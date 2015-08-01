Осталось еще несколько интересных подвидов спиртного, которые не вписались в статьи об абрикосовом вине и настойках. Но обойти вниманием абрикосовые ликеры никак нельзя – эта ягода отлично подходит для создания крепких, сладких, пряных напитков. В том числе, на основе абрикосов делается знаменитый французский ликер «Абрикотин». Сегодня мы раскроем секреты обоих «Абрикотинов» – как горькой настойки на абрикосовых косточках, так и сладкого ликера из мякоти, а также – узнаем несколько других преинтереснейших рецептов алкоголя из абрикосов на водке, коньяке, вине, в том числе – сложного, но потрясающе вкусного тройного абрикосового ликера.

Французский абрикосовый ликер «Абрикотин»

Сладкий ликер «Абрикотин»

0,5 кг спелых абрикосов

3 л водки/спирта/самогона 40-50%

2 л чистой воды

3 кг сахарного песка

Мытые и освобожденные от косточки абрикосы перемалываются в блендере до образования однородной кашицы. Вода кипятится в кастрюльке, в нее вводится сахар. Смесь варится до полного взаиморастворения, пенку, образовывающуюся при этом, нужно снимать. Косточки разбиваются, из них достаются ядрышки, которые нужно тщательно измельчить. Потребуется не больше половины косточек – иначе абрикосовый ликер получится слишком горьким! Можно положить и четверть, и меньше – в зависимости от ваших вкусов. Толченые ядрышки вместе с абрикосовой кашей закладываются в кастрюльку с сиропом и провариваются около 10 минут на небольшом огне. После этого смесь нужно остудить и разбавить водкой, тщательно перемешать и отправить для настаивания в темное теплое место. В течение месяца ликер надо взбалтывать, а по окончании этого срока – хорошенько отфильтровать через марлю, а если не жалко времени – то и через ватный фильтр (тот еще процесс!).

«Абрикотин» («Abricotine») – самая известная марка абрикосового ликера, зарегистрированная во Франции. Сладкая настойка с аналогичным названием производилась в СССР в 70-е. Многие любители выпечки знают этот напиток – он очень широко применяется для пропитки тортов, пирожных и других кондитерских изделий, в том числе – входит в рецепт популярного торта «Абрикотин». Французский «Abricotine» выпускается в двух вариантах – на косточках и на самих абрикосах. И тот, и другой рецепт можно легко повторить в домашних условиях.Сладкий французский абрикосовый ликер до боли похож на абрикосовую настойку , но в нем есть свои нюансы. Для него нам понадобится:

Дегустировать готовый «Абрикотин» лучше еще через недельку-другую.

Горький «Абрикотин» на косточках

100 г абрикосовых косточек (только ядрышки!)

0,5 л водки/спирта/самогона 40-50%

15-20 шт. крупного изюма

50 г фруктозы или сахара (можно больше, по вкусу)

1 г ванилина (10 г ванильного сахара)

Ядрышки хорошо измельчаются в блендере, ступке или другим доступным способом, засыпаются в банку. К ним добавляется изюм, все это дело заливается водкой или 50-градусным спиртом, взбалтывается и отправляется на 3 недели в солнечное место. После настаивания водка фильтруется через марлю, густая фракция хорошенько отжимается, а жидкость еще раз очищается через салфетку или ватный фильтр. Отфильтрованная настойка на абрикосовых косточках снова заливается в банку, туда же добавляется фруктоза и ванилин. Банку нужно несколько раз хорошенько взболтнуть – чтобы растворилась фруктоза, и отправить отстаиваться еще дня 2-3, до выпадения осадка. Горький «Абрикотин» фильтруется в последний раз и все – можно дегустировать!

«Абрикотин» в горьком варианте готовится только на косточках абрикосов, поэтому, если вы боитесь содержащихся в них синильной кислоты – лучше не рисковать. Впрочем, авторитетные источники утверждают, что вредные вещества переходят в напиток только через 6 недель (и нейтрализуется сахаром - прим. ред.), а наша настойка приготовится гораздо быстрее.

Еще несколько интересных абрикосовых ликеров

Абрикосово-лимонный ликёр на спирту

1 кг спелых абрикосов

1,7 л спирта или самогона 60%

350 мл чистой воды

800 г сахарного песка

1/2 лимона

Абрикосы моются, обсушиваются тряпочкой, режутся на мелкие дольки, освобождаются от косточек и всыпаются в ёмкость для настаивания. Из косточек нужно извлечь ядра и целыми забросить в банку вместе с абрикосами. Для этого абрикосового ликера нужна всего треть косточек – остальные можно будет сохранить и использовать для домашнего «Амаретто», ибо вне сезона их достать весьма проблематично. Смесь абрикос и ядрышек заливается спиртом и отправляется настаиваться на солнце на 6-8 недель. В процессе банку или бутыль нужно поворачивать, чтобы содержимое равномерно освещалось. После настаивания жидкость сливается, а мякоть отжимается с помощью нескольких слоев марли. Отдельно готовится сироп: в кастрюлю вливается вода, нагревается до 60°, в нее вводится сахар. Варить нужно не более 20 минут, помешивая и снимая пену, чтобы сахар растворился. После этого в кастрюльку выжимается сок половинки лимона и все кипятится еще минут 10. Готовая настойка вливается прямо в горячий сироп, после чего все смешивается и настаивается еще двое суток. Теперь домашний абрикосовый ликер нужно отфильтровать и разлить по бутылкам.

Абрикосовые ликеры делаются на водке, спирте, коньяке и вине, так что выбрать есть из чего. Во всех трех предлагаемых рецептах важную роль играют косточки.

Хранить напиток перед дегустацией рекомендуется не менее 10 месяцев, в холодном и темном месте. Если хотите добиться большей прозрачности – его можно еще раз-два отфильтровать через ватку.

Абрикосовый ликер с водкой и коньяком

1,5 кг спелых абрикосов

1,5 кг сахарного песка

2,5 л виноградного бренди (коньяк)

1,25 л водки/спирта/самогон 40-50%

Чем качественней коньяк – тем лучше будет напиток. Но бодяжить ликер «Мартелем» – тоже, конечно, свинство. В общем, решайте, что говорится «по возможностям и потребностям».

Абрикосы измельчаются в блендере или мясорубке, из них через марлю отжимается сок – мякоть нам не нужна. Сок смешивается с коньяком, в него добавляется также 1 литр водки, все это дело настаивается на свету 10 дней. Отдельно готовится настойка на абрикосовых косточках. Для этого нам понадобятся перемолотые ядрышки, которые нужно залить 250 мл водки и настаивать также 10 дней, но уже в темном месте. В конце указанного срока обе жидкости смешиваются, к ним добавляется сахар – ликер настаивается в темном прохладном месте до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

В этом рецепте напиток рекомендуется подкрасить. Для этого проще всего не сразу смешивать сахар с настойкой, а сварить из него карамелизованный сироп в небольшом количестве воды. После получаса кипячения сироп приобретет коричневый оттенок и особый карамельный аромат, который обогатит вкус и запах абрикосового ликера.

Тройной абрикосовый ликер на водке и белом вине

10 кг спелых абрикосов

1,2 л спирта/самогона 45%

около 0,5 л спирта/самогона 70% (по необходимости)

3,6 л белого сухого или полусладкого вина

2,5 кг сахарного песка

2 л чистой воды

Сначала готовится абрикосовая наливка . Для нее мы берем мякоть из 4-х кг. чистых, но не мытых абрикосов без косточек , толчем ее и заливаем сиропом, приготовленным из всего сахара и воды. Все это нужно положить в посуду с широким горлом и накрыть марлей. Жижу надо периодически помешивать, а после 2-3 дней, когда все активно забродит – отправить на неделю под гидрозатвор или перчатку. Если наливка не забродила – в нее можно ввести 25 г. дрожжей – только обязательно винных, а не пекарских!

Отдельно делается абрикосовая настойка . Для нее нужно взять оставшиеся абрикосы (их можно помыть, если есть желание), вынуть косточки, растолочь плоды в кашицу и залить всем вином, в которое добавить 1.2 литра 45-градусного спирта (водки).

Одновременно приготавливаем настойку на абрикосовых косточках . Для нее нам нужны только ядрышки и крепкий 70-процентный спирт. Настойки необходимо 200 грамм на каждые 4 литра остальных напитков – вы можете приготовить ровно столько, сколько необходимо или использовать остаток по своему усмотрению.

После недели – десяти дней настаивания все напитки тщательно фильтруются и соединяются, после чего – отстаиваются в темном прохладном месте еще пару дней, до выпадения осадка.

Когда осадок выпал – напиток нужно еще раз отфильтровать (или слить с помощью трубочки), ликер отправить в прохладное место на два-три месяца, потом – еще разок слить с осадка и перелить в бутылки.

Этот рецепт – самый сложный из всех представленных. В напитке используются методы изготовления абрикосовой наливки, ликера и настойки на абрикосовых косточках. Тем не менее, приготовить даже такой замысловатый ликер в домашних условиях вполне возможно – было бы желание да необходимые ингредиенты. Говорят, результат на 100% оправдывает усилия – напиток получается удивительно вкусным и не похожим на любое другое спиртное на основе абрикосов.

Как мы видим, все рецепты ликеров вполне реализуемы подручными средствами. Так что дерзайте, пока не кончился сезон! А в ближайшее время я порадую читателей «Ромового Дневника» еще одной диковинкой, для которой нам тоже пригодятся абрикосовые косточки – рецептом настоящего «Амаретто»!