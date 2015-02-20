Лимончелло – это традиционный дижестив (напиток подают после еды, так как он, теоретически, способствует пищеварению), широко распространен по всей Южной Италии и является настоящей гордостью региона. Классический вариант ликера готовят из настойки чистого спирта на цедре лимонов, к которой затем добавляется густой сахарный сироп. В результате получается очень густой, тягучий, ароматный напиток красивого желто-мутного цвета.

Благодаря простой технологии и доступности ингредиентов приготовить домашний Лимончелло очень просто. Мы уже вам поведали рецепт этого великолепнейшего ликер в этой статьей, рецепт подробный, дополненный фото. В этот раз мы решили познакомить вас с кремовым Лимончелло, одной из модификаций классического ликера.

Кремовый Лимончелло (Crema di Limoncello) Рецепт классического кремового Лимончелло - одна из популярнейших модификаций итальянского ликёра. 10 шт. лимонов

750 мл спирта (95%)

1,9 л цельного молока (1-2% жирности)

1 кг сахара

½ шт. ванильного стручка Снимите с лимонов цедру, при этом стараясь не зацепить белую кожицу, так как она даст горечь. Это делать лучше всего ножом для чистки картофеля или мелкой теркой. Цедру положите в литровую банку, залейте спиртом и дайте настояться в темном прохладном месте неделю. Через неделю процедите настойку через несколько слоёв марли, хорошо отжав цедру. В большой кастрюле нагрейте молоко, сахар, семена и стручок ванили. Варите сироп, часто помешивая, до полного растворения сахара. Снимите с огня, дайте молоку остыть до комнатной температуры (это может занять несколько часов). Вытяните стручок ванили и процедите сироп через несколько слоёв марли. Смешайте настойку с молочным сиропом и хорошо перемешайте. Ещё раз профильтруйте напиток через марлю и перелейте его в бутылки. Хранить напиток лучше всего в морозильной камере. Хранить его можно до 6 месяцев. Обязательно нужно оставить в бутылке немного свободного места, чтобы при оттаивании ёмкость не разорвало. Пить кремовый Лимончелло лучше всего из маленьких охлажденных рюмок по 30-40 мл, доставая ликер прямо из морозилки – так его пьют коренные жители Южной Италии.

В оригинальном рецепте в качестве спиртовой основы используется так называемый ликер Everclear. На самом деле это чистейший спирт 95% (190 proof), изготовленный из пшеницы и подверженный многократной очистке. Вместо ванильного стручка можно использовать ванильный экстракт (для данного рецепта 2 ч.л.) или ванильный сахар (для данного рецепта это 20-30 г.). Ванильный экстракт можно приготовить самостоятельно (подробнее в этой статье).

https://www.youtube.com/watch?v=OG4-KRCcahg