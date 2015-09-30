В западном регионе Франции Пуату-Шаранта живут люди со вкусом. Они очень любят готовить козий сыр, выращивать устриц в промышленных масштабах, ловить рыбку в прибрежных водах Атлантического океана и выводить особенно вкусных ягнят. Жители региона не гнушаются и выпивки. Здесь, к примеру, выращивают виноград для коньяков, среди которых почетное место занимает не безызвестный Martell. Ягоды, которые не пошли на коньяк, успешно перерабатываются на вкуснейшие вина и аперитив Пино де Шарант – смесь слегка забродившего виноградного сока и коньяка.
Но больше виноградных напитков здесь любят напитки из ароматного растения Анжелика, которое у нас называют просто дягиль. Этот местный деликатес часто используют в кондитерских целях, но лучше всего он зарекомендовал себя именно в ликерах. Сам дягиль обладает высоким лекарственным потенциалом. Он оказывает тонизирующий эффект, обладает стимулирующими и спазмолитическими свойствами. Очень способствует пищеварению. В департаменте Де-Севр дягиль называют «травой ангелов».
Ликер Анжелика (Angelica) представляет собой зеленую полупрозрачную жидкость крепостью 40%. В его состав входит только коньячная анжелика и сахар, но в домашних условиях в ликер часто добавляют различные травы и пряности. Напиток слегка сладковат, пьется как дижестив после еды в чистом виде. Лучше всего его употреблять сильно охлажденным или с колотым льдом. Также Анжелика входит в состав многих коктейлей и сорбетов.
Рецепт ликера Анжелика с корнем дягиля
- 3 ст. л. нарезанного сушеного корня дягиля
- 1 ст. л. измельченного миндаля
- 1 горошек душистого перца
- 3 см палочки корицы
- 3-6 зернышек аниса или фенхеля
- 1/8 ч. л. молотого кориандра
- 1 ст. л. рубленых листьев майорана или 1 ч. л. сушеных
- 350 мл водки (чистого спирта)
- 120 мл простого сахарного сиропа
- по 1 капле желтого и зеленого пищевого красителя (по желанию)
Горошек перца раздавить. Все специи и травы положить в банку и залить их 350 мл водки (получится слабый ликер) или спирта. Выдержать 2 недели, постоянно перемешивая. Процедить и отфильтровать, добавить простой сахарный сироп, сваренный из 1 части воды и 1 части сахара. Выдержать в темном прохладном месте 1 месяц. Подавать к столу как дижестив.
Упрощенный рецепт ликера Анжелика
- 15 г резаных кусочков корня или стеблей дягиля
- 15 г измельченного миндаля или миндального экстракта
- 350 мл водки (чистого спирта)
- 120 мл простого сахарного сиропа (или 120 мл мёда)
Дягиль и миндаль положить в банку и залить их водкой (спиртом). Настоять в темном прохладном месте 5 дней. Процедить и отфильтровать. Добавить сироп или мёд. Выдержать еще 2 месяца и можно пить. Также в этот ликер можно добавить щепотку мускатного ореха, щепотку корицы, одну гвоздичку, 1,5 ч. л. иссопа, лимонной вербены по вкусу.
Ликер Анжелика на спирту
- 950 мл чистого спирта
- 250 мл чистой воды (или больше по вкусу)
- 500-950 мл свежих листьев дягиля
- 450 г сахара (или больше по вкусу)
- 1 палочка корицы
- 6 бутонов гвоздики
Листья дягиля измельчить ножницами и поместить в полтора-двухлитровую. банку. Добавить воду, сахар и специи, залить спиртом. Настаивать в темном прохладном месте 2 месяца, после чего процедить и отфильтровать. Разлить по бутылкам. Дать отдохнуть 2-3 дня и можно подавать к столу. В этом рецепте вместо спирта можно использовать любой другой крепкий алкогольный напиток, но тогда вода не требуется совсем.
Количество воды, кстати, тоже можно уменьшить или увеличить, в зависимости от того, сколько вам нужно крепости в ликере. Содержание сахара в напитке можно регулировать самостоятельно.