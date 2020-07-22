Тесть мой – любитель гостей приглашать. И угощает их собственноручно приготовленным самогоном. Достанет он запотевшую бутылочку из погреба с чистым, как слеза напитком, теща выставит закуску из домашних разносолов. И такая душевность во всем этом.

Вот и поделился он секретами первоклассного самогона, чтобы не пропали накопленные годами знания. Ведь у каждого русского мужика есть свой рецепт самогона, свои особые присадки, добавки, хитрости приготовления.

Даже самогонный аппарат почти каждый под себя адаптирует. Ну не может наш человек без творческого подхода!

Секреты приготовления самогона

Сначала мы с ним делали брагу. На каждые 5 л теплой воды засыпает 1 кг сахара. Размешивает все, пока сахар не растворится.

Потом растирает руками 100 г дрожжей прессованных и добавляет в бутыль. Говорит, что сухие дрожжи вкус портят. Для вкуса добавки какие-нибудь – мед, ягоды, зерно, варенье, хлеб.

Важно, чтобы брага в тепле была, для этого он тещу попросил сшить чехол на бутыль, да еще и под дно подкладывает подложку. Затем натягивает на бутыль медицинскую перчатку.

Выжидаем с тестем дней 10. Готовность проверяется по процессу брожения и по вкусу. Если брага приобрела горьковатый привкус, значит, она готова.

Теперь настало время осветлить брагу. Для этого 20 г белой глины (бентонит) он размешивает в пол-литровой банке воды. Этого объема достаточно на 10 л браги. Взбалтываем и оставляем примерно на сутки.

Осветленную брагу осторожно сливаем, чтобы не поднять муть со дна. Ну, а остатки нужно вылить, только не в канализацию, иначе зацементирует все трубы.

Заливаем в аппарат брагу и ставим на медленный огонь. Если она вскипит, то может и взорваться.

И вот первые капли самогона начинают капать со змеевика. Это первач, или «голова», в нем содержатся сивушные масла. Первый полный стакан я выливаю, а тесть предпочитает использовать для хозяйственных нужд. Теща, например, растирки делает, для суставов полезно.

Теперь можно подставлять бутыль, куда будет стекать самогон. Сейчас он крепкий, ядреный. В конце пойдут «хвосты». Их крепость уже меньше 50% (определяем спиртометром).

Теперь дополнительная очистка от тех самых сивушных масел, которые дают тяжелое похмелье. Раньше тесть разводил самогон до 30% и снова перегонял. Однако при таком способе весь продукт получался с одним вкусом, без той изюминки, легкого привкуса фруктов или ягод, что был вначале.

Он нашел оптимальный вариант фильтрации. На каждый литр продукта вливает по одному ячному белку.

Размешивает, белок сворачивается и превращается в хлопья. Вот они-то и вбирают в себя всю грязь. Через сутки отфильтровывает через несколько слоев ткани. То, что осталось не отжимает, а просто выкидывает.

Все! Самогон от тестя готов.

Стало мне интересно, самогон – это только наше, русское, изобретение или в других странах его тоже выгоняют.

Популярные европейские самогоны

У ближних соседей - украинцев самогон гонят из всего, даже из сахарной свеклы. И называется он колоритно – бурячанка. Ну, а белорусы, как водится, из картофеля. Но эти напитки не назовешь шедеврами для гурманов – от овощей остается неприятный привкус.

А вот в Сербии, Хорватии и Румынии делают фруктовые ракии, больше похожие на коньяк. В основном ракия делается из сливы. А виноградный вариант называется Lozovača (Лозовака). Если в нее добавить травы, то получается Travarica - это что-то вроде лечебного бальзама.

Финский самогон pontikka. Его традиционно гонят из картофеля, зерна или сахара и подвергают тройной перегонке. Его даже можно купить в магазинах под названием Kiteen kirkas (Китин киркас).

Французы жмых, оставшийся от выжимки винограда, пускают на изготовление бренди, коньяка и арманьяка. Ну и другие фрукты тоже идут в дело.

Немецкий Schwarzgebrannter (Шварцгебранта) напоминает шнапс или фруктовый бренди. В Греции – ципуро, раки, куда добавляют анис, виноград или плоды земляничного дерева. Поляки делают из слив Łącka Śliwowica (Сливовица).

Ну и конечно, нужно упомянуть о Шотландии, ведь их виски – это тот же самогон, только возведенный в культ. А там его называют peatreek (Петрик).

Какой самогон делают на Востоке

На востоке тоже производят самогон, несмотря на то, что в исламе алкоголь под запретом.

В Афганистане из забродившего изюма делают «забрали». А Непале туземцы издавна делали ликер Raksi (ракши).

Для производства используются только фрукты, потому что законом запрещено использовать зерно для такого «грязного дела». Пить его принято, разбавив горячим чаем, и эта гремучая смесь называется у местных «чаем джунглей».

В Саудовской Аравии алкоголь запрещен, но умельцы делают Aragh (арак) или «Сидика» из фруктового сока и сахара. В Таиланде, Вьетнаме самогон делают из риса. Тайская брага называется «Лао Као» (белый ликер). В нее могут добавлять и разные травы, и тогда он превращается в целебный настой.

Самогон из Южной и Северной Америки

Американский континент тоже имеет свои традиции самогоноварения. В США в ход идут яблоки, ячмень, кукуруза, виноград. Они делают из этих продуктов ликеры, виски, бренди. Канадцы делают ром, который называется скрипт.

Мексиканцы гонят свои напитки из сахарного тростника или агавы. Тростниковый называется Charanda (Чаранда), а агавовый – известная на весь мир текила! Хотя в разных районах эти напитки могут подаваться под разными названиями.

Колумбийцы делают кукурузную Чичу, Tapetusa или Chirrinchi (Чиринчи). А на берегу Карибского моря в племени вайуу делают напиток chirrinche (чиринчи), который помимо простого употребления, используется в шаманских ритуалах. Это крышеснос!

В Перу делают Писко, и он легально продается в стране. Слабоалкогольный напиток чиче пьют даже дети. Говорят, что он не вызывает привыкания.

Делают ли самогон в Африке

Африка не стала исключением во всемирном деле самогоноварения. Так, в Южной Африке делают персиковый mampoer (Мампур) и виноградный Witblits (Уайтблитс – Белая молния).

Эти продукты являются культурным наследием и их можно пробовать туристам без опасений. В отличие от кенийского Changaa (Чанга – убей меня быстро), который делается из кукурузы – это напиток для алкогольных экстремалов.

Короче, самогон гонят во всем мире. А у вас есть семейные тайны самогоноварения? Поделитесь!