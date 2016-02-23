Сегодня производством бананового ликера занимается несколько именитых брендов. В основном это так называемый Creme de Bananes (Крем де Банан) – сладкий, тягучий напиток, который давным-давно взяли на вооружение DeKuyper, Marie Brizard, Bols, McGuinness и Hiram Walker. Его делают на основе бананового экстракта и нейтральных спиртов. В магазинах он стоит не малых денег, при этом приготовить его дома не составит большого труда. Без лишних слов приступаем…

Базовый рецепт бананового ликера

1 большой спелый банан

0,5 л водки или белого рома

300 г сахарного песка

120 мл чистой воды

5 см стручка ванили или 1 ч.л. ванильного экстракта

Банан почистить и нарезать на небольшие кусочки. Добавить водку и используя деревянную ложку придавить банан ко дну (взаимодействуя с воздухом банан почернеет). Настаивать в темном прохладном месте 2 недели. Процедить, отфильтровать, добавить сироп, сваренный из 300 г сахара и 120 мл воды. Добавить стручок ванили или ванильный экстракт. Выдержать еще 1 месяц, после чего убрать ваниль (стручок), процедить и отфильтровать настой еще раз. Выдержать еще 1 месяц.

Вместо стручка ванили или ванильного экстракта можно использовать ванильный сахар или ванилин. В статье с рецептом кофейного ликера Калуа (после первого рецепта) описан принцип приготовления ванильного экстракта, а также указан эквивалент ванильного сахара и ванилина. Приведенный выше рецепт является универсальным, с пропорциями можно играться. К примеру, опробованы следующие пропорции:

2 средних банана, 1 ч.л. ванильного экстракта, 240 мл простого сахарного сиропа, 700 мл водки или светлого рома – чтобы получить Creme de Banana, количество сахара нужно увеличить вдвое; 1 средний банан, 240 г сахара, 120 мл воды, ¾ ч.л. ванильного экстракта, 700 мл водки или светлого рома – банан на водке держать 8 дней;

2 средних банана, 350 г сахара, 180 мл воды, 1 ч.л. ванильного экстракта, 700 мл водки или светлого рома – бананы вместе с сахарным сиропом и ванильным экстрактом настаивать 3-4 дня, постоянно встряхивая настой.

К настою также можно добавить чайную ложку бутонов гвоздики и/или палочку корицы.

Бархатный банановый ликер

300 мл водки (50% спирта)

3 спелых банана

2 куриных яйца

150 мл цельного молока

1 банка сгущенки

Исключительно женский, нежный напиток, готовить который одно удовольствие. За считанные минуты вы получите прекрасный алкогольный напиток, который можно практически сразу подавать к столу. Рецепт мною опробован и записан в любимые, как беспроигрышный вариант напитка по случаю любого торжества.

В 2-3 литровую банку добавляем бананы, разломанные на небольшие кусочки, и мнём их блендером (погружным) до образования однородного пюре. Добавляем 2 белка от куриных яиц и взбиваем смесь блендером. Поэтапно добавляем и взбиваем: банку сгущенки, 150 мл свежего молока и 300 мл водки. Получаем вкуснейший ликер, который можно пить через 15 минут отстаивания в холодильнике. В выдержке коктейль-ликер не нуждается, но в холодильнике простоит 1-2 месяца точно.

Ликёр «Банановый сплит»

500 мл светлого рома

3 спелых банана, очищенных и мелко нарезанных

110 г какао-бобов (можно заменить какао-порошком)

1 стручок ванили (16 г ванильного сахара, 2-3 ч. л. экстракта)

350 мл простого сливочного сиропа

Ещё один сливочный ликёр. Банановый сплит – типичный десерт американской кухни. Это потрясающее сочетание очищенного банана и шариков ванильного, шоколадного или клубничного мороженого, политых шоколадным соусом. В этом ликёре есть все основные составляющие сплита: бананы, шоколадный сироп и мороженое в виде нашего простого сливочного сиропа. Ликёр хорош как ингредиент Бананового Дайкири. Кстати, в 2004 году город Латроуб, штат Пенсильвания, был сертифицирован как официальное место рождение бананового сплита, через 100 лет после возникновения самого десерта. Итак, рецепт:

В банке подходящего объема смешать ром, бананы, какао-бобы и ваниль. Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте настаиваться в течение 5 дней. Затем процедить настой через сито или несколько слоёв марли в чистую банку, добавить простой сливочный сироп (его рецепт вы найдёте в статье о фруктово-ягодных ликёрах, ссылка в перечне ингредиентов этого рецепта), хорошенько перемешать. После этого ликёр можно перелить в чистую бутылку и отправить в холодильник на хранение. Пробовать банановый ликёр со сливками можно уже через 1-2 дня выдержки. Употребить его нужно в течение 1-2 месяцев. Если через пару недель сливки из сиропа соберутся на поверхности ёмкости, нужно просто встряхнуть смесь и наслаждаться вкусностью дальше.

Ликёр «Тропический банан»

4-6 спелых бананов

1 спелый манго

250 мл простого сиропа

750 мл светлого рома

½ целого мускатного ореха

2 ванильных стручка (около 30 г сахара, 4-5 ч. л. экстракта)

В тропических фруктах с тёплым климатом развивается сочетание фруктовых эфиров, знойной сладости и мягкой терпкости, перед которым трудно устоять. Эта удивительная комбинация полностью реализован в ликёре под названием «Тропический банан». Бананы, предварительно превращённые в пюре, сразу погружаются в простой сахарный сироп – это необходимо, чтобы они не слишком сильно потемнели из-за окисления. Вместо рома можно взять водку, но лучше тогда использовать смесь водка-ром, примерно 50/50, дабы сохранить тропический настрой напитка.

Бананы почистить и с помощью блендера крупно пюрировать (по объему должно получиться около 400-500 мл пюре). Манго почистить и мелко нарезать. В банке подходящего объема смешать банановое пюре, манго и простой сироп. Хорошенько перемешать смесь деревянной ложкой, после чего добавить ром, тёртый мускатный орех и ваниль. Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и отправить в тёмное прохладное место на 2-4 дня, пока смесь не приобретёт отчётливый вкус и запах банана. После этого процедить настой через сито в чистую банку, перелить в чистую бутылку и отправить на 2-хнеделную выдержку в тёмный прохладный шкаф, где ликёру и положено проводить остатки своей жизни. Использовать «Тропический банан» желательно в течение 1 года, так как его вкусовые качестве могут ухудшиться после длительной выдержки, что характерно для многих фруктовых ликёров.

Коктейли с банановым ликером

30 мл темного рома

30 мл светлого рома

15 мл водки

15 мл бананового ликер

15 мл ананасового сока

15 мл не жирных сливок

15 мл сахарного сиропа

Использовать только ликер, приготовленный по первому рецепту – второй и без того является коктейлем. Кстати, он очень похож на домашний Бейлис . Коктейлей с банановым ликером, в частности с Крем де Банан, более 200. Несколько самых популярных, считаю, для начала будет достаточно. При этом большинство ингредиентов, особенно ликеров, мы научились готовить в домашних условиях.

Добавить все ингредиенты в шейкер со льдом и хорошо взбить. Процедить через стрейнер и сито в высокий стакан (хайбол). Украсить ломтиком ананаса.

45 мл кокосового рома Малибу

15 мл бананового ликера

15 мл дынного ликера Мидори

2-3 деша гренадина

ананасовый сок

В высокий стакан Коллинз, наполненный льдом, добавить Малибу, банановый ликер и гренадин. Долить доверху ананасовый сок, перемешать. Сверху аккуратно влить дынный ликер Мидори.

30 мл бананового ликера

30 мл Крем де Какао

30 мл Калуа

2 шарика ванильного мороженого

В блендере взбить 6 кубиком льда с мороженым до образования однородной массы. Добавить ликеры и снова взбить до однородной массы. При необходимости добавить еще мороженого. Перелить в хайбол.

60 мл водки

30 мл бананового ликера

апельсиновый сок

Сделайте на высоком бокале (хайбол, коллинз) сахарную хрусту с гренадином. Добавьте в бокал немного льда, налейте водку и банановый ликер. Залейте соком доверху и хорошо перемешайте.

Его создал в 1961 году Порфирио (Стив) Альва, в Стоктоне, Клифорния. Назван коктейль в честь легендарного автомобиля Chrysler Imperial – выпущенные в тот год машины отличались диковинной конструкцией. ‘61 Империал стал любимчиком среди светской публики, особенно на вечеринках у бассейна.

15 мл белого рома

15 мл водки

15 мл крепкого рома (75%)

15 мл бананового ликер

30 мл ликера Блю Кюрасао

120 мл ананасового сока

Большой бокал, типа ураган (hurricane), наполнить льдом и добавить все ликеры, кроме Блю Кюрасао. Добавить ананасовый сок и хорошо перемешать. Сверху аккуратно влить Блю Кюрасао. Украсить ломтиком ананаса с вишенкой.