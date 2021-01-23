Вино от Анжелики Варум и виски от Конора МакГрегора: какой алкоголь выпускают знаменитости и сколько он стоит

А знаменитости-то, оказывается, не стесняются зарабатывать самыми разными путями! Я хоть и не звезда, но всегда мечтал открыть свое алкогольное дело, создавать новые рецепты и даже выводить сорта вина. Эта мечта передалась мне от отца, который имел свой маленький винный погреб на берегу Черного моря в Крыму.

Интересоваться знаменитостями, которые также выпускают алкоголь, я начал по одной причине – хотел узнать, может ли всемирная слава и известность в целом помочь в этом деле. Или же открыть свою винодельню может и обычный человек?

Конор МакГрегор

Известный ирландский боец в направлении смешанных боевых искусств, красивый парень, а также кумир многих дам. Меня всегда поражали его достижения! Многочисленные выступления, дорогие контракты и призы, соревнования, где он занимает первые места.

Еще в августе 2017 года он представил новый сорт виски под названием Notorious (Ноториус). Однако это название не прижилось. Вскоре МакГрегору пришлось сменить лейбл.

Новинка была названа Proper Twelve (Пропер Твелв), что в переводе с английского означает «правильный двенадцать». Это почтовый индекс города, в котором рос спортсмен – Дублина.

Меня удивило бескорыстие спортсмена, так как 5 долларов с продажи каждой бутылки идут на развитие службы спасения города, в котором был продан виски.

По вкусу виски уникален. Это смесь нежной карамели и тянущихся сливок, в которых присутствуют нотки пирога и меда.

Аромат также необычен. Виски пахнет сладкими оттенками ванили и меда из вереска. Уникальный легкий шлейф из подожжённых специй, а также луговых культур делают его особенно ярким.

Цена за бутылку составляет около 25 долларов, что в переводе на российские рубли – 3500 рублей. За такую цену приобрести виски можно в Москве, а также других крупных городах России. Я лично покупал этот алкоголь через интернет-магазин, так как в офлайн-продаже его сложно найти.

Роберто Кавалли

Roberto Vodka (Роберто Водка) – это известный алкоголь от «художника моды», как сам называет себя Кавалли. Это водка высшего сорта, произведенная в Италии. На официальном сайте упоминается, что эта водка предназначена для истинных гурманов.

Покупателей привлекает и её утонченный дизайн. Бутылка выполнена из прозрачного стекла с окантовкой под золото.

Важно! В интернете я нашел даже подробное описание технологии изготовления, но о самом вкусе информации практически нет.

Джон Бон Джови

Если же опираться на отзывы покупателей, то вкус у Roberto Vodka мягкий и нейтральный. Присутствует легкая нотка цитруса и сливок. На запах она не резкая. Будто действительно для гурманов! Цена варьирует от 36 евро за бутылку в 1 литр. В Москве ее можно купить за 4900 рублей, оформив заказ в интернете.Бон Джови – американский музыкант, а также поэт и актер. Все его знают по группе Bon Jovi, которую он основал самостоятельно и покорил вместе с ней вершины мировых чартов.

В 2018 году Джон выпустил собственное розовое сухое вино Hampton Water (Хамптон Вотер). Эту новость я, да и большинство его поклонников, заметили сразу, так как пресса была в высшей мере взбудоражена этим событием.

По вкусу вино изысканное. Мягкий фруктово-цветочный акцент достигается за счет сорта винограда Гренаш. Вино имеет соблазнительное послевкусие в виде легкой кислинки.

Аромат свеж, даже и не скажешь, что это вино, в нем прослеживаются нотки фруктов, цветов и самое главное – винограда.

Приобрести Hampton Water можно в любом интернет–магазине. Стартовая цена – 2300 рублей, что не так дорого за элитный алкоголь из Франции.

Анжелика Варум

Эта женщина известна практически всем на территории России. Лично я вырос на её песнях: «Городок», «Зимняя вишня» и многие другие. Заслуженная артистка РФ поет так же хорошо, как и выпускает алкоголь.

Игристое вино Анжелики носит название AV. Оно произведено отдельной коллекцией компанией «Мильстрим». Для его изготовления используется только виноград высшего сорта – Саперави. Аналогов этого вина в России мало.

«Хорошее вино необязательно должно быть дорогим». Анжелика Варум

AV оценят те, кто любит терпкий вкус черных ягод, а также немного вишни в неизбежном послевкусии. Аромат – ярко выраженная черноплодная рябина, с которой будто ощущаются пряности и соевый соус.

Цена вина демократична – 430 рублей. Найти его можно в единственном магазине «Мильстрим» в Москве, а также заказать через интернет–магазин.

Никита Михалков

Звезда, которая завершает мою подборку, является знаменитым российским киноактером, режиссёром, а также руководителем Центра театра и кино.

Вино Dodici (Додичи) – на мой взгляд, наиболее удачный проект Михалкова. Я сразу приобрел бутылку, как появилась возможность, так как уважаю и этого человека, и его творчество. Название обозначает «12» в переводе с итальянского. Никита сам придумывает названия своим винам, так как в линейке их много.

Каждое вино носит индивидуальный характер. Например, Tenuta Dodici URGA (Тенута Додичи Урга) наполнен ярким вкусом и ароматов вишни, а Oci Clornie, наоборот, мягок и имеет фруктовый вкус.

Цена бутылки от Михалкова стартует от 1500 рублей, в зависимости от того, что брать. В коллекции вин представлены различные экземпляры по разным ценам.

Видимо, известность влияет на открытие своего алкогольного дела, однако, не так сильно, как хотелось бы. Многие личности вообще не говорят о своих алкогольных увлечениях и экспериментах.

А вы бы хотели попробовать алкоголь от знаменитостей? Как по мне, это уникальный опыт, особенно когда тот или иной продукт несет на себе отпечаток авторской харизмы.

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!