Продолжаю тему кофе. В принципе, что такое кофе мы с вами разобрались в прошлой записи о нем самом. Сегодня поговорим о том, как его готовить. Постараюсь изъясняться сжато и по сути, ведь все равно придется останавливаться на каждом из способов отдельно. Итак, из основных способов приготовления сего божественного напитка я бы выделил следующие (учитываю только способы, которые можно применить в домашних условиях, без лишних извращений):

кофе в турке или кофе по-восточному;

френч-пресс (кафетнер) или поршневой метод;

аэропресс, тот же поршневой способ;

фильтр-метод или капельный способ;

эспрессо-машина.

Разберем все способы подробнее. Сразу хочу вам донести, что во всех видах есть общий процесс – процесс экстракции. Экстракция – взаимодействие кофе с водой, во время которого из молотого кофе вымываются эфирные масла и прочие компоненты. А вот различия, в основном, базируются на многих параметрах. Так, основной параметр – помол, так как от степени помола зависит многое, в частности, насколько быстро пройдет экстракция и сколько кофе отдаст эфирных масел, кофеина и т.д. Очень важна особенность для всех способов – температура воды.

Ни когда, ни при каких условиях не готовьте кофе или чай на кипятке – это испортит вкус и полезность напитка.

Кофе в турке или по-восточному

Этот способ приготовления кофе является первым из первых. Именно с помощью турки (джезвы или ибрика) бал приготовлен первый кофе, вернее, первый напиток, который отдаленно напоминал современный кофе. Еще с советских времен повелось, что кофе нужно готовить в огромной турке на газу. Это немного неверное решение, так как кофе по-восточному готовиться на раскаленном песке – это очень важно. Кроме того, сама джезва должна быть сделанной из меди (изнутри отделанная оловом или серебром - медь немного токсична), так как именно этот металл обладает идеальными параметрами для приготовления кофе: равномерно нагревается и быстро передает тепло по всему сосуду.

Форма джезвы тоже получилась такой неспроста – кофейная пена образует на поверхности пробку, которая помогает вывариваться напитку. В остальном процесс приготовления следующий:

Количество кофе: 7-9 гр/60 мл;

Помол: в пыль, самый мелкий;

Температура воды: 60 о С;

С; Время экстракции: 2-3 хода пены не доводя до кипения.

засыпать 7-9 грамм кофе в турку, добавить при необходимости сахар и специи;

залить водой температурой 60 о С и тщательно перемешать;

С и тщательно перемешать; поместить турку в раскаленный песок или поставить на плиту. Если все же используется песок, то турку нужно постоянно водить по кругу, чтобы она нагревалась равномерно;

как только начнет подниматься пенка, необходимо сразу поднимать турку и ждать, пока пена осядет;

процесс повторить еще 2-3 раза, в зависимости от желаемой крепости напитка;

перелить готовый ароматный кофе в чашку и подождать, пока осядет гуща.

Подробнее о кофе по-турецки написано в этой статье.

Френч-пресс (кафетнер) или поршневой метод

Френч-пресс – это способ приготовления кофе для настоящих ценителей кофе. Именно кофе, которые приготовлен поршневым методом, используется для приготовления айриш-кофе и прочих классических кофейных напитков. Кроме того, кофе из френч-пресса участвует в соревнованиях кап-тестеров (определение вкусовых оттенков в том или ином кофе). Для данного способа приготовления используется самый крупный помол. В качестве инструмента используется стакан-кофейник и поршень с фильтром (такие продаются в любом чайном магазине).

Кофе из френч-пресса понравиться далеко не всем, так как он имеет слабо выраженный вкус, по крайней мере, для неопытных кофеманов. Для данного способа лучше использовать моносорта кофе, не смеси, к примеру, Эфиопия Йергачеф, Сидамо, Пакамара и т.д.

Количество кофе: 8 гр/100 мл;

Помол: грубый, крупный;

Температура воды: 90-96 о С;

С; Время экстракции: 3-5 мин.

предварительно прогреть колбу (налить в нее горячую воду, а затем слить);

насыпать кофе и влить воду;

накрыть крышкой-поршнем и подождать, пока напиток настоится (свежеобжаренный кофе обычно обильно пениться – прекрасный способ проверить);

затем нужно медленно до предела опустить поршень вниз, отделив кофейную гущу;

разлить кофе по чашкам.

Аэро-пресс

Количество кофе: 20 гр/200 мл;

Помол: эспрессо-помол;

Температура воды: 80-95 о С;

С; Время экстракции: 30 сек.

в крышку, которая прикручивается к основанию первого сосуда, кладется бумажный фильтр;

первый сосуд переворачивается крышкой вниз и вставляется в чашку или другую емкость;

туда засыпается молотый кофе и наливается вода, после чего содержимое тщательно перемешивается;

сверху первого сосуда надевается второй сосуд-поршень, и им продавливается кофе в чашку (на протяжении 25-30 сек, время экстракции эспрессо).

Это самый молодой способ приготовления кофе. В принципе, по вкусовым качествам кофе, приготовленный в аэро-прессе, мало чем отличается от кофе из френч-пресса. Но это только на первый взгляд. Вкус у него боле насыщенный, мягкий, в общем, то, что нужно. В последнее время аэро-прессы стали очень часто использовать на соревнованиях бариста вместо френч-прессов. Аэро-пресс – две колбы, на одну из которых надевается колпак с фильтром, который также служит опорной частью, вставляющейся в чашку. Вторая колба оснащена резиновой прокладкой и очень плотно входит сверху первой колбы. Таким образом, вторая колба выдавливает воздухом (поэтому и «аэро») готовый напиток в чашку.

Фильтр-метод или капельный способ

Количество кофе: 12 гр/200 мл;

Помол: средний;

Температура воды: 90-96 о С;

С; Время экстракции: 3-5 мин. в зависимости от количества засыпанного кофе и степени помола.

в верхнюю часть кофеварки засыпается в бумажный фильтр кофе;

затем туда подается вода, которая постепенно протекает сквозь кофе и наполняет чайник (в некоторых моделях кофеварок вода подается автоматически);

дальше ждем, пока приготовиться необходимое количество напитка;

у современных кофеварок есть подогреваемое дно, которое сохраняет кофе горячим постоянно.

Это, пожалуй, самый знакомый всем и один из популярнейших в мире способов приготовления кофе. Он больше распространенный на западе, в частности, в США. Суть проста: в фильтр засыпается кофе, куда потом постоянно подается тонкая струйка (капли) воды, которая постепенно вымывает из молотого кофе все компоненты. Все видели в фильмах такие штуки: у американцев стоят стеклянные чайнички с уже готовым кофе. Собственно, такой кофе и называют по-американски. Еще одна особенность: для данного способа лучше всего подходит так называемая американская обжарка – светлая (европейская - средняя, итальянская - сильная).

Эспрессо

Вот я и дошел до самого интересного. Сейчас я только поверхностно затрону процесс приготовления кофе в эспрессо-машине. Речь идет именно о профессиональной технике, а не о домашней, где ни чего не нужно делать. Если честно, с домашней техникой ни чего толкового и не получится, поэтому лучше пейте эспрессо в кофейне, а домашний кофе готовьте в турке, капельным способом, во френч- или аэро-прессе. Суть эспрессо проста: есть кофе-машина, которая может под давлением проталкивать воду через «таблетку» молотого кофе. Процесс достаточно сложный, поэтому расписывать его здесь не буду, а приготовлю отдельный пост.

Это только несколько самых популярных способов приготовления кофе. На деле, их намного больше. Есть еще вакуумный способ приготовления кофе, можно также сварить кофе в пуровере, гейзерной кофеварке и кофеварке Мока. Но у нас в стране эти методы приготовления практикуются редко. В общем, пейте правильный кофе, приготовленный способами, которые указаны выше. Пока!

Кофе в аэро-прессе:

https://www.youtube.com/watch?v=48ics7oymw8