Портвейн Агдам был очень популярен в советском союзе. Объем выпуска составлял около 25 млн декалитров, что примерно равно 60% от всей винной продукции, производимой в республике Азербайджан.

С ним у меня было связано много интересных историй, поэтому вспоминаю его с особой ностальгией. В первую очередь - благодаря этому портвейну сложилась моя личная жизнь.

История от подписчика Василия В. из Азербайджана.

История портвейна и причины его популярности

Стоит понимать, что во всех восточных странах не было принято употребление спиртных напитков. Распространенные виноградники приносили плоды, которые сушили и делали изюм.

Изменения в этом вопросе произошли после Октябрьской революции - новая власть принесла изменения в плане религии. Теперь было «доказано», что Бога нет (также, как и Аллаха) и можно пить.

В довоенное время был построен коньячный завод в городе Адгам АзССР. Первоначально новоявленные виноделы старались придерживаться технологии производства. Но на изготовление вина шел весь виноград, невзирая на сорт.

А спирт привозился из разных источников. В результате при распитии портвейна чувствовались остаточные сивушные оттенки, а послевкусие вызывало оскомину и ощущалась легкая вязкость.

Причиной популярности Агдама стала цена - около 2 рублей за бутылку объемом 0,7 литра. А крепость его превосходила многие другие аналогичные вина и составляла 19 градусов. Поэтому мы его часто брали на студенческие вечеринки - дешево и сердито.

Ну и когда приглашаешь девушку на свидание – Агдам был незаменим. Откуда у бедного студента деньги? Стипендия-то мизерная.

Как выглядел и сколько стоил

Этикетка, как и бутылка портвейна менялись с годами. При этом на ней могло быть указано, что портвейн белый или красный. Все зависело от используемого винограда. Он, как я уже говорил, мог быть любым.

В результате даже белое вино приобретало розовый оттенок. И хотя Агдам именовали портвейном, но это не соответствовало действительности, так как согласно терминологии такое название может быть присвоено только определенной марке крепленых вин, производимых в Португалии.

Цена по отзывам варьировала от 1,44 до 2,02 рублей. Это относительно недорого для крепленого вина. А при том, что стипендия была около 20-30 рублей, зарплата разнорабочего - 70-90 рублей, такой напиток становился настоящим «спасением».

Особенно Адгам нравился любителям крепко выпить. Им же и похмелялись. У многих в результате остались воспоминания, объединяющие его образ и любителей выпить воедино. Но все не так плохо, как кажется.

У меня с ним связана своя поучительная история. Как-то пригласил девушку на свидание к себе в комнату в студенческой общаге. Один сосед как раз уехал домой, второй тактично ушел к друзьям.

Провиант был скромный, как и моя стипендия: отварная картошка, салат из капусты, докторская колбаска и конфеты (карамельки). И у бабушки из закромов я предусмотрительно спер бутылку портвейна Агдам - для приятного разговора.

Итог: девушка только чуть пригубила бокал (точнее стакан), я же так разнервничался, что выпил все остальное. И вроде не сказать, что я был хрупкого телосложения (вполне нормальный), да и пил я его раньше.

Но итог был печальный для меня: сначала мне стало нехорошо, потом я всю оставшуюся ночь обнимал не даму сердца (на что изначально шел расчет), а заботливо подставленный тазик.

Надо отдать должное девушке в этой ситуации, которая всю ночь заботились обо мне, утром помогла прийти в себя и через некоторое время стала-таки моей женой. Так что Агдам сыграл в моей личной жизни не последнюю роль.

Что случилось с Агдамом после распада СССР

В начале 1990-х годов произошел распад СССР. При этом возник конфликт между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими к нему территориями.

Итогом этого сопротивления стало полное разрушение города Адгам и находящегося на его территории коньячного завода.

Так закончилась история легендарного портвейна, который прошел десятилетия совместной истории с советским союзом, оставил после себя веселые и грустные воспоминания с ноткой ностальгии.

Свадьбу мы играли как раз в начале 90-х годов и хотели просто символически поставить на стол несколько бутылок Агдама. Каково же было мое удивление, когда я не смог его нигде найти.

Помогли друзья и родственники, которые запасливо припрятали портвейн на «черный день». Но было как-то внутренне тоскливо понимать, что такого для нас значимого напитка уже нет.

Какой хороший портвейн можно купить сейчас: топ 3 лучших

Сандеман Империал Резерв Тони Порто (Sandeman Imperial Reserve Tony Porto). Португальский портвейн, сладкий, красный, 20%. Имеет ярко-красный цвет с коричневым отливом. Вкус многогранный, обогащенный фруктово-ванильными оттенками с нюансами корицы, пряных трав, гвоздики. Цена - 450 руб. Массандра, портвейн белый Сурож (Massandra Port White Surozh). Российский портвейн крымского производства, сладкий, белый, 17,5%. Цвет янтарный. Вкус мягкий, слегка маслянистый, приятно сладкий. Цена - 480 руб. Шерг Улдузу Агдам (Sharg Uldusu, Agdam). Азербайджанский портвейн, сладкий, белый, 19%. Цвет - темно-золотистый. Вкус приятно сладкий, слегка маслянистый, мягкий. Цена - 672 руб.

Если есть желание выпить хороший качественный портвейн, то стоит присмотреться к следующим трем:

Кстати, проходя недавно по магазину Магнит, я заприметил, что снова появился портвейн Агдам. И приобрел, чтобы поностальгировать с женой. Не скажу, что мы любили то, советское вино, но и этот вариант я бы не стал рекомендовать. Это скорее винный напиток, чем натуральный портвейн.

Портвейн Агдам ушел в далекое прошлое и многими уже просто забылся. В советское время он считался дешевым крепким напитком.

Сейчас же российские производители показывают высокое качество, а выбор крепких вин в магазинах достаточно широкий и в зависимости от ценовой категории можно выбрать любой другой хороший портвейн.

А вы пробовали советский Агдам? Какие воспоминания с ним связаны?