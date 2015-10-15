Шоколадный ликер готовят многие компании, но неизменным лидером в этой области с 1954 года является австрийский ликерный завод Konig Ges. В состав ликера Mozart входит бурбонская ваниль с острова Мадагаскар, редкие сорта какао из Западной Африки, качественный бельгийский шоколад и несколько секретных ингредиентов, которые компания предпочитает не раскрывать. Впрочем, приготовить шоколадный ликер в домашних условиях мы можем и без участия австрийских технологов.

Основой для всех ликеров Mozart служит спирт из сахарного тростника, поэтому постарайтесь для ликера раздобыть недорогой светлый ром (или приготовьте его самостоятельно). Однако для домашнего приготовления вполне подойдет и обычная водка, коньяк, виски, а также спирт или качественный «двойной» самогон, разбавленные до 40-45% крепости. Остальные же ингредиенты должны быть как можно лучшего качества, особенно шоколад и какао.

Рецепт шоколадного ликера с молоком

100 г черного (не горького) шоколада

750 мл водки, коньяка, рома и т.д.

500 г сахара

200 мл воды

200 мл молока

щепотка ванилина

Этот рецепт гуляет по Интернету достаточно давно и опробован огромным количеством людей. У напитка этого есть недостаток: хранить его из-за молока можно всего 2-3 месяца в холодильнике.

Шоколад нужно натереть на мелкую терку или размолоть в блендере. Пересыпать в банку, добавить щепотку ванилина и водку. Хорошо перемешать и настаивать неделю, не забывая каждый день по нескольку раз банку встряхивать.

Как показала практика, шоколад без подогрева растворяется плохо. Есть два варианта решения этой проблемы:

В самом начале растопить шоколад на водяной бане, добавить к нему ванилин и водку, а затем смешать с помощью блендера. Подогреть все уже после настаивания: банку поставить в кастрюлю с водой и держать при 50-60 oC 20-30 минут, постоянно помешивая.

Когда настой будет готовым, нужно приготовить из остальных ингредиентов сироп. Воду и молоко перелить в небольшую кастрюльку, добавить сахар и подогревать до закипания. Постоянно помешиваем, чтобы сахар не пригорал и полностью растворился. Сироп достаточно кипятить на медленном огне несколько минут. Затем даем ему остыть и смешиваем с шоколадным настоем. Выдерживаем готовый ликер 2 недели с периодическим взбалтыванием, а затем разливаем по бутылкам.

Шоколад — это не заменитель любви. Любовь — это заменитель шоколада. Миранда Ингрэм

Скорее всего, выпадет небольшой шоколадный осадок. Его фильтровать глупо. Перед розливом по бутылкам ликер в банке нужно взболтать. Также следует взбалтывать непосредственно перед подачей на стол. Ликер получается очень мягким, придется по душе слабому полу. Как было сказано ранее, хранить его нужно в холодильнике не более 2-3 месяцев.

На шоколадный ликер похож домашний Бейлиз. А на домашний Бейлиз похожи сливочные ликеры. Также альтернативой могут стать ореховые ликеры, типа домашнего Франжелико.

Шоколадный ликер с молоком №2

500 мл молока

100 г какао-порошка

100 мл белого рома

100 мл спирта 95,6%

2 пакетика горячего шоколада

Альтернатива первому рецепту. Готовый ликер можно пить уже через несколько часов после приготовления или делать это сразу. Самое то, если через пару часов гости, а вы не знаете, чем их угостить.

В магазине покупаем два стандартных пакетика горячего шоколада в порошке на 1 чашку. В небольшую кастрюльку засыпаем купленный шоколад и какао, заливаем молоком и варим до полного растворения всех ингредиентов. Даем молочной смеси остыть, а затем добавляем пищевой спирт и ром. Пить можно сразу, но лучше подождать пару дней. Хранить исключительно в холодильнике.

Шоколадный ликер аля Mozart с экстрактом

Шоколадный экстракт

240 мл водки

60 г какао-порошка

Ликер с молоком долго хранить не рекомендуется, а шоколадная крошка постоянно дает осадок. Имеет смысл готовить напиток с шоколадным экстрактом (что-то похожее на настой из первого рецепта, но более концентрированный и готовится из какао-порошка). Экстракт можно купить в магазине (он иногда встречается в отделах для выпечки) или приготовить самостоятельно.

Какао-порошок нужен высокого качества, как можно темнее. В банку нужного объема налейте водку и тщательно растворите в ней какао. Банку плотно укупорить и поставить в темный шкаф на 6-8 недель. Чем дольше настаивать, тем более насыщенным получится экстракт. Рекомендуется настаивать до 10 месяцев. Каждые 3-4 дня экстракт нужно слегка взбалтывать. Затем процедить через кофейный фильтр, перелить в небольшую бутылку и использовать по назначению. Хранить шоколадный экстракт можно бесконечно долго в шкафу, в плотно закрытой таре.

Также можно приготовить более “качественный” экстракт, используя вместо какао-порошка какао-бобы. Их сейчас можно купить в интернет-магазинах со всякими штуками для здоровья (в западных магазинах ищите “cacao nibs”, а в наших “какао-крупку” - некий полуфабрикат для производства шоколада, измельчённые ядра какао-бобов без оболочки, самая частая форма продажи какао-бобов). Можно поискать на рынке или в крупных супермаркетах. Рецепт довольно простой. Ещё можно попробовать использовать оболочку от какао-бобов (известная как какаовелла), но результат будет другим.

около 120 г какао-бобов

240 мл водки, бурбона или рома

Обжаренные бобы без оболочки грубо измельчить молотком (или использовать уже измельчённую “какао-крупку”). Поместить их в банку, залить водкой, бурбоном или ромом и плотно укупорить. Хранить в темном месте в течении минимум 3 месяцев, периодически встряхивая содержимое. Через 3 месяца можно пробовать.

Ситуация аналогичная с первым экстрактом - вкус становится насыщеннее с каждым днем выдержки, поэтому можно подождать и до 6 месяцев. Когда вкус вас устроит, процедите экстракт и на ночь поставьте его в морозилку. Утром уберите сверху любые выделения жира на поверхности.

Хранить экстракт можно несколько лет в темном месте.

Ликер с экстрактом №1

2 ч. л. шоколадного экстракта

½ ч. л. ванильного экстракта*

350 мл водки/рома/коньяка/спирта

120 мл простого сахарного сироп

В бутылку 0,5 л перелить водку, добавить простой сахарный сироп и экстракты. Выдержать 1-2 недели и профильтровать. Хранить можно в темном прохладном месте до нескольких лет.

*Ванильный экстракт можно приготовить по рецепту, который вы найдете в статье о кофейном ликере Калуа. Там же написано чем и в каком количестве его можно заменить.

Ликер с экстрактом №2

500 г сахара

500 мл воды

1 ½ ч. л. шоколадного экстракта

180 мл коньяка

180 мл 50% спирта/самогона/водки

карамельный краситель (опционально)

Сделать простой сироп из сахара и воды. Остудить сироп, добавить в него коньяк и 50% раствор спирта или самогона (также иногда встречается 50% водка). Добавить шоколадный экстракт и при желании 4 капли карамельного красителя для подкрашивания ликера. Вместо красителя можно использовать обычную карамель, принцип приготовления которой описан в статье о сахарном сиропе. Хорошо все перемешать и дать настояться 1 месяц в темном прохладном месте перед дегустацией.

Рецепт шоколадного ликера с фундуком 1966 года

220-230 г не жареного фундука

700 мл водки/рома/коньяка

1 стручок ванили

3 ст. л. какао-порошка

300-320 г сахара

150-160 мл воды

1/8 ч. л. миндального экстракта

1 ½ ч. л. растительного глицерина

Стручок ванили можно заменить 1-2 ч.л. ванильного сахара или ванилином на кончике ножа. Миндальный экстракт можно не добавлять. Растительный глицерин (натуральный, не вредный) продается в некоторых магазинах для виноделов. Также его можно найти в косметологических интернет-магазинах. Он улучшает консистенцию ликера, делает его мягче, а также препятствует оседанию какао-порошка (как бы связывает его с водой).

Фундук высыпать на противень и запекать в духовке в течение 12 минут при температуре 160-180 оС. Орехи остудить, потереть их чистым вафельным полотенцем, чтобы избавиться от большей части кожицы, грубо измельчить. Залить в банке орехи и стручок ванили водкой, плотно закрыть и настаивать в темном прохладном месте 1-4 недели. Затем нужно настой процедить, а из орехов, которые должны были впитать спирт, выдавить экстракт (нужен какой-нибудь простейший пресс). Оставшиеся орехи больше не нужны.

Смешать полученный орехово-ванильный экстракт и процеженную водку. Добавить к ним какао, хорошо перемешать и выдерживать в темном прохладном месте под крышкой 1-2 недели. Слить с осадка, процедить через кофейный бумажный фильтр или вату. Должно получиться порядка 470-500 мл. Сварить из сахара и воды сироп, остудить его. Смешать сироп с водкой, добавить экстракт миндаля (по желанию) и глицерин. Перед подачей на стол выдержать минимум 1 месяц.

После двадцати лет в браке я, кажется, начал понимать, чего хочет женщина. Ответ на вопрос лежит где-то между диалогом и шоколадом. Мел Гибсон

Пить шоколадный ликер можно в чистом виде или в составе многочисленных коктейлей. Это классический дижестив и подавать его следует после еды для улучшения пищеварения. Хорошо сочетается с десертами, в частности с шоколадными.