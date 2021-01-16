Кто такие сомелье и почему у нас им платят 40-120 тысяч, если по идее нужно просто хорошо знать винную карту

Мне всегда нравилось наблюдать за моментами в фильмах, когда к столику в ресторане подходит галантный мужчина с картой вина и дает действительно дельные советы. Чем-то меня эти умения завораживают, и я всегда хотел походить на такого персонажа.

Недавно я решительно настроился сделать хоть какие-то шаги навстречу этой мечте и овладеть тайными знаниями. Хочу сразу сказать, что был очень удивлен тому, насколько это может быть сложно.

Кто такой сомелье

Если еще кто не догадался, то я завел речь о сомелье. Если говорить коротко, то это профессионал, прекрасно разбирающийся в винах. Он их не готовит, просто знает, что и как.

В его знания входят марки вин, из какого сорта винограда они сделаны, сколько у них выдержки и т. д. Также он на словах может объяснить про вкус и аромат каждого из них.

Что еще больше меня поразило, так это то, что он еще и знает, как должен подавать вино. Например, одно нужно правильно подогреть, другое, наоборот, охладить до нужной температуры.

Плюс, он может дать совет, как правильно хранить ту или иную бутылку. Как у него это все помещается в голове, я не понимаю.

Еще странней происхождение слова «сомелье». Оно родилось во Франции. Там, еще много лет назад, так называли слуг, погончиков вьючного скота.

Позже они постепенно переросли в наблюдателей за винными подвалами. В такой атмосфере несложно стать мастером, который великолепно разбирается в вине.

Важно! Сомелье в основном работают в ресторанах. Часто они обладают хорошим чувством юмора, чтобы расположить к себе посетителей и поднять им настроение.

Как стать сомелье

Для этого по всему миру существуют специальные школы. Все они, естественно, разделяются по престижности. Например, якобы стать сомелье можно и на простых курсах, но мне кажется это не то что нужно.

Да, возможно, курсы дадут какие-то знания, но ты не получишь с их «дипломом» нормальную работу в этой сфере.

Я натыкался в интернете даже на интернет-курсы. Это вообще что-то непонятное. Как они собираются объяснить мне через интернет ароматы вина? Что, просто на словах? Тут нужна и теория, и практика одновременно, как мне кажется.

Начинающему или просто любителю можно найти подходящую книгу, с красивыми иллюстрациями и понятным текстом. Это из тебя сомелье не сделает, но наверняка обогатит знаниями, которыми можно будет похвастаться в компании друзей.

Важно! Звание «Мэтра сомелье» можно получить только после 10-летнего опыта работы.

Что входит в обязанности сомелье

Было уже много сказано о том, что сомелье должен много знать. Но вот что же он должен делать? На самом деле ничего сложного. Несложным это, конечно, будет, если человек обладает всеми необходимыми навыками и опытом.

Работают люди такой профессии в ресторанах, тех, где, естественно, продаются вина. Он должен подойти к столику клиента и посоветовать тому вино. Например, какое лучше подойдет к определенному блюду.

Или же он может выслушать пожелания клиента, и на их основе предложить подходящее вино.

Пример винной карты.

Также в его обязанности входит открытие вина и разлив его по правильным бокалам, то есть, подача. Еще он участвует в создании карты вин, это своего рода винное меню.

Ну и, естественно, он должен давать свои советы, основываясь на том ассортименте вин, которое имеется в наличии у того или иного ресторана. Иначе теряется экономический смысл его работы.

Важно! От работы сомелье во многом зависит прибыль заведения, ведь при неправильном подборе вина клиент может остаться недовольным.

Сколько зарабатывает сомелье

Дойдя до этой ступени, я сразу перехотел становиться сомелье. Дело в том, что это и так сложная работа, а вот оплачивается в России она не так хорошо. Есть, конечно, неплохие предложения, но туда берут только с опытом работы.

Примеры российских зарплат.

Заработная плата в основном колеблется в районе от 40 000 до 60 000 руб. В нормальном ресторане будут платить уже около 120 000 рублей. Это уже неплохо. Правда, стоит понимать, что и работа эта совсем непыльная, одно удовольствие.

В западных странах цены намного радужнее. Например, в Европе в среднем сразу могут платить около 1300-1500 долларов. Это, конечно, в таких странах, как Германия, Италия, Франция и т. д., а не Словения и Польша. В США цены еще будут выше, около 2000 долларов.

Примеры вакансий за границей.

Хоть меня зарплаты и отпугнули, все равно остается интерес к тому, как это все устроено, как все происходит изнутри. Возможно, среди вас есть действующие сомелье, и вы сможете рассказать о своем опыте?

Как учились, как искали работу, возможно, дадите советы, как действовать начинающим сомелье? Может, ваши слова, все же подтолкнут меня к исполнению мечты.

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!