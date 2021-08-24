Какой сахар выбрать для производства рома?

Самостоятельное производство алкогольных напитков является достаточно нетривиальной задачей. Необходимо тщательно соблюдать технологию и выбирать качественные ингредиенты для того, чтобы вкус и аромат были привлекательными и походили на благородные варианты.

Основные этапы производства рома в домашних условиях

Необходимо подготовить ингредиенты, чтобы в процессе не отвлекаться на поиск продуктов. Понадобиться пачка дрожжей для рома, 7кг сахара, а также 24 литра воды. Рецепт актуален для емкости в 32 литра. В воду необходимо добавить сахар, а также лимонный сок по желанию и иные вкусовые добавки. Тщательно следует размешать массу. Добавляются дрожжи. В процессе брожения активно выделяется газ. На емкость надевается гидрозатвор, его роль может выполнять простая резиновая перчатка, а также нередко берут трубку, которую отводят в воду. Полученный раствор необходимо оставить на 5 - 10 дней. Срок зависит от особенностей процесса брожения. Следует поддерживать температуру в помещении в 25 градусов. Профильтровывается вся жидкость, а затем происходит дистилляция.

Приготовление рома в домашних условиях можно сделать по следующей инструкции:

В том случае, если планируется приготовить светлый ром, можно использовать дополнительно специальный осветлитель.

Как выбор сахара влияет на конечный продукт?

Свекловичный

Тростниковый

Основным ингредиентом для приготовления рома является именно сахар. От его качества зависит вкус, цвет и аромат. Обычный белый песок не подходит для приготовления продукта. Даже с использованием специальных ароматизаторов не будет возможности наслаждаться благородным напитком.Именно этот сахар встречается чаще всего. Это привычный рафинированный песок. В нем нет особенного фруктового аромата и ненавязчивой сладости, это обусловлено тем, что рафинированный сахар является по сути чистой сахарозой (99,9%). Можно также учесть, что именно этот продукт чаще всего изготовлен с использованием ГМО.Это коричневый сахар, который нередко встречается в магазинах и считается более полезным, чем обычный. Стоит учитывать, что подобный компонент часто используется для приготовления рома в домашних условиях. Он способен подарить похожий цвет и аромат, но напиток будет значительно беднее по своим основным вкусовым качествам.

Дополнительно нужно обратить внимание на то, что встречается огромное количество подделок. Всегда есть риск купить просто подкрашенный классический белый сахар.

Панела

Лучший вариант для традиционного рецепта рома в домашних условиях является панела. Это сахар, в котором высокое содержание патоки. Меласса позволяет естественным образом получить золотистый окрас напитка. Дополнительно стоит отметить, что сахарозы здесь 90%, это означает, что алкоголь будет достаточно сладким и приятным.

Фактически это концентрированный сок сахарного тростника, в нем сохранено огромное количество полезных микроэлементов. Если Вы хотите приготовить ром в домашних условиях, и у Вас есть возможность использовать панелу, обязательно используйте его.

Как выбрать качественный сахар?

Основой для рома является именно сахар, поэтому у всех желающих изготавливать этот напиток в домашних условиях основной проблемой становится вопрос выбора — где купить действительно качественный сахар?

Важно помнить, что не стоит рассчитывать на изготовление качественного рома в домашних условиях с простым магазинным сахаром. На качество готового продукта в первую очередь влияют ингредиенты, которые для него используются. Именно поэтому лучше всего потратиться на действительно качественную панелу, чем разочарованно выливать весь напиток, не получив желаемого вкуса и аромата.