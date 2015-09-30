В западном регионе Франции Пуату-Шаранта живут люди со вкусом. Они очень любят готовить козий сыр, выращивать устриц в промышленных масштабах, ловить рыбку в прибрежных водах Атлантического океана и выводить особенно вкусных ягнят. Жители региона не гнушаются и выпивки. Здесь, к примеру, выращивают виноград для коньяков, среди которых почетное место занимает не безызвестный Martell. Ягоды, которые не пошли на коньяк, успешно перерабатываются на вкуснейшие вина и аперитив Пино де Шарант – смесь слегка забродившего виноградного сока и коньяка.

Но больше виноградных напитков здесь любят напитки из ароматного растения Анжелика, которое у нас называют просто дягиль. Этот местный деликатес часто используют в кондитерских целях, но лучше всего он зарекомендовал себя именно в ликерах. Сам дягиль обладает высоким лекарственным потенциалом. Он оказывает тонизирующий эффект, обладает стимулирующими и спазмолитическими свойствами. Очень способствует пищеварению. В департаменте Де-Севр дягиль называют «травой ангелов».

Ликер Анжелика (Angelica) представляет собой зеленую полупрозрачную жидкость крепостью 40%. В его состав входит только коньячная анжелика и сахар, но в домашних условиях в ликер часто добавляют различные травы и пряности. Напиток слегка сладковат, пьется как дижестив после еды в чистом виде. Лучше всего его употреблять сильно охлажденным или с колотым льдом. Также Анжелика входит в состав многих коктейлей и сорбетов.

Рецепт ликера Анжелика с корнем дягиля

3 ст. л. нарезанного сушеного корня дягиля

3 ст. л. нарезанного сушеного корня дягиля 1 ст. л. измельченного миндаля

1 горошек душистого перца

3 см палочки корицы

3-6 зернышек аниса или фенхеля

1/8 ч. л. молотого кориандра

1 ст. л. рубленых листьев майорана или 1 ч. л. сушеных

350 мл водки (чистого спирта)

120 мл простого сахарного сиропа

по 1 капле желтого и зеленого пищевого красителя (по желанию)

Горошек перца раздавить. Все специи и травы положить в банку и залить их 350 мл водки (получится слабый ликер) или спирта. Выдержать 2 недели, постоянно перемешивая. Процедить и отфильтровать, добавить простой сахарный сироп, сваренный из 1 части воды и 1 части сахара. Выдержать в темном прохладном месте 1 месяц. Подавать к столу как дижестив.

Упрощенный рецепт ликера Анжелика

15 г резаных кусочков корня или стеблей дягиля

15 г измельченного миндаля или миндального экстракта

350 мл водки (чистого спирта)

120 мл простого сахарного сиропа (или 120 мл мёда)

Дягиль и миндаль положить в банку и залить их водкой (спиртом). Настоять в темном прохладном месте 5 дней. Процедить и отфильтровать. Добавить сироп или мёд. Выдержать еще 2 месяца и можно пить. Также в этот ликер можно добавить щепотку мускатного ореха, щепотку корицы, одну гвоздичку, 1,5 ч. л. иссопа, лимонной вербены по вкусу.

Ликер Анжелика на спирту

950 мл чистого спирта

950 мл чистого спирта 250 мл чистой воды (или больше по вкусу)

500-950 мл свежих листьев дягиля

450 г сахара (или больше по вкусу)

1 палочка корицы

6 бутонов гвоздики

Листья дягиля измельчить ножницами и поместить в полтора-двухлитровую. банку. Добавить воду, сахар и специи, залить спиртом. Настаивать в темном прохладном месте 2 месяца, после чего процедить и отфильтровать. Разлить по бутылкам. Дать отдохнуть 2-3 дня и можно подавать к столу. В этом рецепте вместо спирта можно использовать любой другой крепкий алкогольный напиток, но тогда вода не требуется совсем.

Количество воды, кстати, тоже можно уменьшить или увеличить, в зависимости от того, сколько вам нужно крепости в ликере. Содержание сахара в напитке можно регулировать самостоятельно.