского винодельчества пришелся на период горбачевской антиалкогольной компании в период перестройки. Основная доля виноградников была вырублена.

Мой абхазский выбор, забракованный братом.

Как мне удалось узнать, Абхазию давно не признают винодельческим регионом. Да и в принципе виноград там растет крайне плохо, в основном технические культуры. Более-менее в Абхазии выживает сорт Изабелла.

Виноматериал привозят преимущественно из Молдовы и Аргентины. И именно виноматериал (в цистернах!), а не отменный виноград. Изготавливают вино в Абхазии по стандартным винодельческим технологиям, причем без различных старинных традиций, пропуская этапы сбора винограда и его сбраживания. Шок-цена за «лицо» абхазского винодельчества!

В общем, производство абхазского вина крайне сомнительное. Но и цена на него доступная. Специально дошел до ближайшего магазина, чтоб посмотреть цены на весь ассортимент. И признанный абхазский эксклюзив, когда-то выигрывавший на международных выставках, нашел по 200 рублей за бутылочку!

Какое вино лучше

Погрузившись в подробности изготовления грузинского и абхазского вина, пришел к выводу – мой брат оказался прав! Грузия богата виноградниками, а к изготовлению «напитка богов» там подходят как к рождению ребенка.

До сих пор соблюдают древнейшую технологию производства, причем применяют исключительно собственноручно выращенный урожай.

Абхазия же, как оказалась, практически не имеет на своей территории виноградников. По факту их площадь занимает всего около 600 га. При этом республика активно экспортирует свою продукцию по всему миру ежегодно!

Видимо, на дешевом виноматериале удается неплохо разливать жидкость по бутылкам, штампуя винцо среднего качества.

Рекомендую обходить стороной абхазские вина, отдав предпочтение грузинским. Сам тоже решил продегустировать несколько марок. Пока составил свой небольшой рейтинг лучших среди них:

Kindzmarauli (Киндмараули). Изумительное вино из винограда Саперави. Цвет насыщенного граната, вкус бархатистый. Букет сложный, до сих пор не могу разгадать все его нотки. Приобрел за 710 рублей.

Tsinandali (Цинандали). Несмотря на то что вино сухое, абсолютно не чувствую дискомфорта, пробуя его. Нет явно выраженной кислятины, характерной для сухих вин. Заметил, что грузинские вина отличаются приятным мягким вкусом, как красные, так и белые. За прекрасное вино, которое подошло к мясному ужину, заплатил 890 рублей.

Mukuzani (Мукузани). Сухое вино из Саперави – выше всяких похвал! Присутствует легкая кислинка, бодрящая и тонизирующая. Во вкусе ощущаются фруктовые и дубовые нотки. Именно эта марка считается визитной карточкой грузинского вина. За него не жалко отдать 1100 рублей!

Лучшее красное вино в моей жизни!Безусловно, лучший компаньон под мясные блюда.Самый достойный представитель грузинских вин.

Именно Mukuzani (Мукузани) на данный момент рассматриваю как приятный презент юбиляру. Изумительный вкус, красивый дизайн и приемлемая цена за действительно качественный продукт.

Советы, как не нарваться на подделку вина

Хороший алкоголь нередко подделывают. Контрафакт, конечно, может, и будет стоить подешевле, но сомнительный состав и неприятный вкус испортят все впечатление от дегустации вина.

Несколько советов от меня лично, как не нарваться на подделку:

приобретать бутылки только при наличии на них акцизных марок;

обращать внимание на качество этикетки и пленки – они должны быть наклеены ровно, без складок, надписи четко и грамотно прописаны;

предварительно просмотреть на сайте производителя форму оригинального спиртного (поддельная бутылка может иметь иной вид, например, не с прямыми гранями, а обтекаемая).

Опытный сомелье наглядно мне показал разницу между оригинальным (справа) и поддельным (слева) алкоголем - отличается все – от формы бутылки до дизайна этикетки.

Рекомендую покупать спиртное не в ближайшем супермаркете, а в специализированном алкогольном бутике.

Благодаря брату мне удалось развеять миф о том, что абхазские вина – одни из лучших на рынке спиртного. Наверняка и многие из вас жили с подобным убеждением.

К нашему сожалению, за эксклюзив мы принимали дешевый виноматериал. Если же среди вас есть те, кто со мной не согласен – прошу высказаться в комментариях.

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!