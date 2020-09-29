Как вы думаете, может ли алкоголь помочь человеку? Не знаю как вам, а мне однажды вино помогло получить номер в гостинице.

Многие помнят то время, когда в Советском Союзе спиртное было народной «валютой». Водку можно было обменять на товары, а за выпивку и нехитрый закусон сантехник запросто мог устранить течь в ванной или поменять раковину.

Это история от подписчика Сергея из далекого солнечного Туркменистана.

Как две бутылки туркменского вина открыли мне двери гостиницы

Это было в далеких восьмидесятых. Мне предстояло в первый раз поехать в командировку в один из городов России, и друзья посоветовали мне захватить с собой две бутылки туркменского вина. Вина Туркмении славились тогда по всему Советскому Союзу и за пределами республики были в дефиците.

Прилетел я поздно вечером, лил дождь, погода была скверная. После долгого перелета я чертовски устал, хотелось отдохнуть. Срочно надо было в гостиницу.

Но, как назло, в гостинице нет свободных номеров. Как я ни уговаривал администратора, даже предлагал деньги, ничего не помогало. Была почти полночь, я сидел один в холле, и вот администратор спросил у меня:

А вы из Туркмении, да?

Да, ответил я.

У вас там говорят хорошие вина.

И тут меня осенило, у меня ведь в чемодане две бутылки вина «Чемен».

Да, сказал я, вина у нас отменные и как раз у меня есть для вас подарок.

Сказав это, я вытащил из чемодана вино и поставил на стол. Он стал отказываться, но я настаивал, и наконец, администратор взял мой «презент».

И тут, как по мановению волшебной палочки, нашелся и свободный номер, и чистое белье и все остальное в придачу. Вот так две бутылки туркменского вина не дали автору этих строк остаться на улице в незнакомом городе под дождем.

Самые известные туркменские вина времен СССР

Самыми популярными были: белый портвейн «Чемен» и мадера «Сэхра», объемом 0,7 литра, в народе именовавшиеся «бомбой». Стоили они недорого (госцена 0,7 л бутылки «Чемен» была всего 2 р. 10 копеек, а «Сэхра» стоила 2 р. 90 копеек), и их часто можно было встретить на праздничных и свадебных столах.

В то время даже была такая поговорка: «Кто не пьет «Чемен», тот не джентльмен!». В настоящее время такие вина уже не выпускают.

Особо стоит отметить мадеру «Копетдаг» (бутылка стоила 5 рублей), бокал которой в свое время предлагали авиапассажирам Туркменских авиалиний во время дальних перелетов. Автору этих строк в 1998-м году при путешествии в Москву посчастливилось попробовать это вино на борту самолета.

Сейчас 0,7 л бутылка марочного вина «Копетдаг» стоит 24 маната, что в пересчете на доллары по госкурсу будет 6 долларов 80 центов.

В Советское время Госагропром Туркменской ССР выпускал более 20 наименований вина, знаменитый туркменский коньяк и бальзам. Многие из них можно было найти на прилавках магазинов, но были и такие, которые считались дефицитным товаром.

Туркменский коньяк - гордость виноделов Туркменистана

Знаменитым «лейблом» виноделов был туркменский коньяк, который высоко ценился в Советском Союзе.

Не хочу быть предвзятым, но в свое время я перепробовал многие крепкие напитки, производимые в республиках СССР: армянский, азербайджанский, молдавский и узбекский коньяки и могу сказать, что коньяк, производимый в Туркмении, превосходил их всех. Хотя это, конечно, на мой вкус.

На этикетке коньяка было изображение девушки-туркменки в национальной одежде с корзинами винограда. Поэтому в народе его прозвали «Бибиджан» (Бибиджан - туркменское женское имя).

В продаже появлялся редко и сразу же раскупался, хотя и был дорогим (13 руб. 80 коп.). Сейчас его можно купить в Туркменистане за 35 манат (10 долларов по госкурсу) в любом супермаркете.

С туркменским коньяком у меня связана отдельная история. В конце 80-х мой однокурсник женился и пригласил всех на свадьбу в город Термез.

Кто-то поехал на поезде, кто-то добирался автобусом, ну а мы с моим другом Шакиром решили полететь на самолете. Он уверил меня, что сможет достать билеты за доплату на энную сумму через знакомую в авиакассе аэропорта Ташкента.

Утром в день вылета мы приехали в аэропорт, и Шакир пошел хлопотать насчет билета. Его долго не было, но вскоре он пришел и сказал, что надо еще «доплатить» за билеты.

Я вез с собой несколько бутылок туркменского коньяка в качестве свадебного подарка, и мне пришлось «пожертвовать» одной из них, чтобы получить заветные билеты. Конечно, было жалко лишиться коньяка, но зато мы смогли улететь. Иначе мы бы не успели на свадьбу.

Еще более редким гостем в магазинах и на праздничных столах был туркменский бальзам крепостью 45 градусов. Настоянный на целебных травах Каракумов и предгорий Копетдага, тягучий, ароматный и крепкий напиток можно было добавлять в кофе или чай. Бутылка стоила 10 р. 80 коп.

Как туркменские виноделы пережили сухой закон в 80-е и вышли на международный уровень

Большим ударом для туркменских виноделов стал горбачевский Указ о борьбе с пьянством.

Десятки гектаров виноградника тогда пошли под нож бульдозеров. Но, несмотря на это, люди смогли сберечь ценнейшие местные сорта винограда и возродить туркменскую лозу.

Слава всевышнему, эти годы уже позади, и наша винная отрасль сейчас расцветает день ото дня. На сегодняшний день выращиваются несколько десятков сортов солнечной ягоды, а вина Туркменистана занимают призовые места на международных соревнованиях виноделов.

Не так давно на международном конкурсе «Ялта. Золотой Грифон 2016» коньяк «Президент» и белое вино «Ясман-Салык» были удостоены Гран при, а вина «Копетдаг», «Гара узум» и «Шанлы дияр» получили золотые медали.

Щедрое солнце Туркменистана, под лучами которого созревает и насыщается виноград, а также плодородная почва, дающая живительную влагу лозе, являются неотъемлемыми компонентами местных вин и коньяков. Именно они дарят удивительный, насыщенный вкус и богатый, утонченный аромат.

В последний раз в служебной командировке в России я побывал в 2010-м году. Нас было пять человек, и каждый взял с собой в подарок несколько бутылок туркменского вина и коньяк.

Но уже не для того, чтобы получить номер в гостинице, а, чтобы коллеги оценили вкус нашей солнечной ягоды. Мы дарили им не просто алкоголь, а частичку нашего края, крепко запечатанную в туркменских винах.

А вы вообще знали о существовании туркменского виноделия? Пробовали аутентичный алкоголь?