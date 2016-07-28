Сегодня мы разберем несколько рецептов ликеров и настоек на базилике: как сладких диджестивов, так и пряных аперитивов, только из базилика или с другими добавками – цитрусовыми, специями, травами – на водке, спирте и вине.

Настойки на базилике – 50 оттенков фиолетового

Ну, на самом деле скорее не фиолетового, а зеленого, ведь обыкновенный, он же – душистый базилик отличается нежно-зеленым цветом, распространен он в Средиземноморье, где и получил свое название, переводящееся с греческого как «царский». А привычный для нас фиолетовый базилик грамотнее будет называть рейхан (реган, реан, райхон) – «душистый» в переводе с языков Закавказья и Средней Азии, где он, в основном, и выращивается.

На самом деле, эти растения в настойках вполне взаимозаменяемы, рейхан считается чуть более резким, пряным, а вкус базилика – более свежий и насыщенный. Ну и, конечно, цвет напитков будет абсолютно разным – тут уж все зависит от ваших личных предпочтений.

Оба базилика – близкие родственники мяты, мелиссы, лаванды, иссопа, душицы, розмарина, шалфея, тимьяна, чабера (относятся к одному подсемейству, «Котовниковые»), соответственно все эти травы хорошо сочетаются между собой. Также базилик гармонирует с любыми цитрусовыми, особенно с лимонами, стандартным набором «душистый перец-гвоздика-корица-ваниль», анисом и другими специями – в общем, простор для фантазии большой! А мы приступим.

Простейшая настойка на рейхане

По сути, это просто слегка ароматизированная и окрашенная водка. Все, что нам понадобится – 100 граммов свежих листьев рейхана и 1 литр водки. Можно взять и самогон – пряность поможет скрасить огрехи не совсем идеальной дистилляции.

Готовить очень просто и быстро – листья слегка подсушить, крупные – порезать острым ножом, мелкие оставить целыми, все бросить в банку и залить спиртным. Настойка готова уже через 3 дня – ее нужно слить, отфильтровать и можно пить!

Итальянский ликёр “Liquore al basilico”

Рецепт, крайне популярный в Италии, сладкий пряноватый диджестив, идеальный с кофе или фисташковым мороженым. Среди домохозяек, которым лень возится с весами, он носит название «50 листочков», что как бы уже намекает на состав. В оригинале он красивого изумрудного цвета, но можно взять рейхан и сделать фиолетовый Liquore – кто запретит?

В Италии этот напиток делают на граппе (крепкая граппа продается в магазинах с надписью prodotto ideale per la preparazione dei liquori, то есть «идеально для приготовления ликеров»), значит хорошо будет сделать его на домашней чаче, но сойдет и спирт.

500 мл пищевого спирта 95,6%

50 средних листиков базилика

600 мл чистой воды

200 граммов сахара (можно увеличить)

Готовить ликер просто – листья базилика нужно отправить в банку, залить спиртом и выстоять недели 2 в темном теплом месте, периодически встряхивая. После этого – процедить, при необходимости отфильтровать. Сварить сироп из всей воды и сахара, остудить, добавить в сироп спиртовую настойку. Тщательно перемешать, при надобности подсластить. Дать отстояться еще недельку, если появилась муть или осадок – пропустить через ватный или бумажный фильтр. Liquore al basilico можно пить в чистом виде, сильно охлажденным, после еды, или подавать к десертам.

Лимонно-базиликовый ликёр «Базиличелло»

1 пучок базилика - около 100 г

4 шт. ароматных лимонов

300 мл пищевого спирта 95,6%

500 мл чистой воды

400 г сахарного песка

Вариация на тему Лимончелло , красивый нежно-зеленый сладкий ликер с базиликом и лимонной цедрой.

Базилик помыть и обсушить. Срезать цедру с хорошо вымытых лимонов, не задевая белую горькую «подкорку». Все кинуть в банку, залить спиртом и оставить в темном месте на 15 дней. Периодически встряхивать. После этого жидкость профильтровать через марлю. Сварить сироп из всего сахара и воды, остудить и добавить в него ароматный спирт. Если напиток помутнел – ничего страшного, так происходит из-за эмульгации эфирных масел, которыми богат настой. Теперь Базиличелло нужно бутилировать и поставить в холодильник. Пробовать можно уже через 5-6 дней.

https://www.youtube.com/watch?v=B9dIfTBoOeM

Пряная настойка на базилике

250 граммов 96-градусного спирта

12 базиликовых листиков

250 граммов воды

1-2 ст. ложки сахара

лимонная цедра – 2 см

апельсиновая цедра – 2 см

гвоздика – 1 шт

корица – щепотка

Средне-сладкая крепкая настойка, которую можно употреблять и как диджестив, и как аперитив. Для приготовления подойдет как базилик, так и рейхан – разница будет только в цвете.

Базиликовые листья промыть и обсушить. Срезать цедру с цитрусовых – только цветную корку, без горькой белой прослойки. Добавить специи, залить спиртом и выстаивать неделю в темном теплом помещении. После этого процедить, профильтровать ваткой при необходимости. В емкость налить стакан воды и добавить в него настойку. Понемногу кидать сахар, размешивать и пробовать, пока сладость напитка не начнет вас устраивать. Перед употреблением выдержать в темном месте минимум месяц, если выпала муть – еще раз профильтровать.

Рейхановый ликер с лавандой и имбирем

7 литров водки

2 литра чистой воды

1,8 кг сахарного песка

150 г свежего рейхана

25 г корицы - лучше в палочках

5 г цветков лаванды

5 г сушеного имбиря

4-5 бутонов гвоздики

5 г ванилина - лучше заменить ванильным экстрактом

Старинный рецепт из кулинарной книги. На выходе должен получиться пряный, сладкий напиток с легкой имбирной «остринкой» и доминирующим ароматом базилика.

Базилик помыть, высушить и измельчить ножом, специи потолочь в ступке, добавить ванилин и залить водкой. Плотно закрыть и отправить в теплое темное помещение на 15 дней. После этого – процедить и профильтровать через ватный фильтр. Сварить сироп из воды и сахара, слегка остудить и влить в него настойку. Перелить в банку, закрыть и отставить еще на неделю. После этого повторно профильтровать и разлить по бутылкам.

https://www.youtube.com/watch?v=X9JTI_SpnmA

Сангрия с базиликом и апельсином

15 листиков свежего базилика

1 крупный апельсин

500 мл сладкого крепкого белого вина

300 мл нейтральной газировки

Экспресс-рецепт для тех, кто любит алкоголь с базиликом, но не любит ждать.

При помощи толкушки или пестика разминаем базилик и тонко порезанный апельсин – не в кашицу, а пока они не начнут интенсивно пахнуть и не дадут сок. Заливаем все это дело вином и даем постоять от получаса до двух часов. Перед подачей коктейль охлаждается, разливается по стаканам, в которые предварительно кладутся кубики льда. Сверху в каждый стакан добавляется минералка. Подавать, не медля не секунды!

“Ромовый дневник” желает своим читателям удачных экспериментов и красивых результатов!