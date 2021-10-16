Приветствую тебя, мой дорогой читатель. В сегодняшней статье я решил затронуть тему чудесного итальянского напитка амаро, история которого насчитывает уже более ста лет. Более подробно расскажу о его происхождении, классификации и опишу рецепты наиболее известных коктейлей, на основе этого ликера.

История появления Амаро

Что такое напиток Амаро? В переводе с итальянского языка это означает «горький». Он считается наиболее популярным итальянским дижестивом.

Такие ликеры пользовались популярностью, поэтому их производство было широко распространено в Европе. В различных странах, например, напиток именуют по-разному, но название амаро принадлежит в первую очередь итальянским ликерам.

Начало массового выпуска амаро в Италии датируется 1800-ми годами, когда большая доля производственных мощностей принадлежала предприятиям. Любой производитель старался защитить рецептуру напитка и скрывал перечень ингредиентов. Случалось, так, что лишь несколько сотрудников могли быть в курсе технологии. И кое кто из современных изготовителей сохранил оригинальный рецепт XIX века, впервые опробованный в средневековых монастырях.

Годом изобретения вышеупомянутого Амаро Монтенегро считается 1885 год, в этот период в Болонье его произвел колоритный итальянский алкогольный магнат Станислав Кобьянчи. Своим названием ликер обязан Елене Черногорской (вторая принцесса Италии), в честь которой он и был назван (Montenegro с итальянского «Черногория»), так как год ее бракосочетания совпадал с годом создания напитка.

Вероятно, амаро не получил бы должного распространения в Италии, если бы руку к напитку не приложил Габриэле д’Аннунцио. Будучи человеком с творческим укладом, он имел тягу к любым алкогольным напиткам и это сыграло немаловажную роль в популяризации амаро среди местного населения. Прежде всего, это касается Amaro Montenegro, ему он дал статус «добродетельного» ликера. Сам Габриэле был активным сторонником местного фашистского режима, а Муссолини, в свою очередь, даровал ему княжеский титул. Поэтому нет ничего удивительного в том, что к его словам прислушивались, несмотря на все трагические обстоятельства.

Вкусовые качества

Особенности приготовления

Сразу несколько дюжин ароматных трав и корений может включаться в состав амаро. И небольшая часть производителей даже старается предоставить детальный список, используемых ингредиентов. По статистике, самыми частыми компонентами ликера считаются: бузина, лакрица, вербена лимонная, цитварный корень, благородный лавр, горечавка, мелисса лимонная, цитрусовая цедра, шафран, полынь, фенхель, дягиль, можжевельник, шалфей, испанский артишок, душистая рута, мята, кардамон, хина, ментол, тимьян, анис, корица и имбирь.Основу амаро составляет спиртовая настойка, включающая различные травы, корешки цветков, кожуру цитрусовых плодов и нейтральные вина, которую подвергают фильтрации и смешивают со сладким сиропом, а позднее разливают по бутылкам или бочкам и отправляют на выдержку до полной готовности.

Точный состав зависит от марки напитка, однако, многие производители до сих пользуются старинными аптекарскими рецептами травяных настоек. Основное правило – любой ликер должен иметь в составе только три компонента: во-первых, крепкую основу, во-вторых, горькие ингредиенты и, в-третьих, сладко-ароматные добавки. Самые распространенные марки Амаро: Рамазотти, Сибона, di Angostura.

Разновидности Амаро

Стандартный амаро можно узнать по горько-сладковатому послевкусию, но встречаются и более приторные версии, а также вариации, в которых преобладает строго лекарственный вкус. По уровню алкоголя они колеблются от 16% до 40%.

Medium

Выделяется привкусом, имитирующим нечто среднее между приторным, горьким и нотками цитруса. Содержание алкоголя: 32%.

Примеры напитков: Ramazzotti, Amaro Bio, Luxardo Amaro Abano.

Fernet

Жесткое преобладание горького привкуса.

Яркие примеры: Luxardo Fernet, Fernet Branca, Amaro Santa Maria Al Monte.

Light

Отличительной особенностью является светлый цвет с ярким цитрусовым послевкусием.

Сюда можно отнести: Amaro Nonino, Harry’s.

Alpine

Ликер из настойки альпийских прав. Отличительной чертой является «дымный» привкус. Содержание алкоголя на уровне 17%.

Представители: Amaro Alpino, Amaro Braulio.

Vermouth

Облегченный ликер на винной основе с небольшой горчинкой, содержащий порядка 18% алкоголя. Этот ликер близок к вермуту.

Варианты: Amaro Diesus del Frate, Don Bairo.

Carciofo

Tartufo

Отличительной особенностью является черный трюфель в составе при содержании алкоголя на уровне 30%. Производят в центральном районе Умбрия, прославленном хорошими трюфелями, или в Сан-Марино.

China

Rabarbaro

Напиток, изготовленный путем добавления артишоков, как правило, употребляемый в качестве аперитива. На бутылках следует искать надписи Carciofo или Cynar, так как этот тип горечи готовят все кому не лень.Имеет в своем составе кору от хинного дерева. Именитым брендом является China Martini, а производят его в Турине.Готовят на основе ревеня. Наиболее известный бренд - Zucca, производство расположено в Милане.

Правила употребления

Коктейли на основе Амаро

Mancini

Ржаной виски — 120 мл;

Амаро — 30 мл;

Апельсиновый биттер — добавляется по вкусу.

Амаро, как правило, употребляется в чистом виде, но некоторые любят добавлять ломтик цитруса, чтобы смягчить привкус горечи. Некоторые пьют его, разбавляя с содовой и со льдом. В качестве тары выбирают небольшие удлиненные стопки либо классические винные бокалы. Считается, что ликер имеет лечебные свойства, оказывает успокаивающий эффект и улучшает пищеварение. Идеально сочетать этот напиток с итальянской кухней: лазаньей, пастой и оливками.Ликер является популярной основой многих интересных коктейлей, изготовление которых более подробно описано в различных видео на YouTube.Ингредиенты:

Способ приготовления:

Поместить все необходимое внутрь шейкера. Перелить в рокс, предварительно хорошо взболтав. Добавить большой кусок льда прямоугольной формы. Для украшения дополнить апельсиновым твистом.

Negroni

Кампари — 30 мл;

Красный вермут — 30 мл;

Джин — 30 мл.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Все необходимое положить в бокал old fashioned, наполнить его кубиками льда до самых краев. Осторожно все размешать и для украшения добавить лимонный твист.

Интересные факты

Амаро используют не только в качестве напитка, его активно применяют в кулинарии и кондитерском деле. Кампари или Апероль в техническом плане тоже можно отнести к амаро. В Италии распространено более 50 разновидностей ликера амаро Аргентинским национальным коктейлем считается кола с добавлением фернета.

