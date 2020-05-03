Какой алкоголь предпочитают российские политики: от Медведева до Жириновского

Политики тоже живые люди, со своими недостатками, увлечениями и страстями. Поэтому иногда и они позволяют себе выпить, особенно, если это любимый напиток.
Предпочтения политической элиты ощутимо отличаются, однако, как говорится, на вкус и цвет товарища нет.
Какой алкоголь предпочитают российские политикиЗа последние десятилетия количество и видовое разнообразие горячительных напитков, потребляемых российскими политиками, претерпело значительные изменения.
Так, если во времена правления Ельцина пили чаще всего водку и в неограниченных количествах, то сейчас в Кремле во время официальных приёмов принято подавать разный алкоголь и порционно.
В карте кремлёвского бара обязательно присутствуют водка, коньяк и шампанское, причём производят их по спецзаказу:
- Водка Кремлин (Kremlin Award) – изготовлена из отборных сортов пшеницы, выпускается с 2012 г. специально для Кремля.
- Коньяк Кремлин (Kremlin Award) – выпускается в специальном цеху армянского завода «Арарат».
- Шампанское «Кремлёвское качество» от российского производителя «Абрау-Дюрсо».
Крепкий алкогольВ советские времена лидирующие позиции среди крепких напитков негласно принадлежали стандартной российской водке. Однако сейчас в фаворе и другие крепкие горячительные:
- Водка. Владимир Жириновский, хотя и позиционирует себя и членов своей партии, как непьющих людей, ведущих здоровый образ жизни, но по особым случаям иногда политик позволяет себе именно стопку водки.
- Коньяк предпочитает Геннадий Зюганов. Но в последнее время дегустирует его очень редко в связи с состоянием здоровья.
- Виски, как и воду, уважает Григорий Явлинский.
Слабый алкогольСреди наиболее употребляемых слабоалкогольных напитков чаще всего предпочитают:
- Пиво предпочитает Владимир Путин, хотя такое зрелище можно увидеть нечасто. Среди большого многообразия сортов и видов он особо жалует светлое лагерное немецкое пиво от одной из самых известных в стране пивоваренной компании.
- Вино любимо Дмитрием Медведевым. При этом ходят упорные слухи, что это красное сухое вино. К тому же, многие отмечают неподдельный интерес бывшего президента не только к самому напитку, но и к процессу его изготовления.
- Ксения Собчак предпочитает красное полусладкое итальянское вино Kurni (Курни), которое по мнению многочисленных экспертов является легендой современного виноделия.
- Шампанское позволяет себе на официальных приёмах Любовь Слиска.
- Мартини. Этому изысканному напитку отдаёт предпочтение Ирина Хакамада.
Российские политики, которые не пьют алкоголь совсемСлишком явное и серьёзное пристрастие к алкоголю для политика может быть просто губительным. Всего лишь одно неосторожное слово, сказанное в состоянии под градусом, может положить конец даже самой головокружительной карьере.
Кроме того, многие в последнее время начали ответственно относиться к своему здоровью и пропагандируют правильное питание, спорт и полный отказ от напитков с градусом. Поэтому и среди российских политиков немало тех, кто предпочитает вообще не иметь ничего общего с алкоголем:
- Сергей Миронов. В своих многочисленных интервью политик заявляет, что алкоголь не употребляет вовсе.
- Николай Валуев. Как истинный спортсмен, Николай не только не употребляет крепкие напитки, но и несколько лет назад даже выступил с законодательной инициативой о введении запрета на продажу алкоголя лицам пенсионного возраста, так как это будет способствовать увеличению продолжительности их жизни.
- Вячеслав Фетисов. В своё время прославленный спортсмен ратовал за запрет продажи горячительных напитков лицам, не достигшим 21 года, с целью оградить их от раннего пагубного пристрастия.
- Султан Хамзаев. Являясь главой федерального проекта «Трезвая Россия», политик не только не употребляет сам алкогольные напитки, но и регулярно выступает с предложениями о запрете рекламных алкогольных акций и скидок.
Времена, когда безудержное пьянство было нормой жизни даже среди власть имущих, к счастью, канули в лету. Сейчас многие стараются придерживаться здорового образа жизни и не употребляют алкоголь вообще.
Однако, если отказываться от горячительных напитков желания нет, то гораздо безопаснее отдать предпочтение качественным. При этом не стоит забывать и о чувстве меры, которое сможет уберечь от нежелательных последствий утром.