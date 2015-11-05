Сегодня постараемся развеять все мифы относительно сосудов, в которых можно приготовить кофе по-восточному, а также, наконец, выясним, какая турка лучше для варки кофе. Начнем, пожалуй, с того, что турка – это скорее шуточное, народное название. На родине, а именно в странах арабского мира, сосуд для приготовления кофе называется «джезва» или ближе к оригиналу – «джезве».

Только не называйте джезву туркой при арабах. Ошибочно считать турку изобретением, уж извините за каламбур, турков – «джезве» исключительно арабское слово (дословно «горящий уголь»), которое жители Турции позаимствовали и пронесли с высоко поднятой головой в Восточную Европу, долгое время находящейся на ножах с Османской империей. Сам же кофе, как мы выяснили в этой статье, впервые начали употреблять в Эфиопии, откуда эта привычка затем перекочевала в район современного Йемена, а оттуда через пролив в Турцию.

История турки для кофе вдоль и поперек прозаична и построена на типичной для нас, людей, практичности. Африканские кочевники предпочитали варить кофе в медных котелках. Они были слишком большие, поэтому котелки начали уменьшать и сужать. Когда кофе попал на Аравийский полуостров, в распоряжении местных хозяек уже был далла – металлический кувшин с ручкой и длинным изогнутым носиком, которые использовали бедуины. Позднее, в Стамбуле, емкость усовершенствовали, уменьшив её объем и сузив горло, чтобы кофе не проливался и сохранял свой аромат.

Как выбрать турку: материалы

Это, пожалуй, самый важный параметр, к которому следует отнестись максимально скрупулезно. Традиционно джезвы делали и продолжают делать из меди. Турки не просто так выбрали этот материал. Медь обладает высоким показателем теплопроводности и уступает в этом лишь серебру. Это значит, что температура распределяется по всей поверхности сосуда и напиток нагревается равномерно. Равномерный нагрев также позволяет контролировать процесс, не давая кофе закипать. У французов неспроста есть поговорка: «Кипение убивает кофе». При кипении эфирные масла «сгорают», а в напитке проявляется неприятная горечь.

Кованые медные турки с оловянным покрытием внутри.

У медной джезвы есть только один недостаток – при нагревании металл выделяет вредные вещества, которые переходят в напиток. Именно поэтому лучше выбирать турку, изнутри покрытую пищевыми металлами. Часто для этого используют пищевое олово и мельхиор, для эксклюзивных изделий – серебро. Но медные джезвы стоят больших денег, поэтому рассмотрим и другие варианты. Сосуды из глины, керамики, алюминия и, реже, латуни, не могут стать полноценной заменой медной джезвы, но когда другого выбора нет, все средства хороши.

Алюминий (латунь в том числе) – относительно дешевый и практичный материал. В целом, алюминий неплохо проводит тепло, но одновременно с тем и является спорным пищевым металлом. Кроме того, турки из этого материала выглядят, мягко говоря, непрезентабельно. Небольшие алюминиевые турки является отличным выбором для кофейни, но явно не для дома.

Начало рабочих будней с алюминиевой туркой.

Глина – дешевый, копеечный материал, но изделия из обычной глины очень хрупкие. Одно неловкое движение и джезвы у вас не стало. Не стать глиняной турки может и из-за перепада температур. Еще один камень в «глиняный огород»: материал этот достаточно пористый и моментально впитывает в себя вкус первого напитка, который потом будет преследовать вас до того момента, когда глиняной турки не станет по одной из миллиона причин. Зато изделия из глины очень красивые и пропитаны самобытность.

Глиняная турка - просто, дешево, изящно и… бесполезно.

Керамика – глина с различными стабилизаторами и добавками. Тоже хрупкий материал, но менее пористый, поэтому кофе можно готовить разных сортов. В целом же, это хороший вариант для домашнего использования, особенно если вы аккуратный и ловкий человек. Правда, теплопроводность у таких турок гораздо хуже, чем у медных, поэтому на газу готовить не желательно – только на песке.

Керамическая турка - лучший выбор для начинающих кофеманов.

Из минусов керамики: как и глиняная, керамическая турка медленно остывает и передает часть тепла напитку, поэтому после снятия её с огня кофе все ещё может «убежать». Нужно быть бдительным. Но если вы начинающий кофеман и на хорошую медную джезву раскошелиться пока не готовы, смело покупайте не дорогую керамическую и практикуйтесь.

В продаже также можно встретить изделия из нержавеющей стали. Пожалуй, это будет самым худшим вариантом. Бездушный металл обладает низкой теплопроводностью, и сварить в такой турке вкусный кофе будет очень проблематично. Резюмируя все изложенное выше, можно сказать, что лучшим вариантом всегда остается медная джезва с мельхиоровым или оловянным покрытием. Хуже, но все еще приемлемо, керамическая турка. Если дела совсем плохи, то можно обойтись алюминием или латунью. Глиняные сосоды годятся только для декора.

Форма турки

Размер турки

Толщина стенок турки

Ручка турки

Джезва обязательно должна быть конической формы с узким горлом и широким дном. Горло должно быть в два-три раза уже дна. Широкое дно обеспечивает устойчивость и большую поверхность нагрева, а узкое горло – пробку, которая образуется за счет скапливания на поверхности плотной пенки. Пробка блокирует доступ кислорода, что не дает напитку быстро закипать, а также препятствует испарению ароматных веществ. Помимо прочего, коническая форма способствует быстрому оседанию кофейной гущи и отделению её от пенки.Изделия бывают разного объема: от 100 мл на 1-2 чашки до 600 мл на 8-10 чашек. На донышке турок часто указывают их вместимость и количество порций. Лучше, конечно, отдать предпочтение маленькой джезве в 100 мл. Кофе в таких сосудах получается максимально вкусным и ароматным, а сам напиток можно приготовить очень быстро.Оптимально – полтора миллиметра, если речь идет о меди. Слишком толстое дно и тонкие стенки свидетельствуют о том, что джезва не цельная, а спаяна из отдельных листов. С одной стороны в этом нет ни чего плохого, а толстодонные сосуды подходят идеально для подогрева на песке. Но такая турка должна стоить приличных денег, потому как при такой пайке по пищевым технологиям должно быть использовано серебро. Думается, что вместо серебра большинство производителей применяют менее «породистые» субстанции сомнительного происхождения.Не менее важный параметр. Прежде всего, ручка должна быть длинной и желательно, чтобы она была расположена под углом. Так вы убережете свои руки от ожогов. Также ручка не должна нагреваться. Лучшим вариантом будет ручка из металла с низкой теплопроводностью. Пластиковые тоже хороши, но при нагреве они источают не самый приятный аромат, а при недосмотре и вовсе могут расплавиться. Дерево подходит, но со временем, особенно при контакте с водой, деревянная ручка теряет свою форму (дерево ссыхается или разбухает) и расшатывается. С другой стороны её всегда можно заменить.

Все вышеописанное в одной картинке.

Подготовка и уход за медной джезвой

Турка – инструмент универсальный и кофе в ней можно варить на чём угодно: на песке, на углях, на костре, на газовой плите и так далее. Но после покупки её нужно хорошо подготовить. Для начала джезву нужно хорошенько промыть водой, но обязательно без моющих средств, которые забьют микропоры и не отцепятся от вас еще очень долгое время. Да и вообще, старайтесь избегать моющих средств в принципе. Лучше использовать обычную соду, но только растворенную, чтобы не поцарапать внутреннее покрытие.

Если сосуд нужно продезинфицировать, а это обязательно нужно сделать после покупки, просто наполните турку водой и добавьте несколько долек лимона, после чего поставьте её на огонь и доведите воду до кипения. После дезинфекции в новую джезвку желательно залить уже готовым кофе, чтобы тот забил мельчайшие поры, преградив тем самым путь другим менее ароматным веществам. Первые две заварки лучше вылить. Теперь турка готова к использованию и вы смело может варить в ней вкусный кофе по-турецки, придерживаясь наших рекомендаций.

После использования турки не жалейте воды, чтобы её хорошо прополоскать. Говорят, что кофейный налет, который образуется на внутренних стенках, лишь улучшает последующие порции напитка. Улучшает вкус первый кофе, который побывал в турке и забил микропоры. Последующий налет лишь увеличивает риск подгорания напитка. Снимать налет нужно только мягкой губкой и ни в коем случае не железной щеткой, которая может поцарапать поверхность. Для мытья использовать только соду или подкисленную лимоном воду.

Со временем медь теряет свой блеск. Чтобы его вернуть, можно прибегнуть к народной мудрости. Наши бабушки чистили медь так называемым «уксусным тестом», смесью обычной муки и уксуса. Получившимся тестом нужно обмазать турку снаружи и дать тесту подсохнуть, после чего его можно будет без проблем убрать обычной губкой. Для возвращения блеска можно также использовать раствор молочной сыворотки и поваренной соли: 1 ст.л. соли и 1 стакан сыворотки. Нужно промокнуть фланель в этой смеси и чистить ею потемневшие бока сосуда.

«Кофе — напиток очень личный. Его, как и коньяк, нельзя пить кружками!» Уинстон Черчилль

Удачного вам выбора. И помните, в Турции кофе пьют неспешно, наслаждаясь каждым глотком. Кофе по-турецки пьют не для того, чтобы дать толчок и без того стремительно мчащемуся времени, а чтобы его остановить!