Лимончелло (Limoncello) – это сладкий итальянский лимонный ликёр крепостью от 20 до 37%. Его готовят главным образом на юге Италии не менее сотни лет, преимущественно в регионах вокруг Неаполитанского залива, полуострова Сорренто и побережья Амальфи, а также на островах Искья, Капри и Прочида. Он также популярен в Калабрии, Абруццо, Базиликате, Апулии, Сицилии, Сардинии, Лигурии, Ментоне во Франции и мальтийском острове Гоцо. Во всяком случае, так было раньше. Сегодня о лимончелло не слышал разве что закоренелый трезвенник.[toc]

Если говорить про его оригинальное название, то тогда оно звучит Limoncello di Sorrento.

По традиции его изготавливают из корки лимона

, которые являются представителями сорта Femminello St. Teresa (известны как Сорренто, который были внесены в крупный реестр IGP – считается аналогом PGI). Они характеризуются следующими показателями: грубая и морщинистая кожура, в которой имеется большое количество эфирных масел. Их выращивание происходит в таком регионе, как Кампания, располагающаяся между Вико-Экуенсе и Масса-Лубренсе.

Все необходимые фрукты срываются вручную, после чего их нужно тщательно промыть, после чего срезать самый важный элемент – цедру. Через некоторое время её вымачивают в течение месяца. После этого настой с ароматным запахом замешивают с сахарным сиропом. После этого ему дают “отдохнуть” еще около 30 дней, затем его фильтруют. Заключительный этап приготовления – разлив по бутылкам.

Традиционный рецепт Лимончелло Рецепт итальянского лимонного ликёра по мотивам «Лимончелло ди Сорренто IGP». 8-10 крупных лимонов

1 л зернового спирта (95,6%)

1-1,2 л чистой воды

600-800 г сахара Лимоны хорошо промойте, а лучше обдайте кипятком, чтобы отстал воск, а после натрите их плотной, шершавой тканью. Затем снимите цедру: снимать нужно только желтую её часть, без белой подкожицы (альбедо), которая дает горечь. Делать это проще всего картофелечисткой или острым ножом для овощей. Также можно воспользоваться мелкой тёркой.



Цедру положите в банку подходящего объёма, залейте её качественным зерновым спиртом, после чего банку плотно закройте и оставьте настаиваться в тёмном прохладном месте. Чтобы не запутаться со сроками на банке напишите дату. Настаивать цедру на спирте рекомендуется от 3 до 20 дней. Как показывает практика, после недели мацерации ни чего нового с лимонной эссенцией не происходит, поэтому с этим этапом затягивать не имеет смысла. Чтобы цедра отдала эфирные масла полностью, содержимое банки нужно каждый день перемешивать встряхиванием. Когда спирт окрасится в жёлтый цвет, а лимонная цедра побледнеет и станет ломкой, процедите настойку через сито или несколько слоёв марли в чистую ёмкость с герметичной крышкой. Можно приступать к приготовлению сиропа. В кастрюле смешайте воду и сахар, подогревайте на среднем огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара. Когда сахар растворится, снимите сироп с огня и остудите до комнатной температуры. Добавьте его в лимонным мацерат и тщательно перемешайте. Ликёр станет мутным. Не пугайтесь, так и должно быть – эфирные масла эмульгировались, то есть высвободились из спирта, который их удерживал (схожий эффект наблюдается при разбавлении абсента и других подобных напитков водой, в мире он известен как «эффект узо»). Перелейте домашний лимончелло в чистые, стерильные бутылки с герметичными крышками и оставьте в прохладном сухом месте вдали от солнечного света на 30-40 дней отдыхать. Теперь ликёр можно хранить в холодильнике или морозильной камере и наслаждаться его свежим, ярким лимонным вкусом.





Секрет успеха идеального Лимончелло

Очевидно, что лимоны будут играть достаточно значимую роль, поэтому к их выбору каждый подходит с высокой степенью ответственности. Хорошо, если плоды будут от фермеров, не применяющих в процессе выращивания пестициды в излишнем количестве. Однако, после сбора, следует их промыть, можно даже с применением жесткой щетки.

Выбираем пропорции правильно

Важным этапом станет не только качество лимонов, но и подбор самих ингредиентов напитка. Каждый житель этой страны смогли оставить для других людей некоторые подсказки. Например, на 100 мл спирта следует взять порядка 30 грамм цедры лимона, тем самым вы гарантированно сможете получить освежающий лимонный вкус.

Для получения ликера крепостью около 35%, каждый должен взять порядка 120% воды по отношению к спирту, а также порядка 80%, для получения уровня сахаристости около 30%. Традиционный считается напиток, обладающий уровнем крепостью в 35 – 38% и сахаристостью в 300 г/л.

Математические игры

Есть очень простой и достаточно точный способ определить крепость будущего ликёра. Для этого можно воспользоваться следующей формулой:

крепость ликёра = (объём спирта/общий объём)*крепость спирта

К примеру, применим эту формулу к нашему базовому рецепту при максимальной задаче воды и сахара для сиропа. Каждые 100 г сахара увеличат объём напитка примерно на 60 мл, то есть 800 г сахара = 480 мл увеличенного общего объема (общий объём = 1000 мл спирта + 1200 мл воды + 480 мл от сахара). Получаем: (1000/2680)*95,6 = 35,7%. Нам подходит.

Теперь легко ответить на довольно частый вопрос: а можно ли вместо спирта использовать водку? Можно, но: (1000/2680)*40 = 15%. Не очень, да? Что нужно сделать? Правильно, уменьшить количество воды и, соответственно, сахара, к примеру, до 300 мл и 400 г. Тогда: (1000/1540)*40 = 26%. Уже лучше, при этом сахара здесь около 260 г/л (разделите объём сахара в граммах на объём напитка в литрах). Используя данную формулу настроить ликёр по своему вкусу очень просто.

Для начала рекомендую использовать меньше сахара и больше воды. Хорошее начало: на 1 л спирта взять 1,1 л воды и 660 г сахара (крепость ≈ 37%, сахар ≈ 26%). Женщины точно оценят менее крепкую версию с тем же вкусом: на 1 л спирта – 1,6 л воды и 800 г сахара (крепость ≈ 30%, сахар ≈ 26%)

Важно! Вкусо-ароматические составляющие лимонной цедры очень восприимчивы к свету, теплу и кислой среде. По этой причине лимончелло, как во время приготовления, так и после, рекомендуется держать подальше от прямых солнечных лучей и обязательно в прохладном месте. Идеальные условия хранения готового ликёра: в холодильнике или морозильной камере, в герметичных бутылках из затемнённого стекла. Добавление лимонного сока не только уменьшит срок годности ликёра (а его лучше употребить в течение 1 года), но и ускорит окисление ароматных эфирных масел – свежесть лимона улетучится очень быстро!

Водку, с перерасчётом пропорций, использовать можно, но с увеличением сроков мацерации, минимум до 20 дней, лучше до месяца. Правда, ожидать от такого напитка того же яркого вкуса, как от лимончелло на спирту, не стоит – для нормальной экстракции эфирных масел нужно хотя бы 50%, лучше 70% спирта минимум. С казёнкой лучше готовить лимонные водки. В Италии в качестве алкогольной основы часто используют крепкую граппу. Не плохой вариант, но чтобы получить действительно чистый лимонный аромат, выбор лучше остановить на нейтральном зерновом спирте высокого качества. Иногда на поверхности ликёра образуется масляная «шапка» (плёнка или комочки жёлтого цвета). Для меня лично это показатель качественных лимонов и её я не трогаю. Если же вас она смущает, просто профильтруйте напиток через ватный фильтр (воронка с ватным тампоном или диском). По схожему рецепту можно готовить другие ликёры на основе цитрусовой цедры: апельсина, грейпфрута, лайма, помело и т.д. Иногда получается очень интересно. Вместо воды можно использовать молоко. Тогда вы получите кремовый лимончелло – не менее популярный в Италии дижестив.

Что делать с оставшимися лимонами?

Актуальный для многих вопрос, что довольно странно, ведь обычно фантазии у большинства пьющих не отнимать (ха-ха).

Навскидку:

приготовить вкусный, настоящий лимонад, лимонное желе или любое другое блюдо или напиток с лимонным соком;

заморозить сок в формах для льда – такие кубики можно использовать для приготовления коктейлей, соусов для салата и других кулинарных целей;

приготовить сауэр-микс и готовить с ним огромное количество коктейлей, в том числе с домашним лимончелло;

использовать сок в косметических и бытовых целях (лимонный сок отличное обезжиривающее и убивающее неприятные запахи средство).

Это из очевидных вариантов. Ещё можно приготовить вкусный джем:

Лимонный джем 6 очищенных лимонов

650 г сахара

60 мл воды

1 крупное яблоко Удалить с лимонов остатки альбедо, мелко нарезать и убрать косточки. Смешать в кастрюле с сахаром и водой, оставить на 24 в холодильнике. Затем добавить нарезанное на 4 части яблоко без косточек, но с кожурой, и варить на медленном огне 45-50 минут. Провести классический для варенья тест на блюдце. Переложить готовый джем в стерильные банки, которые нужно закатать и поставить вверх дном до остывания. Готово!

… или классический сицилийский напиток-десерт с красивым названием Гранита (Granita):

Гранита 500 мл лимонного сока

1 л чистой воды

300 г сахара Приготовить сироп из воды и сахара, остудить. Добавить лимонный сок, хорошо перемешать, при необходимости добавить ещё сахара. Перелить смесь в большую стеклянную ёмкость и отправить в морозилку. Каждые 20 минут десерт нужно перемешивать деревянной ложкой до получения сливочной массы с крошечными льдинками. Подавать в летний знойный день со сдобной булочкой. Готово!

… или «Пьяный лимон» по рецепту итальянцев:

Пьяный лимон очищенные лимоны

качественная граппа или чача

сахарный песок

цельная гвоздика Острым ножом очистить лимоны от альбедо и нарезать тонкими ломтиками по 3-4 мм толщиной. На дно банки объёмом 300-500 мл наслоить лимоны с сахаром: слой лимонов – 2 ч. л. сахара – слой лимонов – сахар и т.д. В конце добавить пару бутонов гвоздики и залить доверху граппой или чачей. Отправить банку в холодильник на 1-2 месяца, после чего лимоны можно употребить в соответствующей атмосфере, запивая их вкуснейшим нектаром из граппы. Готово!

Кстати, побледневшую цедру, оставшуюся после мацерации, тоже можно пустить в дело. Но процесс достаточно трудоёмкий. Для начала нужно разложить её на бумажных полотенцах или чистой ткани и оставить на 1-2 дня подсыхать. Периодически цедру нужно ворошить. Затем выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до +80..+100оС, примерно на 10 минут. Духовку выключить и оставить с открытой дверцей, чтобы пар выходил наружу. Повторять процедуру с духовкой до тех пор, пока кусочки цедры не станут легко разламываться между пальцами. Теперь цедру можно измельчить: сначала в блендере, затем в кофемолке. Полученный порошок можно использовать как ароматизатор для печенья, пирогов, кремов и т.д.

А приготовленный в домашних условиях лимончелло следует употребить по назначению, желательно так, как это принято делать на залитых солнцем берегах Италии. Традиционно он подаётся сильно охлаждённым (прямо из морозилки) в качестве послеобеденного дижестива. Вдоль побережья Амальфи лимонный ликёр пьют из маленьких керамических стопочек, которые тоже отправляют на пару часов в морозилку. Там такая стопочка стала частью целого ритуала, сродни кофе, как обязательный атрибут после важных обедов или ужинов. В последнее время лимончелло также осел в кухонных шкафах и на барных полках, как ингредиент фруктовых салатов, мороженого, кондитерских изделий и многочисленных коктейлей.