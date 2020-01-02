Отлично заходят выдуманные истории. “Сидим мы с друзьями в бане и вспоминаем прошлый отпуск. Мы как раз были в Тайланде. Боже, что за страна. Солнце, море, фрукты, красивые девушки! У нас была цель не только поваляться на пляже к верху пузиками, но получить максимум впечатлений и эмоций. А тайская еда и алкоголь точно не оставят без эмоций. Заказал себе какую-то бурду с овощами о креветками. Думал на стенку полезу, так остро! А они смеются надо мной, как дети. Но спайси говорят, не остро то бишь.

Алкоголь я уже боялся заказывать, но что не сделаешь ради искусства и читателей. Ничего, жив остался, а кое-что даже понравилось!

Тайланд – чудесная страна с экзотической для русского человека культурой. Сколько эмоций привозят наши туристы из этой страны! Каких только видов отдыха не предлагают тайцы своим гостям.

На отдыхе можно расслабиться, позволить себе пропустить стаканчик-другой местного алкоголя. Но безопасно ли его пить и какой лучше выбрать, чтобы отдых не был безнадежно испорчен? Сегодня я расскажу о важных нюансах выбора алкогольных напитков в этой стране.

Особенности покупки и употребления алкоголя в Тайланде

Тайланд славится недорогим и качественным алкоголем. Купить крепкие напитки можно почти всегда и почти везде. Дешевое спиртное продается в местных сетевых магазинах Tesco Lotus, Makro, Tops.

А вот на пляже делают на напитки ощутимую наценку, ну и, конечно, алкоголь дороже на порядок в барах, клубах, ресторанах.

В Тайланде запрещена продажа спиртных напитков с 00:00 до 11:00 часов и с 14:00 до 17:00. Однако этого правила придерживаются в основном только крупные супермаркеты, а в мелких лавочках можно приобрести бутылочку крепкого напитка практически круглосуточно.

Здесь нет запрета на употребление алкоголя на улице, однако скажу сразу, что есть места, где употреблять спиртные напитки нельзя: автозаправочные станции, аптеки, лечебные и учебные заведения, храмы, парки отдыха.

Турист, распивающий алкоголь в неположенном месте, отделается скорее всего замечанием. Обычно этим все и ограничивается, но злоупотреблять лояльностью местного населения не стоит.

Какие алкогольные напитки считаются традиционными в Тайланде

Сато - тайское рисовое газированное вино, напоминает шампанское, но вкус достаточно специфичен;

Лао Кхао - национальный самогон, гонят который из рисовой клейковины и сахарного тростника или сока сахарной пальмы;

Ядонг - традиционная тайская настойка на специях, травах и даже змеях, пауках и рептилиях. В качестве основы обычно используют Лао Кхао. Рекомендуется пробовать такие настойки в хороших барах и ресторанах, а не в забегаловках.

В Тайланде рис не только едят. В большинстве традиционных алкогольных напитков страны он используется как основное сырье:

Крепкие напитки в Тайланде

Sang Som пользуется заслуженной популярностью у российских туристов и именно его чаще всего привозят домой в качестве сувенира.

Лидирует среди крепкого алкоголя страны безусловно тайский ром Sang Som - недорогой, но качественный и мягкий на вкус 40% напиток, изготовленный из сахарного тростника. Купить его можно практически везде в бутылках емкостью по 0,3 и 0,7 литров.Еще один популярный крепкий напиток в Тайланде - 35% виски HongThong. Вкус у напитка чуть жестче, чаще всего его разбавляют колой, содовой или энергетиком.

LaoKhao – местный дешевый алкоголь, изготовленный из риса. Его крепость варьируется от 28 до 40%. На местных рынках и в барах туристам предлагают настойки со змеями, пауками и прочей живностью на основе этого рисового напитка.

Слабоалкогольные напитки

Все производимое в Тайланде пиво относится к светлым сортам и найти в стране темный напиток практически невозможно.

Singha (лев) - чуть горьковатое приятное светлое пиво с кисловатым послевкусием;

Chang (слон) - самое дешевое и популярное пиво с горьковатым хмельным вкусом;

Leo (леопард) - легкий приятный на вкус освежающий напиток, прекрасно утоляет жажду;

Tiger (тигр) – освежающее пиво с мягким вкусом. Не самый популярный среди туристов напиток, но и стоит дешево.

Наиболее популярный слабый алкоголь в королевстве – пиво. Тайский пенный напиток довольно крепок, поэтому при употреблении его в жарком климате стоит соблюдать осторожность. Местные предпочитают добавлять в пиво кусочки льда, чтобы сохранить его холодным.Наиболее популярные марки пива:

Тайское вино, к сожалению, уступает по качеству импортному. Если вы цените хорошие напитки, выбирайте проверенных производителей из Италии, Франции и др. Из вин местного производства можно отметить следующие марки:

Siam Sato - особый сорт тайского рисового вина;

Monsoon Valley - считается лучшим из винных марок, производимых в Тайланде;

Fresco - фруктовые вина из ягод и яблок.

Коктейли

Май Тай - коктейль из светлого и темного сортов рома. В стране он подается с добавлением апельсинового сока. Сингапур Слинг - эффектный азиатский коктейль с множеством компонентов. Основой являются вишневый бренди и джин. Лонг Айлэнд - в отличие от классического напитка с Кока-Колой, в Тайланде можно попробовать этот коктейль с холодным чаем.

В барах и ресторанах Тайланда вам предложат большое разнообразие различных алкогольных коктейлей с экзотическими названиями и ингредиентами. Кроме всемирно известных Мохито, Пина колада, Дайкири, Маргарита, здесь стоит попробовать:

Выбор алкогольных напитков в Тайланде очень велик и только вам решать, что стоит пробовать, а что нет. А какие интересные напитки из Азии знаете вы?