Сегодня производством бананового ликера занимается несколько именитых брендов. В основном это так называемый Creme de Bananes (Крем де Банан) – сладкий, тягучий напиток, который давным-давно взяли на вооружение DeKuyper, Marie Brizard, Bols, McGuinness и Hiram Walker. Его делают на основе бананового экстракта и нейтральных спиртов. В магазинах он стоит не малых денег, при этом приготовить его дома не составит большого труда. Без лишних слов приступаем…
Базовый рецепт бананового ликера
- 1 большой спелый банан
- 0,5 л водки или белого рома
- 300 г сахарного песка
- 120 мл чистой воды
- 5 см стручка ванили или 1 ч.л. ванильного экстракта
Банан почистить и нарезать на небольшие кусочки. Добавить водку и используя деревянную ложку придавить банан ко дну (взаимодействуя с воздухом банан почернеет). Настаивать в темном прохладном месте 2 недели. Процедить, отфильтровать, добавить сироп, сваренный из 300 г сахара и 120 мл воды. Добавить стручок ванили или ванильный экстракт. Выдержать еще 1 месяц, после чего убрать ваниль (стручок), процедить и отфильтровать настой еще раз. Выдержать еще 1 месяц.
Вместо стручка ванили или ванильного экстракта можно использовать ванильный сахар или ванилин. В статье с рецептом кофейного ликера Калуа (после первого рецепта) описан принцип приготовления ванильного экстракта, а также указан эквивалент ванильного сахара и ванилина. Приведенный выше рецепт является универсальным, с пропорциями можно играться. К примеру, опробованы следующие пропорции:
- 2 средних банана, 1 ч.л. ванильного экстракта, 240 мл простого сахарного сиропа, 700 мл водки или светлого рома – чтобы получить Creme de Banana, количество сахара нужно увеличить вдвое;
- 1 средний банан, 240 г сахара, 120 мл воды, ¾ ч.л. ванильного экстракта, 700 мл водки или светлого рома – банан на водке держать 8 дней;
- 2 средних банана, 350 г сахара, 180 мл воды, 1 ч.л. ванильного экстракта, 700 мл водки или светлого рома – бананы вместе с сахарным сиропом и ванильным экстрактом настаивать 3-4 дня, постоянно встряхивая настой.
К настою также можно добавить чайную ложку бутонов гвоздики и/или палочку корицы.
Бархатный банановый ликерИсключительно женский, нежный напиток, готовить который одно удовольствие. За считанные минуты вы получите прекрасный алкогольный напиток, который можно практически сразу подавать к столу. Рецепт мною опробован и записан в любимые, как беспроигрышный вариант напитка по случаю любого торжества.
- 300 мл водки (50% спирта)
- 3 спелых банана
- 2 куриных яйца
- 150 мл цельного молока
- 1 банка сгущенки
В 2-3 литровую банку добавляем бананы, разломанные на небольшие кусочки, и мнём их блендером (погружным) до образования однородного пюре. Добавляем 2 белка от куриных яиц и взбиваем смесь блендером. Поэтапно добавляем и взбиваем: банку сгущенки, 150 мл свежего молока и 300 мл водки. Получаем вкуснейший ликер, который можно пить через 15 минут отстаивания в холодильнике. В выдержке коктейль-ликер не нуждается, но в холодильнике простоит 1-2 месяца точно.Рецепт на практике:
https://www.youtube.com/watch?v=Eq38vSM6z98&feature=youtu.be
Ликёр «Банановый сплит»Ещё один сливочный ликёр. Банановый сплит – типичный десерт американской кухни. Это потрясающее сочетание очищенного банана и шариков ванильного, шоколадного или клубничного мороженого, политых шоколадным соусом. В этом ликёре есть все основные составляющие сплита: бананы, шоколадный сироп и мороженое в виде нашего простого сливочного сиропа. Ликёр хорош как ингредиент Бананового Дайкири. Кстати, в 2004 году город Латроуб, штат Пенсильвания, был сертифицирован как официальное место рождение бананового сплита, через 100 лет после возникновения самого десерта. Итак, рецепт:
- 500 мл светлого рома
- 3 спелых банана, очищенных и мелко нарезанных
- 110 г какао-бобов (можно заменить какао-порошком)
- 1 стручок ванили (16 г ванильного сахара, 2-3 ч. л. экстракта)
- 350 мл простого сливочного сиропа
В банке подходящего объема смешать ром, бананы, какао-бобы и ваниль. Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте настаиваться в течение 5 дней. Затем процедить настой через сито или несколько слоёв марли в чистую банку, добавить простой сливочный сироп (его рецепт вы найдёте в статье о фруктово-ягодных ликёрах, ссылка в перечне ингредиентов этого рецепта), хорошенько перемешать. После этого ликёр можно перелить в чистую бутылку и отправить в холодильник на хранение. Пробовать банановый ликёр со сливками можно уже через 1-2 дня выдержки. Употребить его нужно в течение 1-2 месяцев. Если через пару недель сливки из сиропа соберутся на поверхности ёмкости, нужно просто встряхнуть смесь и наслаждаться вкусностью дальше.
Ликёр «Тропический банан»В тропических фруктах с тёплым климатом развивается сочетание фруктовых эфиров, знойной сладости и мягкой терпкости, перед которым трудно устоять. Эта удивительная комбинация полностью реализован в ликёре под названием «Тропический банан». Бананы, предварительно превращённые в пюре, сразу погружаются в простой сахарный сироп – это необходимо, чтобы они не слишком сильно потемнели из-за окисления. Вместо рома можно взять водку, но лучше тогда использовать смесь водка-ром, примерно 50/50, дабы сохранить тропический настрой напитка.
- 4-6 спелых бананов
- 1 спелый манго
- 250 мл простого сиропа
- 750 мл светлого рома
- ½ целого мускатного ореха
- 2 ванильных стручка (около 30 г сахара, 4-5 ч. л. экстракта)
Бананы почистить и с помощью блендера крупно пюрировать (по объему должно получиться около 400-500 мл пюре). Манго почистить и мелко нарезать. В банке подходящего объема смешать банановое пюре, манго и простой сироп. Хорошенько перемешать смесь деревянной ложкой, после чего добавить ром, тёртый мускатный орех и ваниль. Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и отправить в тёмное прохладное место на 2-4 дня, пока смесь не приобретёт отчётливый вкус и запах банана. После этого процедить настой через сито в чистую банку, перелить в чистую бутылку и отправить на 2-хнеделную выдержку в тёмный прохладный шкаф, где ликёру и положено проводить остатки своей жизни. Использовать «Тропический банан» желательно в течение 1 года, так как его вкусовые качестве могут ухудшиться после длительной выдержки, что характерно для многих фруктовых ликёров.
Коктейли с банановым ликеромИспользовать только ликер, приготовленный по первому рецепту – второй и без того является коктейлем. Кстати, он очень похож на домашний Бейлис. Коктейлей с банановым ликером, в частности с Крем де Банан, более 200. Несколько самых популярных, считаю, для начала будет достаточно. При этом большинство ингредиентов, особенно ликеров, мы научились готовить в домашних условиях. Коктейль Коко Локо ( Coco Loco)
- 30 мл темного рома
- 30 мл светлого рома
- 15 мл водки
- 15 мл бананового ликер
- 15 мл ананасового сока
- 15 мл не жирных сливок
- 15 мл сахарного сиропа
Добавить все ингредиенты в шейкер со льдом и хорошо взбить. Процедить через стрейнер и сито в высокий стакан (хайбол). Украсить ломтиком ананаса.Коктейль Обезьяна на дереве (Monkey In a Tree)
- 45 мл кокосового рома Малибу
- 15 мл бананового ликера
- 15 мл дынного ликера Мидори
- 2-3 деша гренадина
- ананасовый сок
В высокий стакан Коллинз, наполненный льдом, добавить Малибу, банановый ликер и гренадин. Долить доверху ананасовый сок, перемешать. Сверху аккуратно влить дынный ликер Мидори.Коктейль Грязный банан (Dirty Banana)
В блендере взбить 6 кубиком льда с мороженым до образования однородной массы. Добавить ликеры и снова взбить до однородной массы. При необходимости добавить еще мороженого. Перелить в хайбол.Коктейль После Секса (After Sex)
Сделайте на высоком бокале (хайбол, коллинз) сахарную хрусту с гренадином. Добавьте в бокал немного льда, налейте водку и банановый ликер. Залейте соком доверху и хорошо перемешайте.Коктейль ‘61 Империал (‘61 Imperial)
Его создал в 1961 году Порфирио (Стив) Альва, в Стоктоне, Клифорния. Назван коктейль в честь легендарного автомобиля Chrysler Imperial – выпущенные в тот год машины отличались диковинной конструкцией. ‘61 Империал стал любимчиком среди светской публики, особенно на вечеринках у бассейна.
- 15 мл белого рома
- 15 мл водки
- 15 мл крепкого рома (75%)
- 15 мл бананового ликер
- 30 мл ликера Блю Кюрасао
- 120 мл ананасового сока
Большой бокал, типа ураган (hurricane), наполнить льдом и добавить все ликеры, кроме Блю Кюрасао. Добавить ананасовый сок и хорошо перемешать. Сверху аккуратно влить Блю Кюрасао. Украсить ломтиком ананаса с вишенкой.