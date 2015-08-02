Ну кто не помнит весь этот постсоветский антураж: бритоголовые ребята с шеей как докторская колбаса, малиновые пиджаки, турецкий шоколад, польские консервированные сосиски, первая «кока-кола», жевательная резинка «Хубба-бубба», а в центре всего этого – сверкающая, манящая, подкупающая новизной теперь уже не запретного плода бутылочка ликера «Амаретто».

Впрочем, зря мы отнесли «Amaretto» ко всему этому сомнительному великолепию. «Амаретто» – ликер со старинной историей, сложной рецептурой, приятным изысканным ароматом и горьковатым оригинальным вкусом. Место его – не в серванте забацанной хаты какого-нибудь воротилы, а в руках умелого бармена или просто ценителя, который сможет воздать должное всем уникальным свойствам этого изящного напитка.

Сегодня мы поговорим об итальянском миндальном ликере, узнаем откуда он появился и как производится, а также – попробуем повторить загадочную рецептуру «Амаретто» в домашних условиях двумя разными способами. Заодно пригодятся косточки, которые остались от абрикосового вина или настоек.

Как делают ликёр Амаретто?

«Amaretto» в итальянском – это уменьшительная форма слова «Amaro», что значит «горький» – так называют все итальянские биттеры . Амаретто делается на косточках абрикоса и миндаля, причем горького, дикого, богатого синильной кислотой. Чтобы кислота разложилась, миндаль настаивают на виноградном сиропе, а после – перегоняют. При изготовлении Amaretto в домашних условиях используют почти безвредный сладкий миндаль.

Также в рецепт Амаретто в обязательном порядке входят абрикосовые косточки, иногда напиток делается только на их основе, даже без миндаля. Кроме того, при изготовлении применяется ряд пряностей, в том числе – ваниль, солодка, мята, гвоздика, корица и многое другое.

Отличительной чертой Amaretto является традиционная квадратная бутылка. Якобы, ее создали стекольщики острова Мурано, специально для того, чтобы любитель миндального ликера смог даже на ощупь опознать его среди десятков других напитков.

История ликера «Амаретто»

Жил да был в Милане молодой художник по имени Бернардино Луини, один из учеников да Винчи. Выпала пареньку большая удача – он получил госзаказ на изображение лика Мадонны в местном доминиканском монастыре. Призадумался Бернардино – ведь чтобы нарисовать саму Матерь Божью, нужна натурщица, соответствующая образу Пресвятейшей красотой, добротой и сдержанностью. Через мастерскую творца прошли сотни красивейших моделей, но ни одна не дала ему должного удовлетворения. Так шли недели и месяцы, заказчик наседал с дедлайном, поэтому Луини смылся из Милана подальше от его глаз, искать богоравный идеал по всей Италии. И нашел он его не где-нибудь, а как раз в Саронно, в лице овдовевшей хозяйки небольшого отеля. Бернардино засел за работу над наброском. Слово за слово – и между мужчиной и женщиной вспыхнула любовь. Стараясь отдалить расставание, миледи все чаще угощала живописца местным напитком – горьким, как разлука и сладким, как удовлетворенная страсть, легким, как мимолетная влюбленность и бьющим в голову, как укол жгучей ревности. Из Саронно Луини привез сразу две вещи – эскиз своей знаменитой «Мадонны» и рецепт «Амаретто».

Как ни странно, история «Amaretto» началась задолго до 1990-х годов. Как и многие другие бальзамы и эликсиры, он был создан в средневековой Европе, на севере современной Италии, около городка Саронно. Авторы ликера – как водится, монахи. То ли они лечили травами и пряностями больных, то ли просто, как мы с вами, развлекались изготовлением необычных настоек – неизвестно. Первое упоминание «Амаретто» относится к XVI веку.

Два рецепта Амаретто в домашних условиях – простой и сложный

Несмотря на то, что производитель скрывает часть ингредиентов своего легендарного напитка, разгадать его состав все-таки можно. Есть два пути – простой, в результате которого мы получим дельную, но все-таки имитацию ликера, и сложный, который даст нам Amaretto, почти на 100% повторяющий оригинал.

Да, совсем забыл. Интернет полнится сомнительными рецептами псевдо-амаретто из черемуховой коры. Будьте благоразумны. Во-первых, ничего похожего на Амаретто вы все равно не получите. Во-вторых – кора, листья и семена черемухи содержат гликозид амигдалин, выделяющий при гидролизе цианистый водород, он же – ядовитая синильная кислота. В-третьих – для классического рецепта Amaretto применяются вполне доступные и простые ингредиенты – зачем выдумывать велосипед? А если у вас избыток черемухи – лучше приготовьте из ее ягодок настойку, рецепт есть здесь.

Простой рецепт домашнего «Амаретто»

0,5 литра водки;

50 граммов миндаля;

50 граммов абрикосовых ядрышек;

150 мл воды;

350 граммов сахара;

2 ч. л. ванильного сахара (или ванилин – на кончике ножа);

щепотка корицы;

2 гвоздички;

3 горошины душистого перца;

3 грамма (1.5 пакетика) хорошего растворимого кофе.

Миндаль заливается кипятком и настаивается пару минут, чтобы с него можно было снять кожицу. Очищенный миндаль обжаривается на сухой поверхности до золотистого цвета. В процессе жарки на сковородку нужно кинуть также гвоздику и душистый перец, чтобы они лучше раскрыли аромат в настойке. Отдельно готовим карамель из сахара и воды . Сахар высыпается на сковороду, лучше всего – тефлоновую, к нему добавляется треть воды, смесь прогревается на медленном огне до тех пор, пока не приобретет коричневатый цвет и аромат карамели. Когда это произойдет, в сироп вливается остальная вода и добавляется ванилин. Обжаренный миндаль, гвоздика, перец, абрикосовые ядрышки и корица засыпаются в банку и аккуратно заливаются горячим сиропом. После того, как содержимое банки остынет, в нее вливается водка и засыпается кофе. Все хорошенько встряхивается и отправляется в темное место на месяц (не больше 6-и недель!). Смесь периодически нужно встряхивать. По окончании срока домашний Амаретто фильтруется с помощью нескольких слоев марли или другим доступным способом.

Хорошая имитация Амаретто готова!

Сложный рецепт ликера Амаретто «Disaronno»

водка – 750 мл;

коньяк (бренди) – 200 мл;

абрикосовые ядрышки – четверть стакана (примерно 70 мл)

миндаль (сырой) – четверть стакана

анис (не бадьян) – четверть стакана

фенхель (семена) – 3 ст. л.;

вишня без косточек – четверть стакана (около 5-6 штучек);

персик или абрикос (резанный) – четверть стакана;

курага (рубленная) – четверть стакана;

мята (листья молотые) – 2 ч. л.;

перец черный – 2 горошинки;

гвоздика – 2 штучки;

перец душистый – 1 горошинка;

вода – полстакана;

корица – от палочки отрезать 0.5 – 0.6 см и мелко порезать;

ванильный экстракт (как его приготовить – смотрите в этой статье, в принципе его можно заменить обычным ванилином)

сахар, вода (для сиропа) – по необходимости.

Курага замачивается в половине стакана воды на 3-4 часа – пока ягоды не разбухнут. Персики или абрикосы режутся на мелкие кусочки, отправляются в банку для настаивания вместе с курагой и вишней. Фрукты сразу же нужно залить половиной водки, добавить весь коньяк. Миндаль, ядра абрикоса, анис, фенхель и все остальные специи измельчаются либо в ступке, либо в кофемолке, после чего – засыпаются в банку вместе с молотой мятой. Смесь настаивается 4 недели, периодически ее нужно хорошенько встряхивать. В конце второй недели настаивания деревянной ложкой нужно хорошенько раздавить кусочки фруктов. Последние 4-5 дней банку не трогать, чтобы осадок отслоился. Настойка аккуратно сливается с осадка и несколько раз фильтруется через ватку или другой плотный фильтр.

Приготовьте карамелизованный сахарный сироп (как в прошлом рецепте). Отдельно приготовьте обычный сахарный сироп из равных частей воды и сахара. Смешайте ингредиенты в такой пропорции: три части настойки, три части чистой водки, 2 части сахарного сиропа, 1 часть карамельного сиропа, 1/3 части ванильного экстракта. Почти готовый домашний Амаретто нужно еще 3-4 дня отстоять, снять с осадка и профильтровать.

Поздравляем! Вы самостоятельно приготовили легендарный «Амаретто» в домашних условиях! Его принято употреблять в качестве диджестива, с мороженым, шоколадом, фруктом, орехами, добавлять понемногу в чай или кофе, а также – пить в составе различных коктейлей.