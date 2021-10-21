Апероль является одним из средне-алкогольных напитков, который был сделан из типичных для таких аперитивов растительных компонентов амаро, которыми считаются апельсин, горечавка, а также плоды хинного дерева, кроме этого ревень – кислый стебель. Следует сказать о том, что апероль считается «национальным спиртным» Италии, который смог получить этот статус не просто так.
Правильный метод пить АперольОбладает апероль крепостью с заметно невысоким уровнем – всего 11 градусов, именно поэтому его можно сравнить по данном показателю с вином и различными винными напитками. Он легко пьется, однако можно не заметить и употребить чрезмерное количество. Ниже вы узнаете о том, как пить апероль правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от его употребления.
С чем пить АперольВажно понимать о том, с чем пьют апероль, именно поэтому предлагаем вам следующие варианты, которыми являются клубника, грейпфрут, лимон и апельсин. О том, как употреблять его с такими интересными продуктами мы расскажем вам ниже.
КлубникаОдним из интересных вариантов считается апероль с клубникой. Чтобы сделать “Клубничный Апероль” из сочетания необычных продуктов, необходимы следующие ингредиенты:
- Просекко – 50 мл;
- Апероль – 25 мл;
- Содовая – 25 мл;
- Клубника, разрезанная на 4 части – 2 штуки.
Смешайте апероль с клубникой в шейкере, перелейте в бокал со льдом, затем добавьте сверху просекко и содовую. После смешивания ингредиентов коктейль готов к употреблению. Он обладает интересным вкусом, однако не следует им злоупотреблять.
ГрейпфрутУдачное сочетание ликера со вкусом тропического фрукта. Будет идеальным для тех, кто любит текилу и веселые вечеринки. Чтобы сделать его необходимы следующие ингредиенты:
- Просекко – 50 мл;
- Апероль – 25 мл;
- Ликер из помело – 25 мл;
- Мескаль – 45 мл;
- Грейпфрут (цедра) – 1 штука.
Необходимо смешать мескаль, ликер, а также апероль в бокале из-под вина, добавив в него также лёд. После этого сверху налейте просекко и украсьте все это великолепие цедрой тропического грейпфрута.
ЛимонУпотребление апероля с лимоном – лучшее сочетание, чтобы насладиться ярким вкусом, особенно, когда он будет добавлен в коктейле с ягодами, для которого необходимы следующие ингредиенты:
- Вермут Lillet Rose - 50 мл;
- Апероль – 25 мл;
- Содовая - 25 мл;
- Ягоды, лимон или лайм;
- Лед.
Наполните бокал льдом в соотношении ¾, налейте вермут, апероль и содовую – слегка перемешайте. После этого можно добавить ягоды, лимон, а также дольку лайма. Ваш экзотический коктейль готов!
АпельсинКаждый сможет сделать замечательный коктейль “Шприц Дикое сердце”, для которого необходим апельсин и некоторые другие ингредиенты. Ими являются:
- Апероль - 45 мл;
- Белый вермут - 45 мл;
- Свежий лимонный сок - 25 мл;
- Биттер Ангостура - 2 капли;
- Лимонная содовая;
- Апельсин.
Нарежьте апельсин кружочками, после чего смешайте апероль, вермут, лимонный сок, а также биттер в шейкере. Наполните его льдом и перемешивайте в течение полуминуты. Перелейте в наполненный льдом бокал смесь из вермута, сока и апероля и добавьте сверху содовую. Украсьте напиток с помощью апельсиновых кружочков. Теперь вы знаете, как пить апероль, однако следует понять, с какой алкогольной продукцией его можно смешивать, чтобы не было неприятных последствий для вашего организма.
С чем можно смешивать АперольСледует знать о том, с чем смешать апероль, так как не все алкогольные продукты могут с ним сочетаться правильно.
ВермутОдним из часто используемых ингредиентов считается вермут, который добавляется в различные коктейли вместе с фруктами и ягодами. Основными вариантами, в которые добавляется данный алкогольный продукт считается:
- Шприц Lillet Rose;
- Шприц Дикое сердце;
- Шприц с джином;
- Розовый шприц с ежевикой.
Виски и коньякВиски считается одним из самых нежелательных способов употребления с аперолем, так как продукты являются несовместимыми друг с другом и после такой смеси может быть жуткое похмелье утром. Тоже самое можно сказать и про коньяк и другие коньячные изделия.
КампариКак и вермут, кампари часто используется для создания экзотических коктейлей. В основном они смешиваются с лаймом, апельсином. Нередко их употребляют с некоторыми алкогольными напитками, которыми являются джин и вермут.
ТоникТоник используется для разбавления апероля, а также при смешивании различных алкогольных напитков, которые являются составной частью коктейлей. Также с его помощью появляется дополнительный вкус, который может улучшить свое отношение к такому варианту употребления.
БиттерКак и любые другие алкогольные напитки, апероль можно также смешать и с биттером, который сможет подчеркнуть вкус, а также улучшить ваши предпочтения. Обычно они смешиваются шотами, тем самым удается получить невероятный коктейль, который обладает своим шармом.
Несколько интересных коктейлей
Апероль Шприц: классический рецептАперолем считается аперитив, придуманный братьями Барбьери в начале 20 века и служащий в качестве традиционного дополнения и коктейлям Шприц. Апероль (Aperol) – это слабоалкогольный (всего 11 градусов) освежающий напиток красно-оранжевого цвета, с легким цитрусовым ароматом и горчинкой. В его составе сладкие и горькие апельсины, ревень, горечавка, плоды хинного дерева, а также травы, собранные на склонах Пьемонта.
Подлинный рецепт коктейля Апероль не разглашается. В 2003 году компания Campari Group приобрела оригинальный рецепт аперитива и производит его в соответствии с ним.
По данным производителей ежедневно в регионе Венето выпивается около 300 тысяч коктейлей, основу которых составляет Апероль. Большинство из них – Апероль Шприц.
Популярен аперитив Шприц стал лишь когда прошло 30 лет после его изобретения, когда компания Barbieri Fratelli придумала символ - освежающий коктейль aperol spritz, привлекший больше внимания со стороны потребителей. Этой же стратегией стали пользоваться позже и маркетологи компании Campari Group. К этому времени владельцы пришли к пониманию, что рецепт идеального Апероль Шприц – это 3 части игристого вина просекко (или шампанского), 2 части Апероля и 1 часть содовой. Это пропорции «3-2-1» продвигала рекламная компания в начале 2000-х, и они считаются классическими коктейлем.
Рецепт классического Апероль Шприц
- Просекко (или шампанское)– 3 части.
- Апероль – 2 части.
- Газированная вода (содовая) – 1 часть.
В бокал, предназначенный для белого вина (коллинз или тамблер) опустить пару кубиков льда, затем влить туда Апероль и добавить игристое вино. В самом конце добавить содовую или газировку. Украсить коктейль долькой апельсина. Прежде, чем попробовать коктейль, его перемешивают трубочкой или специальным свиззл-стиком.
Апероль Шприц. Секреты приготовленияАпероль spritz – сезонный летний коктейль. Он дарит свежесть, повышает настроение и утоляет жажду. Ведущую роль в нем играет Апероль, именно он дает главный вкус – свежесть и одновременно горечь цитрусовых. Просекко слегка «приглушает» коктейль, придает ему множество разных вкусовых нот, смещая акцент с апельсина на легкие травяные оттенки. Приготовить коктейль Апероль очень легко, однако для того, чтобы аперитив получился правильным, нужно обратить внимание на следующие условия:
- Для приготовления Апероль обычно используют крупные кубики льда, чтобы они насколько можно дольше таяли, не изменяя вкус напитка. Также обязательно охлаждают бокалы и просекко.
- Если нет просекко, то можно использовать любое сухое игристое вино, но при такой замене можно брать только очень сухое шампанское, максимально напоминающее просекко.
- Что касается воды, по классическому рецепту нужна содовая (или как ее еще называют – сельтерская), однако ничего страшного не случиться, если заменить ее простой газированной водой или тоником.
- Бокал для подачи коктейля можно выбрать любой. Классический Апероль Шприц подают в высоких стаканах, но также это может быть рокс. Гораздо важнее понимать, что этот коктейль обязательно подавать с трубочкой, чтобы перед тем, как начать его употреблять, перемешать содержимое. В противном случае сначала вы почувствуете игристое вино, разбавленного водой, а только потом традиционный горьковатый вкус Апероля.
Обозначенные выше пропорции составляющих напитка не единственно возможный вариант коктейля. В зависимости от вкуса можно уменьшить количество воды, а аперитива соответственно добавить чуть больше. Важно понимать, что вариантов коктейля Апероль Шприц огромное количество. Классическое сочетание аперитива наибольшую популярность имеет в Падуе, но если ровно такой же коктейль вы захотите попробовать в Венеции, то удивитесь, ведь здесь готовят Апероль на основе любого белого вина (8-11 градусов), а в качестве украшения к апельсину добавят соленую оливку.
А вот если появится желание попробовать Шприц с ликерами, то можно смело следовать пропорциям 1-1-1 по 50 мл.
В 2011 году начались поставки готового к употреблению напитка – версии известного Aperol Шприц, который содержит всего 8 градусов алкоголя.
В каждой стране есть свои варианты этого коктейля. К примеру, посетив английский бар можно попробовать коктейль Апероль Шприц с добавлением джина (его вливают ровно на 1/2 меньше, чем Апероля).
Апероль Flip. Авторский рецепт от имбайбераОдин из известных имбайберов «Scomorokh» – Павел, в своем блоге, рассказывающем об этом коктейле, и предлагает приготовить Апероль Flip, где игристое можно заменить просекко. Этот напиток похож на Апероль Шприц, но в авторском рецепте напитка есть элемент сауэра. Сауэр коктейли готовятся с добавлением кислых ноток, «sour» в переводе и означает «кислый». Апероль Flip в целом является смешанным напитком и особенно популярным становится в межсезонье.
Для приготовления Апероль Флип, понадобятся такие ингредиенты:
- Апероль – 30 мл.
- Сок лимона (свежевыжатый) – 20мл.
- Сироп из сахара – 15 мл.
- Куриный белок- 10 мл.
- Просекко (хорошо охлажденный) – 60 мл.
В шейкере смешать лед, Апероль, сок лимона, сахарный сироп и белок – все тщательно перемешать. Подготовить бокал, предварительно охладив его. Важно понимать, что напиток будет с пеной и потому лучше взять большой бокал. В него налить игристое, предварительно охладив, после добавить смесь, приготовленную в шейкере. Напиток рекомендуется освежить несколькими каплями сока апельсина выдавленного из кожуры, ее также используют для украшения бокала.
Сегодня приготовить известный коктейль Апероль Шприц в домашних условиях может любой, вариантов приготовления этого венецианского напитка представлено множество коктейлей с аперолем. Самое главное понимать, что Апероль – это оригинальный продукт и на него встречается довольно много подделок, качество коктейля при этом значительно снизится.
Коротко о главном
- Крепость апероля – 11 градусов, что сопоставимо с вином и подобными напитками;
- Апероль можно смешивать с вермутом, биттером, тоником, кампари, различными фруктами, однако нельзя с виски и коньяком из-за своей несовместимости;
- Апероль является итальянским продуктом, который смог покорить множество стран Европы, он является «национальным спиртным напитком» Италии;
- Термин «Шприц» (spritz) появился значительно раньше, чем «спритцеры» Spritzer. Первый появился в австро-венгрии в 19 веке и связан с добавлением в алкоголь немного воды. А второй в Англии в 20 веке, обозначая добавлением винного напитка с определенным количество содовой;
- Состав Апероля: как сладкие, так и горькие апельсины, плоды хинного дерева, ревень, горечавка, а также травы, собранные на склонах Пьемонта;
- Ежегодное потребление – по всему миру употребляют порядка 300 тысяч коктейлей на основе апероля.