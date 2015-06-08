В законодательстве ЕС говорится, что Крем де Кассис должен содержать минимум 400 г сахара на литр и минимальные 15% спирта. К сожалению, для ягод не установлено ни одного минимума, хотя лучшие французские производители этого ликёра используют до 600 г черной смородины на литр. Количество ягод влияет непосредственно на интенсивность вкуса, аромата и цвет Кассиса. Именно этот показатель является узким местом коммерческих дистиллерий, которым приходится экономить ради дохода. Нам же все пути открыты![toc]

Рецептов Крем де Кассис очень много, но все они сводятся к единой технологии: деликатное давление ягоды, вымачивание её в течение двух месяцев в спирте (по традиции в бренди), отжим спиртованного сока и добавление сахара. Результатом является очень насыщенный ликер темного, практически непрозрачного пурпурного цвета с очень тонким ароматом летней ягоды. Куда потом девать терпкий, густой ликер? Готовить Кир и Кир Рояль, популярные коктейли с белым сухим вином и игристыми винами (шампанским) соответственно. Итак, несколько рецептов ликера из черной и красной смородины.

Crème de Cassis – любимый напиток Эркюля Пуаро. Агата Кристи поит черносмородиновым ликером своего литературного персонажа как минимум в трех книгах.

Крем де Кассис или ликер из черной смородины

1,36 кг черной смородины

1,36 л водки (в идеале 50% спирт)

до 0,9 кг сахара

На выходе получается почти 2 л напитка.

Как приготовить:

Смородину промыть, убрать все стебельки и перебрать. Небольшими партиями подавить (можно на малой скорости в блендере или кухонном комбайне) – здесь основная задача раздавить каждую ягоду, но при этом сохранить нетронутыми косточки. Пересыпать давленую ягоду в банку нужного объема и залить её водкой. Вымачивать ягоду нужно минимуму 1 месяц (этот процесс называется мацерацией) в темном прохладном месте.

Через месяц ягоду нужно отжать: берем марлю и выдавливаем с её помощью весь спиртованный сок. Затем напиток можно несколько раз процедить и прогнать через ватный фильтр. Измеряем полученное количество жидкости. Теперь вносим сахар: если нужен обычный черносмородиновый ликер, то вносим 20% сахара от общего объема жидкости (то есть на каждый литр напитка – 200 г сахара), если вы хотите получить Крем де Кассис – 45% (такой вариант подойдёт только для смешивания коктейлей).

Сахар нужно добавить в сок и перемешивать в блендере на низкой скорости минут 5 до полного растворения сахара (это можно делать небольшими партиями, как и перемешивать вручную). Завершающий этап – розлив по бутылкам и укупорка ликера, при этом важно, чтобы напиток был плотно закрыт. Дело в том, что ликер очень быстро окисляется, буквально за пару месяцев, и это очень сильно сказывается на его цвете – из благородного темно-фиолетового он становится унылым коричневым. Так что после открытия очередной бутылочки домашнего Крем де Кассис зовите гостей ;)

https://www.youtube.com/watch?v=r7F8Zypp3SU

Crème de Cassis полукровка

1 стакан с горкой красной смородины

2 стакана с горкой черной смородины

750 мл нейтрального крепкого алкоголя

2 стакана темного сахара

1 стакан воды

Это более легкая версия французского ликера. Готовиться он из красно и черной смородины.

Под стаканами здесь понимается американский 1 cup = 8 унциям = 236 мл.

Как приготовить:

Смородину нужно помыть и перебрать, переложить в миску и хорошенько её размять, пока каждая ягода не даст сок. Пересыпать давленую ягоду в банку. Добавить спирт (здесь желательно использовать чистый спирт или максимально крепкий самогон), хорошо перемешать его с ягодой и накрыть банку полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии банка должна простоять 24 часа при комнатной температуре. Снять пленку, еще раз подавить ягоду и перетянуть горлышко банки новой пленкой. Поставить емкость в холодильник на 7-10 дней, пока напиток не станет темно-пурпурным. Процедить настойку через несколько слоёв марли и отжать ягодный жмых. После чего сварить простой сироп: смешать сахар и воду, подогреть и мешать до тех пор, пока сахар не растворится. Смешать настойку и охлажденный сироп, разлить по бутылкам, плотно укупорить и хранить в холодильнике не больше 3 месяцев.

Ликер красносмородиновый по-польски

500 мл Зубровки или обычной водки

200 г красной смородины

100 г сахара

По факту это обычная смородиновая настойка из прошлой статьи , но рецепт интересен тем, что в ней используется уже знакомая нам белорусская водка Зубровка . Нашел его только сейчас, поэтому публикую в этой статье.

Ягоду сорвать с веточек, перебрать и хорошо промыть. Пересыпать её в чистую литровую банку, добавить сахар и растолочь их вместе. Добавить Зубровку, закрыть плотно крышкой и оставить в темном прохладном месте на 2 недели или до тех пор, пока ягода полностью не обесцветится. Каждые 2-3 дня банку желательно встряхивать, чтобы сахар растворился полностью. По завершении настаивания напиток можно фильтровать через несколько слоёв марли и вату, разливать по бутылкам и дегустировать.

Ликер черносмородиновый на коньяке

0,5 л бренди или водки

250 г черной смородины (можно сушеной)

250 мл воды (для сушеной ягоды)

180 мл сахарного сиропа

Готовим на бренди – традиционной алкогольной основе Крем де Кассис. В рецепте указаны пропорции для приготовления обычного черносмородинового ликера, но если вы хотите получить французский ликер, то просто вдвое увеличьте количество сахарного сиропа. Вы также можете из половины полученной настойки на ягоде сделать обычный ликер, а из другой – Кассис.

Если вы используете свежую ягоду, то просто её промойте и раздавите. Если же вы решили попробовать сушеную смородину, то подогрейте 250 мл воды и добавьте в неё сушеную ягоду, после чего снимите емкость, в которой подогревалась вода, с огня, накройте её крышкой и дайте ягоде отмачиваться в кипятке 5 минут. Воду затем слейте. Ягоды же поместите в банку, залейте её бренди (коньяком) и дайте настояться 1 неделю, периодически настойку нужно перемешивать. Затем настойку нужно отфильтровать и добавить нужное количество простого сахарного сиропа. Разлить напиток по бутылкам и плотно укупорить. Дать ему вызреть еще 2 недели. Готово!