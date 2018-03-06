Ну как эксперимент? Не эксперимент вовсе. Просто о ликёрах на основе пива знают не многие, а потому для тех многих, которые о них не знают, напиток этот действительно может показаться экстравагантным и экспериментальным. Меж тем, немцы, да и не только немцы, с пивом на короткой ноге и очень-очень его любят. И вот когда смотреть на него уже не могут, а пить-то хочется, начинают думать, чтоб ещё можно с этим пивом такого сделать. Вот тогда и рождаются самые разнообразные, порой очень нелепые, но чаще всё ж гениальные напитки. До пивного шнапса мы ещё доберёмся (уже добрались), а вот пивные ликёры, которые на родине пива готовят часто, разберём с пристрастием и прямо сейчас.

Главный вопрос – какое пиво для этого выбрать? Конечно, зависит от рецепта, но эксперимент он на то и эксперимент, что позволяет кое-какие вольности. Я склоняюсь к насыщенным, солодовым, хмельным экземплярам, которые оставят в ликёре свой след и след этот будет сложно стереть другими составляющими или длительной выдержкой. Боки (традиционный ликёрный ингредиент в Германии), насыщенные ламбики и фруктовые бельгийские эли, все эти крафтовые IPA, APA и прочие PA – варианты безотказные, акцентные и отчасти предсказуемые. Любой крафт из местной лавки станет хорошим подспорьем в наших начинаниях!

Немецкий пивной ликёр с пряностями

4 бутылки (2 л) пива – предпочтительно Доппельбок

1 л самогона 60-80% или 96% спирт

750 г сахарного песка

2 стручка ванили (20-30 г ванильного сахара или 2-4 ч. л. экстракта)

½ палочки корицы

5 бутонов гвоздики

Пивной ликёр, как было сказано ранее, является традиционным напитком в некоторых пивных регионах Германии. Одним из коммерческих представителей этой малочисленной касты является ликёр «Vilshofener Bierlikör», который готовят из пива завода «Wolfstetten», расположенного в городе Фильсхофен-ан-дер-Донау, Бавария. Для его приготовления специально варят Доппельбок, который затем, на производстве небольшой местной компании «Edelobstbrennerei Roland Braun», смешивают с пряностями и шнапсом. Наш рецепт является имитацией этого замечательного дижестива. Пить его можно в чистом виде или в составе коктейлей, но лучше всего, особенно в холодное время года, подавать его подогретым с взбитыми сливками, посыпанными сверху тёртым кардамоном. Мы, кстати, уже готовили похожий напиток, но с портером - ищите в рецептах кофейных настоек “Портеровку”.

Как сделать:

Смешать в кастрюле подходящего объема пиво, сахар и все специи. Довести на среднем огне до кипения, постоянно помешивая. Убавить огонь и тушить в течение 15 минут. Выключить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться смеси в течение 1 часа. Процедить через сито, вернуть в промытую кастрюлю и снова закипятить. Снять с огня, остудить и добавить самогон или спирт, в зависимости от того, какой крепости вы желаете получить напиток (если использовать спирт, то получится ликёр крепостью примерно 32%, что соответствует крепости «Vilshofener Bierlikör», если самогон крепостью 60% - в районе 20%). Перелить готовый ликёр в бутылки из тёмного стекла (или храните в тёмном шкафу), плотно закрыть и отправить на выдержку в течение 3-4 недель. Приступать к дегустации!

На заметку! Часть нейтрального спирта в составе пивных ликёров немцы любят заменять насыщенным тёмным ромом. Также не редки случаи «подрезки», когда смешивают в равных пропорциях тёмные и светлые сорта пива.

Простой ликёр из бельгийского пива

0,5 л бельгийского пива (сезонное, ламбик)

500-600 г сахара

300 мл водки/спирта/самогона 40-50%

Простой в исполнении напиток, автор рецепта которого вдохновлялся последними веяниями миксологии. По задумке это должен был быть пивной сироп, калька на сироп из белого вина Вердехо, который засветился на очередном коктейльном саммите в Чикаго. Но сироп на основе пива хранится не долго, а вот если замешать из него ликёр, добавив немного водки, получится превосходный дижестив и коктейльный ингредиент. Бельгийское пиво (в первой итерации это был сезонный эль, фруктовый и умеренно пряный, в следующих – ламбики, тыквенный эль, горькие IPA) выбрано случайно и превзошло все ожидания автора. Ликёр показал себя в коктейлях с ржаным виски (Dupont: 60 мл ржаного виски, 22,5 мл Кампари, 15 мл пивного ликёра; La Fin Du Monde: 60 мл ржаного виски, 22,5 мл Cynar, 15 мл пивного ликёра, дэш Ангостуры).

Как приготовить:

Перелить пиво в небольшую кастрюлю и поставить на медленный огонь. Добавить сахар и, не доводя пиво до кипения, размешивать до полного его растворения. Снять кастрюлю с огня, дать немного остыть, процедить через мелкое сито или несколько слоёв марли. Добавить водку, хорошенько перемешать. Перелить готовый ликёр в чистые бутылки и дать ему отдохнуть в течение 1-2 недель. Хранить при комнатной температуре (до 6 месяцев) или в холодильнике (до 1 года).

Пивной ликёр с имбирём

500 г корня имбиря (после очистки)

500 мл пищевого спирта 96,5%

500 мл пива (тёмный бок)

450 г ароматного мёда

Польский рецепт ликёра на основе ароматного тёмного пива, имбиря и мёда. Его придумал знаменитый польский марафонец, а адаптацией занималась обычная семейная пара блогеров. Но зелье получается что надо. Бок в данном случае выбран на основе личных предпочтений авторов рецепта и своего насыщенного солодового вкуса, который не потеряется на задворках имбирно-медового мотива. Вы, разумеется, можете проявить фантазию и использовать любое другое пиво с насыщенным вкусом и ароматом. Если понравится, попробуйте приготовить имбирные настойки и ликёры - чудо как хороши!

Как сделать:

Имбирь очистить, грубо нарезать на небольшие кусочки и переложить в двухлитровую банку. Пиво подогреть в небольшой кастрюле до 40 градусов, добавить мёд и размешать до полного его растворения (процедура эта не обязательна, но так получится дегазировать пиво и быстро растворить мёд). Снять с огня, остудить, залить имбирь. Добавить спирт, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2-4 недели. Процедить, профильтровать, перелить в чистые бутылки и отправить на отдых. Выдержка для этого напитка важна и чем дольше она будет длиться, тем лучше. В идеале ликёр перед дегустацией должен отдохнуть 6-9 месяцев. Во время хранения его желательно хотя бы один раз снять с медового осадка и профильтровать, что будет гарантировать его прозрачность и красивый цвет.

Ликёр «Рутбир-шнапс» (Root Beer Schnapps)

1 ч. л. коры с корня сассафраса

1 ч. л. коры с корня смилакса (сассапариль)

1 ч. л. измельчённой бересты

1 звёздочка бадьяна

1 ч. л. измельчённого корня имбиря

1 веточка шоколадной мяты

цедра 1 лимона

350 мл воды

2 ст. л. коричневого сахара

60 мл по объему белого сахара

1 ст. л. кондитерской тростниковой мелассы

¼ ч. л. ванильного экстракта (4 г ванильного сахара)

350 мл водки

В Северной Америке рутбир, известный у нас как корневое пиво , является очень популярным напитком. Предлагаем вам приготовить ликёр с одноимённым названием, вкусом и вообще. Сложный, ботанический, древесный. Этот напиток станет достаточным коктейльным ингредиентом или пикантным дижетивом. Всю ботанику можно найти в аптеках или у бабушек на рынках, в том числе корни сассафраса и смилакса, которые произрастают на черноморском побережье Кавказа. И хоть рутбир пивом в традиционном смысле этого слова не является, он, наравне с имбирным элем имбирным пивом , занимает почётное место в питейной культуре Запада и миксологии как таковой, так что сегодня ему позволительно побыть немножко пивом. Но только в ликёре…

Как приготовить:

В кастрюле небольшого объема смешать воду, кору корня сассафраса, кору корня смилакса, бересту, бадьян, имбирь, мяту (можно заменить обычной) и лимонную цедру. На среднем огне довести смесь до кипения, уменьшить огонь и проварить 10 минут. Снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и дать настояться 2 часа. Процедить твёрдый остаток через марлю или сито, снова перелить жидкость в кастрюлю и довести до кипения. Добавить сахар и мелассу, перемешать до полного растворения сахара и снять с огня. Добавить ваниль и дать смеси остыть. Перелить в чистую банку, добавить водку, плотно закрыть, встряхнуть и дать отдохнуть неделю-две. Хранить при комнатной температуре (до 6 месяцев) или в холодильнике (до 1 года).

Настойка на хмеле / Хмельная водка

Уж что-что, а хмель к пиву имеет самое что ни на есть прямое отношение. В нём содержится огромное количество ароматных масел, которые делают пиво таким, каким оно есть (а уж крафта без него и вовсе не сваришь). Эти же масла и другие соединения, содержащиеся в хмеле, наделяют водку очень разными и самыми неожиданными вкусами и ароматами. Способов получить хмельную водку несколько: можно приготовить пивное охмелённое сусло и перегнать (так, собственно, готовят пивной шнапс), можно поместить хмель в джин-корзину или настоять на нём спирт-сырец перед его второй перегонкой. Но самый простой и очевидный способ – сделать настойку. Используйте для этого любой интересный вам ароматный хмель с небольшим содержанием альфа-кислот (экстракцию тоже нужно свести к минимуму, иначе водка будет горчить). Водка (или даже джин, что предпочтительней) на хмеле являет собой прекрасный коктейльный ингредиент.

Сорта хмеля, рекомендуемые для приготовления ароматизированной водки:

Amarillo – мандариновые и апельсиновые полутона, цветочные ароматы (что смешать: 240 мл американского пшеничного пива, 30 мл хмельной водки Amarillo, 15 мл апельсинового сока и 1 ч. л. медового сиропа).

– мандариновые и апельсиновые полутона, цветочные ароматы (что смешать: 240 мл американского пшеничного пива, 30 мл хмельной водки Amarillo, 15 мл апельсинового сока и 1 ч. л. медового сиропа). Cascade – грейпфрутовые, апельсиновые и сосновые полутона, цветочные ароматы (что смешать: 60 мл хмельной водки Cascade и тоник по вкусу).

– грейпфрутовые, апельсиновые и сосновые полутона, цветочные ароматы (что смешать: 60 мл хмельной водки Cascade и тоник по вкусу). Citra – полутона гуавы, маракуйи и цитрусовых, ароматы тропических фруктов (что смешать: 60 мл хмельной водки Citra, 7,5 мл ананасового сока и 7,5 мл сухого вермута).

– полутона гуавы, маракуйи и цитрусовых, ароматы тропических фруктов (что смешать: 60 мл хмельной водки Citra, 7,5 мл ананасового сока и 7,5 мл сухого вермута). Columbus – земляные, травянистые полутона и ароматы (что смешать: 240 мл бельгийского блонд эля, 30 мл хмельной водки Columbus, 15 мл ликёра St. Germain, 15 мл сока красного апельсина и 1 ч. л. медового сиропа).

– земляные, травянистые полутона и ароматы (что смешать: 240 мл бельгийского блонд эля, 30 мл хмельной водки Columbus, 15 мл ликёра St. Germain, 15 мл сока красного апельсина и 1 ч. л. медового сиропа). Mosaic – полутона ананаса и черники, фруктовые ароматы (что смешать: 240 мл бельгийского бланша, 30 мл хмельной водки Mosaic, 15 мл медового сиропа и 6 ягод малины/черники).

– полутона ананаса и черники, фруктовые ароматы (что смешать: 240 мл бельгийского бланша, 30 мл хмельной водки Mosaic, 15 мл медового сиропа и 6 ягод малины/черники). Polaris – мятные и травянистые полутона и ароматы (что смешать: 60 мл хмельной водки Polaris, 7,5 мл Блю Кюрасао, 7,5 мл сухого вермута и 4 мятных листочка).

– мятные и травянистые полутона и ароматы (что смешать: 60 мл хмельной водки Polaris, 7,5 мл Блю Кюрасао, 7,5 мл сухого вермута и 4 мятных листочка). … другие вкусо-ароматические хмели.

350 мл водки/самогона/джина

3-5 г хмеля в шишках … или 800-900 мл водки/самогона/джина

7 г гранулированного хмеля

Для гранулированного хмеля: хмель пересыпать в холщёвый мешочек и поместить в двухлитровую банку; добавить водку, перемешать и процедить через 10 минут (сначала попробовать).

Для шишкового хмеля: в полулитровой банке смешать водку и хмель, перемешать, плотно закрыть и настоять 24-36 часов (пробовать); процедить, профильтровать и перелить в чистую бутылку.

Удачи!