Апероль является одним из средне-алкогольных напитков, который был сделан из типичных для таких аперитивов растительных компонентов амаро, которыми считаются апельсин, горечавка, а также плоды хинного дерева, кроме этого ревень – кислый стебель. Следует сказать о том, что апероль считается «национальным спиртным» Италии, который смог получить этот статус не просто так.

Правильный метод пить Апероль

С чем пить Апероль

Клубника

Просекко – 50 мл;

Апероль – 25 мл;

Содовая – 25 мл;

Клубника, разрезанная на 4 части – 2 штуки.

Обладает апероль крепостью с заметно невысоким уровнем – всего 11 градусов, именно поэтому его можно сравнить по данном показателю с вином и различными винными напитками. Он легко пьется, однако можно не заметить и употребить чрезмерное количество. Ниже вы узнаете о том, как пить апероль правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от его употребления.Важно понимать о том, с чем пьют апероль, именно поэтому предлагаем вам следующие варианты, которыми являются клубника, грейпфрут, лимон и апельсин. О том, как употреблять его с такими интересными продуктами мы расскажем вам ниже.Одним из интересных вариантов считается апероль с клубникой. Чтобы сделать “Клубничный Апероль” из сочетания необычных продуктов, необходимы следующие ингредиенты:

Смешайте апероль с клубникой в шейкере, перелейте в бокал со льдом, затем добавьте сверху просекко и содовую. После смешивания ингредиентов коктейль готов к употреблению. Он обладает интересным вкусом, однако не следует им злоупотреблять.

Грейпфрут

Просекко – 50 мл;

Апероль – 25 мл;

Ликер из помело – 25 мл;

Мескаль – 45 мл;

Грейпфрут (цедра) – 1 штука.

Удачное сочетание ликера со вкусом тропического фрукта. Будет идеальным для тех, кто любит текилу и веселые вечеринки. Чтобы сделать его необходимы следующие ингредиенты:

Необходимо смешать мескаль, ликер, а также апероль в бокале из-под вина, добавив в него также лёд. После этого сверху налейте просекко и украсьте все это великолепие цедрой тропического грейпфрута.

Лимон

Вермут Lillet Rose - 50 мл;

Апероль – 25 мл;

Содовая - 25 мл;

Ягоды, лимон или лайм;

Лед.

Употребление апероля с лимоном – лучшее сочетание, чтобы насладиться ярким вкусом, особенно, когда он будет добавлен в коктейле с ягодами, для которого необходимы следующие ингредиенты:

Наполните бокал льдом в соотношении ¾, налейте вермут, апероль и содовую – слегка перемешайте. После этого можно добавить ягоды, лимон, а также дольку лайма. Ваш экзотический коктейль готов!

Апельсин

Апероль - 45 мл;

Белый вермут - 45 мл;

Свежий лимонный сок - 25 мл;

Биттер Ангостура - 2 капли;

Лимонная содовая;

Апельсин.

Каждый сможет сделать замечательный коктейль “Шприц Дикое сердце”, для которого необходим апельсин и некоторые другие ингредиенты. Ими являются:

Нарежьте апельсин кружочками, после чего смешайте апероль, вермут, лимонный сок, а также биттер в шейкере. Наполните его льдом и перемешивайте в течение полуминуты. Перелейте в наполненный льдом бокал смесь из вермута, сока и апероля и добавьте сверху содовую. Украсьте напиток с помощью апельсиновых кружочков. Теперь вы знаете, как пить апероль, однако следует понять, с какой алкогольной продукцией его можно смешивать, чтобы не было неприятных последствий для вашего организма.

С чем можно смешивать Апероль

Следует знать о том, с чем смешать апероль, так как не все алкогольные продукты могут с ним сочетаться правильно.

Вермут

Шприц Lillet Rose;

Шприц Дикое сердце;

Шприц с джином;

Розовый шприц с ежевикой.

Одним из часто используемых ингредиентов считается вермут, который добавляется в различные коктейли вместе с фруктами и ягодами. Основными вариантами, в которые добавляется данный алкогольный продукт считается:

Виски и коньяк

Кампари

Тоник

Биттер

Несколько интересных коктейлей

Апероль Шприц: классический рецепт

Виски считается одним из самых нежелательных способов употребления с аперолем, так как продукты являются несовместимыми друг с другом и после такой смеси может быть жуткое похмелье утром. Тоже самое можно сказать и про коньяк и другие коньячные изделия.Как и вермут, кампари часто используется для создания экзотических коктейлей. В основном они смешиваются с лаймом, апельсином. Нередко их употребляют с некоторыми алкогольными напитками, которыми являются джин и вермут.Тоник используется для разбавления апероля, а также при смешивании различных алкогольных напитков, которые являются составной частью коктейлей. Также с его помощью появляется дополнительный вкус, который может улучшить свое отношение к такому варианту употребления.Как и любые другие алкогольные напитки, апероль можно также смешать и с биттером, который сможет подчеркнуть вкус, а также улучшить ваши предпочтения. Обычно они смешиваются шотами, тем самым удается получить невероятный коктейль, который обладает своим шармом.Аперолем считается аперитив, придуманный братьями Барбьери в начале 20 века и служащий в качестве традиционного дополнения и коктейлям Шприц. Апероль (Aperol) – это слабоалкогольный (всего 11 градусов) освежающий напиток красно-оранжевого цвета, с легким цитрусовым ароматом и горчинкой. В его составе сладкие и горькие апельсины, ревень, горечавка, плоды хинного дерева, а также травы, собранные на склонах Пьемонта.

Подлинный рецепт коктейля Апероль не разглашается. В 2003 году компания Campari Group приобрела оригинальный рецепт аперитива и производит его в соответствии с ним.

По данным производителей ежедневно в регионе Венето выпивается около 300 тысяч коктейлей, основу которых составляет Апероль. Большинство из них – Апероль Шприц.

Популярен аперитив Шприц стал лишь когда прошло 30 лет после его изобретения, когда компания Barbieri Fratelli придумала символ - освежающий коктейль aperol spritz, привлекший больше внимания со стороны потребителей. Этой же стратегией стали пользоваться позже и маркетологи компании Campari Group. К этому времени владельцы пришли к пониманию, что рецепт идеального Апероль Шприц – это 3 части игристого вина просекко (или шампанского), 2 части Апероля и 1 часть содовой. Это пропорции «3-2-1» продвигала рекламная компания в начале 2000-х, и они считаются классическими коктейлем.

Рецепт классического Апероль Шприц

Просекко (или шампанское)– 3 части.

Апероль – 2 части.

Газированная вода (содовая) – 1 часть.

В бокал, предназначенный для белого вина (коллинз или тамблер) опустить пару кубиков льда, затем влить туда Апероль и добавить игристое вино. В самом конце добавить содовую или газировку. Украсить коктейль долькой апельсина. Прежде, чем попробовать коктейль, его перемешивают трубочкой или специальным свиззл-стиком.

Апероль Шприц. Секреты приготовления

Для приготовления Апероль обычно используют крупные кубики льда, чтобы они насколько можно дольше таяли, не изменяя вкус напитка. Также обязательно охлаждают бокалы и просекко.

Если нет просекко, то можно использовать любое сухое игристое вино, но при такой замене можно брать только очень сухое шампанское, максимально напоминающее просекко.

Что касается воды, по классическому рецепту нужна содовая (или как ее еще называют – сельтерская), однако ничего страшного не случиться, если заменить ее простой газированной водой или тоником.

Бокал для подачи коктейля можно выбрать любой. Классический Апероль Шприц подают в высоких стаканах, но также это может быть рокс. Гораздо важнее понимать, что этот коктейль обязательно подавать с трубочкой, чтобы перед тем, как начать его употреблять, перемешать содержимое. В противном случае сначала вы почувствуете игристое вино, разбавленного водой, а только потом традиционный горьковатый вкус Апероля.

Апероль spritz – сезонный летний коктейль. Он дарит свежесть, повышает настроение и утоляет жажду. Ведущую роль в нем играет Апероль, именно он дает главный вкус – свежесть и одновременно горечь цитрусовых. Просекко слегка «приглушает» коктейль, придает ему множество разных вкусовых нот, смещая акцент с апельсина на легкие травяные оттенки. Приготовить коктейль Апероль очень легко, однако для того, чтобы аперитив получился правильным, нужно обратить внимание на следующие условия:

Обозначенные выше пропорции составляющих напитка не единственно возможный вариант коктейля. В зависимости от вкуса можно уменьшить количество воды, а аперитива соответственно добавить чуть больше. Важно понимать, что вариантов коктейля Апероль Шприц огромное количество. Классическое сочетание аперитива наибольшую популярность имеет в Падуе, но если ровно такой же коктейль вы захотите попробовать в Венеции, то удивитесь, ведь здесь готовят Апероль на основе любого белого вина (8-11 градусов), а в качестве украшения к апельсину добавят соленую оливку.

А вот если появится желание попробовать Шприц с ликерами, то можно смело следовать пропорциям 1-1-1 по 50 мл.

В 2011 году начались поставки готового к употреблению напитка – версии известного Aperol Шприц, который содержит всего 8 градусов алкоголя.

В каждой стране есть свои варианты этого коктейля. К примеру, посетив английский бар можно попробовать коктейль Апероль Шприц с добавлением джина (его вливают ровно на 1/2 меньше, чем Апероля).

Апероль Flip. Авторский рецепт от имбайбера

Один из известных имбайберов «Scomorokh» – Павел, в своем блоге, рассказывающем об этом коктейле, и предлагает приготовить Апероль Flip, где игристое можно заменить просекко. Этот напиток похож на Апероль Шприц, но в авторском рецепте напитка есть элемент сауэра. Сауэр коктейли готовятся с добавлением кислых ноток, «sour» в переводе и означает «кислый». Апероль Flip в целом является смешанным напитком и особенно популярным становится в межсезонье.

Для приготовления Апероль Флип, понадобятся такие ингредиенты:

Апероль – 30 мл.

Сок лимона (свежевыжатый) – 20мл.

Сироп из сахара – 15 мл.

Куриный белок- 10 мл.

Просекко (хорошо охлажденный) – 60 мл.

В шейкере смешать лед, Апероль, сок лимона, сахарный сироп и белок – все тщательно перемешать. Подготовить бокал, предварительно охладив его. Важно понимать, что напиток будет с пеной и потому лучше взять большой бокал. В него налить игристое, предварительно охладив, после добавить смесь, приготовленную в шейкере. Напиток рекомендуется освежить несколькими каплями сока апельсина выдавленного из кожуры, ее также используют для украшения бокала.

Сегодня приготовить известный коктейль Апероль Шприц в домашних условиях может любой, вариантов приготовления этого венецианского напитка представлено множество коктейлей с аперолем. Самое главное понимать, что Апероль – это оригинальный продукт и на него встречается довольно много подделок, качество коктейля при этом значительно снизится.

