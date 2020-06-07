Недавно узнал, что моя любимая Земфира отказалась от алкоголя перед выступлением. Это озадачило, ведь певица всегда ассоциировалась у меня с застольными вечерами, которые устраивают для старых друзей.

И я решил узнать побольше об алкогольных предпочтениях любимых звезд и наткнулся на новое для себя слово «райдер».

Что такое райдер

музыкальное оборудование;

технические специалисты;

транспортное средство;

охрана;

питание;

напитки, в т. ч. алкоголь.

У каждого артиста есть список требований, которые он предъявляет организаторам концерта. В него входят:

Это и есть райдер, который по факту является кипой листов А4. Составляется он самим музыкантом или группой при активном участии арт-менеджера. Они не ленятся выписывать любимые марки коньяка с указанием минимального возраста выдержки.

Этот пространный список передается организаторам шоу, которые и должны осуществлять все закупки.

Где искать элитные сорта европейских вин в провинциальном российском городе, непонятно, но у организаторов нет выбора. Нарушение требований может привести к большим штрафам.

Нередко райдеры становились причиной скандалов и срывов концертов, поэтому к ним всегда относятся серьезно.

Крепкий алкоголь в райдере звезд

В первую очередь меня интересовал райдер Наргиз Закировой: ходили слухи, что она категорически отказывается выступать без виски и страшно скандалит, когда не находит его в своем мини-баре.

Принимающая сторона закупает для нее знаменитые White Horse (Уайт Хорс, 1182 руб.), Chivas Regal (Чивас Регал, 2400 руб.).

Наргиз не соглашается на выступление без хорошего виски

А вот Стас Михайлов предпочитает коньяк. Он требует от организаторов закупать такие французские марки, как Remy Martin (Реми Мартин, 2227 руб.), Chabasse (Шабасс, 3777 руб.), Croizet (Круазе, 3966 руб.).

Особенно порадовал Тилль Линдеманн – солист группы Rammstein, известный своей любовью к России. Оказывается, что он охотно заменит европейские вина… русской водкой.

Причем исполнитель непривередлив: он пьет как Белугу (1476 руб.) и Зеленую Марку (326 руб.), так и более дешевые марки.

Огорчило то, что гастрольные требования большинства звезд зачастую остаются неизвестны. Исполнители неохотно раскрывают фанатам свою жизнь вне сцены. Однако есть и исключения.

Недавно я начал слушать относительно молодую группу Княzz и полез на официальный сайт в поисках ее райдера. Там я узнал, что аппетиты ребят совершенно неумеренные.

В списке числятся коньяк Старый Кахети с выдержкой не менее семи лет, виски Chivas Regal (Чивас Ригал, 2400 руб.) либо Singleton (Синглтон, 3320 руб.) – оба по 12 лет. И это не считая многочисленных банок пива и водки.

Сначала я удивился такой требовательности. Но затем подумал: они все-таки рокеры, им положено.

Слабый алкоголь в райдере звезд

Среди тех, кто публикует информацию о своих гастролях, числится и Лобода. Она предпочитает шампанское Dom Perignon (Дом Периньон, 17828 руб.) и итальянское вино Amarone (Амароне, 8695 руб.) с выдержкой не менее 10 лет. Однако и от коньяка певица не отказывается.

И вот что я заметил: молодые звезды охотнее раскрывают свой райдер.

Например, список гастрольных требований Юрия Антонова найти не удалось, хотя все знают, что Народный артист – большой любитель вина и требует у организаторов закупать европейские марки стоимостью в несколько сотен евро.

Здесь же мне стало интересно, кто же из западных звезд не выступает без дорогого вина. Так, я прочитал райдер английской певицы Шер. В нем значатся бутылки белого и красного вина Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон), правда, без указания производителя.

По наблюдениям арт-директоров, вино является самым популярным напитком у гастролирующих звезд.

После этой новости тут же захотелось узнать, а любит ли кто-нибудь из наших исполнителей обыкновенное пиво. Так, я наткнулся на райдер Владимира Кузьмина. Оказывается, певец не требует покупать дорогие марки. Главное, чтобы пиво было в большом количестве. Вот он, человек из народа!

Звезды, которые категорически не включают алкоголь в свой райдер

После новости о Кузьмине появилось желание поискать среди наших артистов убежденных трезвенников.

Сначала попалась информация о Валерии и Вере Брежневой. Они категорически против алкоголя. Валерия предпочитает включать в список требований гантели, а Брежнева – комнату для йоги и спортзал. Но с ними понятно: образ, который они создают на сцене, плохо вяжется с алкоголем.

Гораздо больше удивила меня группа The Rasmus. Она также не включает алкогольные напитки в свой райдер, и это окончательно разрушает стереотипы о том, как отдыхают рок-группы во время тура.

Отказ от крепких напитков – один из трендов у современных звезд. Причем его подхватывают даже те, кто всегда славился своей любовью выпить.

Вернемся к Земфире. Мы, ее фанаты, знаем, что она предпочитает Вдову Клико и Хеннесси. Однако сейчас менеджер Земфиры вообще не включает алкоголь в перечень требований.

Мерлин Менсон всю жизнь был известен своей любовью к абсенту. Этот напиток никогда не покидал его замысловатые райдеры. Однако в 2015 певец заявил, что больше не употребляет абсент и старается не пить во время гастролей.

Абсент производства самого Мэнсона

Как оказалось, у звезд отечественной и мировой эстрады разные пристрастия касательно алкоголя. А что бы включили в свой райдер вы, даже если петь рискуете только в душе?