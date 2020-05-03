Какой алкоголь предпочитают российские политики: от Медведева до Жириновского

Политики тоже живые люди, со своими недостатками, увлечениями и страстями. Поэтому иногда и они позволяют себе выпить, особенно, если это любимый напиток.

Предпочтения политической элиты ощутимо отличаются, однако, как говорится, на вкус и цвет товарища нет.

Какой алкоголь предпочитают российские политики

За последние десятилетия количество и видовое разнообразие горячительных напитков, потребляемых российскими политиками, претерпело значительные изменения.

Так, если во времена правления Ельцина пили чаще всего водку и в неограниченных количествах, то сейчас в Кремле во время официальных приёмов принято подавать разный алкоголь и порционно.

В карте кремлёвского бара обязательно присутствуют водка, коньяк и шампанское, причём производят их по спецзаказу:

Водка Кремлин (Kremlin Award) – изготовлена из отборных сортов пшеницы, выпускается с 2012 г. специально для Кремля.

Коньяк Кремлин (Kremlin Award) – выпускается в специальном цеху армянского завода «Арарат».

Шампанское «Кремлёвское качество» от российского производителя «Абрау-Дюрсо».

Крепкий алкоголь

Водка. Владимир Жириновский, хотя и позиционирует себя и членов своей партии, как непьющих людей, ведущих здоровый образ жизни, но по особым случаям иногда политик позволяет себе именно стопку водки. Коньяк предпочитает Геннадий Зюганов. Но в последнее время дегустирует его очень редко в связи с состоянием здоровья. Виски, как и воду, уважает Григорий Явлинский.

В советские времена лидирующие позиции среди крепких напитков негласно принадлежали стандартной российской водке. Однако сейчас в фаворе и другие крепкие горячительные:

Слабый алкоголь

Пиво предпочитает Владимир Путин, хотя такое зрелище можно увидеть нечасто. Среди большого многообразия сортов и видов он особо жалует светлое лагерное немецкое пиво от одной из самых известных в стране пивоваренной компании. Вино любимо Дмитрием Медведевым. При этом ходят упорные слухи, что это красное сухое вино. К тому же, многие отмечают неподдельный интерес бывшего президента не только к самому напитку, но и к процессу его изготовления. Ксения Собчак предпочитает красное полусладкое итальянское вино Kurni (Курни), которое по мнению многочисленных экспертов является легендой современного виноделия. Шампанское позволяет себе на официальных приёмах Любовь Слиска. Мартини. Этому изысканному напитку отдаёт предпочтение Ирина Хакамада.

Среди наиболее употребляемых слабоалкогольных напитков чаще всего предпочитают:

Российские политики, которые не пьют алкоголь совсем

Слишком явное и серьёзное пристрастие к алкоголю для политика может быть просто губительным. Всего лишь одно неосторожное слово, сказанное в состоянии под градусом, может положить конец даже самой головокружительной карьере.

Кроме того, многие в последнее время начали ответственно относиться к своему здоровью и пропагандируют правильное питание, спорт и полный отказ от напитков с градусом. Поэтому и среди российских политиков немало тех, кто предпочитает вообще не иметь ничего общего с алкоголем:

Сергей Миронов. В своих многочисленных интервью политик заявляет, что алкоголь не употребляет вовсе. Николай Валуев. Как истинный спортсмен, Николай не только не употребляет крепкие напитки, но и несколько лет назад даже выступил с законодательной инициативой о введении запрета на продажу алкоголя лицам пенсионного возраста, так как это будет способствовать увеличению продолжительности их жизни. Вячеслав Фетисов. В своё время прославленный спортсмен ратовал за запрет продажи горячительных напитков лицам, не достигшим 21 года, с целью оградить их от раннего пагубного пристрастия. Султан Хамзаев. Являясь главой федерального проекта «Трезвая Россия», политик не только не употребляет сам алкогольные напитки, но и регулярно выступает с предложениями о запрете рекламных алкогольных акций и скидок.

Времена, когда безудержное пьянство было нормой жизни даже среди власть имущих, к счастью, канули в лету. Сейчас многие стараются придерживаться здорового образа жизни и не употребляют алкоголь вообще.

Однако, если отказываться от горячительных напитков желания нет, то гораздо безопаснее отдать предпочтение качественным. При этом не стоит забывать и о чувстве меры, которое сможет уберечь от нежелательных последствий утром.