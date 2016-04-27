Тягучие сладкие ликеры принято считать исключительно женским напитком. Но двойной ликер Шеридан разрывает этот устоявшийся шаблон в клочья. Созданный на основе крепчайшего виски, сочетающий в себе мягкость сливок, горечь кофе и темного шоколада и мягкое ореховое послевкусие, он одинаково любим и нежными барышнями, и брутальными мачо. А еще, мужчин неизменно привлекает нестандартная конструкция упаковки Sheridan’s. Чаще всего именно с желания изучить ее подробнее и начинается знакомство с этим напитком, которое после дегустации превращается в крепкую дружбу, а то и в любовный роман, длиною в жизнь.

Кто вы и откуда, мистер Шеридан?

Появлению черно-белого ликера Шеридан мир обязан компании Thomas Sheridan & Sons, одной из участниц британского алкогольного концерна Diageo. До середины 1990-х годов этот производитель был известен, в основном, благодаря ирландскому ликеру Бэйлис. Но именно разработка и выпуск Шериданса сделали компанию известной во всем мире, от Москвы, до самых до окраин.

В чем же фишка этого напитка? Чем он привлек внимание, за что был высоко оценен искушенными разнообразным алкоголем покупателями? О, фишечек у него великое множество!

Необычный дизайн упаковки. Двойной ликер Шериданс никогда не затеряется на витринах алкомаркета среди привычных Бэйлисов, Амаретто и прочих Куантро. Дело в том, что поставляется напиток в крупной округлой бутылке, разделенной вертикальной перегородкой на две части. В одной половине налит белый сливочный ликер, в другой – темный кофейный. Такая тара сразу привлекает внимание, будоражит любопытство, вызывает кучу вопросов – а как правильно наливать этот напиток, а нужно ли смешивать составляющие? И вот, заинтригованный покупатель уже расплачивается на кассе, держа в руках странную двухцветную бутылку. Удобство розлива. Необычная бутылка – это не просто маркетинговый ход. Это уникальная, первая и единственная в своем роде тара, которую инженеры компании «Томас Шеридан и сыновья» разрабатывали, пожалуй, дольше, чем технологи составляли рецепт самого напитка. Бутылка снабжена двойным дозатором, который помогает понять, как правильно пить ликер Шеридан без дополнительных инструкций. Благодаря этому дозатору в рюмку всегда попадет две части кофейного ликера и одна сливочная часть. Причем, кофейная часть осядет на дне, тогда как сливочный слой останется сверху. Вуаля, мы имеем двухслойный коктейль в одно движение, без заморочек с наливом ингредиентов по барной ложке или лезвию ножа. Отсутствие химических компонентов. В состав двухцветного ликера Шериданс входят только натуральные ингредиенты: вода, ирландский виски, свежие сливки, ваниль, сахар, орехи, карамель и шоколад. Никаких усилителей вкуса, заменителей, идентичных натуральным, или дополнительных консервантов производитель не использует. Такой подход, конечно, накладывает некоторые ограничения на срок и режим хранения. Но зато, ни один из сладких алкогольных напитков, кроме Sheridan, не может похвастаться таким букетом ароматов и вкусом, не испорченным примесями.

Благодаря этим трем основным особенностям, двухслойный ликер Шериданс уже в первые два года своего существования получил признание не только у рядовых покупателей, но и у экспертов по алкоголю. Появившись на рынке в 1994 году, он в тот же год был отмечен золотой медалью парижской выставки Sial D’Or. А в 1995 году напиток признали в Брюсселе, наградив его золотой медалью за качество на выставке Monde Selection.

Но список достоинств Шеридана намного шире. В него входит и отличная сочетаемость с кофе и большинством десертов, начиная с мороженого и до выпечки, и возможность варьировать вкус и крепость, специально смешивая шоколадный и белый компоненты в разных пропорциях. Кроме того, liqueur sheridan можно употреблять не только в чистом виде, но создавать на его основе новые алкогольные коктейли. Словом, напиток получился замечательным во всех отношениях.

Кстати! Помимо двухслойного сливочно-кофейного Шериданса, под этой маркой недавно стали выпускать двухцветный напиток на основе ягод. Белая часть его аналогична классическому варианту. А в черной кофе и шоколад заменили на смесь ягодных сиропов малины, ежевики, вишни, клубники, черники и смородины. В этом коктейле виски почти не ощущается, он больше похож на красное вино. В России популярность данного варианта невелика, и в местных магазинах практически не встречается.

Как правильно подавать, наливать и хранить напиток

Шеридан – ликер из двух частей, одна из которых содержит натуральные сливки. Поэтому открытую бутылку можно хранить не более 6 месяцев, иначе напиток, не смотря на наличие в нем крепкого алкоголя, может прокиснуть. Держать початую емкость лучше в холодильнике. Хотя производитель и заявляет допустимую температуру хранения +5 - +25°С, рисковать все же не стоит. Впрочем, как показывает практика и комментарии читателей, эту двухцветную вкуснятину обычно выпивают намного быстрее, чем она успевает испортиться.

Кстати! Срок годности напитка – не более 1,5 лет со дня розлива. По его истечение от бутылки лучше избавиться, даже если ее никогда не открывали.

Перед тем, как пить ликер Шеридан, ему следует придать температуру около 24°С. Только такой температурный режим позволит в полной мере оценить вкус напитка. В перегретом коктейле будет слишком сильно выражена алкогольная составляющая. Можно добавить в рюмку лед, чтобы чуть охладить напиток, но тогда вкус его станет размытым, и снизится крепость. Чересчур охлажденный же двухслойный Sheridan’s становится слишком приторным.

Sheridan’s относится к категории диджестивов – десертных напитков. Подавать его следует после трапезы. С чем пьют Шериданс, каждый решает самостоятельно. Из вариантов:

шоколад;

бисквиты и сдобная выпечка;

печенье;

мороженое (вприкуску или политое двухцветным напитком);

кофе или горячий шоколад (можно добавить в чашку или подать отдельно).

Есть даже оригиналы, которые просят налить Шеридана в чай вместо молока. Почему бы и нет? Единственное ограничение – нельзя смешивать его с продуктами, содержащими кислоты, например, с фруктами, вином или соками. От кислоты сливочная часть двухкомпонентного напитка мгновенно свернется, и приятная на вкус и вид двухцветная смесь превратится в кислые неаппетитные хлопья. Поэтому любителям употребления фруктов и правильного питания стоит просто подать несколько яблок или груш отдельно, как закуску к напитку.

Ну и с минералкой Шериданс смешивать не рекомендуется. Такое сочетание только ухудшит вкус коктейля и снизит его оригинальную крепость.

Кстати! Сливочно-кофейный ликер Шериданс и один может выступать десертом, без каких-либо дополнений.

Наливать напиток рекомендуется в посуду из прозрачного гладкого стекла. Излишне декорированная тара не должна искажать внешний вид двухслойного коктейля. Подойдут:

рюмки объемом от 40 до 60 мл;

рюмки-шоты;

ликерные рюмочки-пони на ножках;

стаканы-тамблеры.

Коктейли с Шериданс наливают в посуду, указанную в рецепте.

Технология налива

Открываем бутылку. Стопку держим под углом в 45 градусов к столешнице. Наклоняем бутылку над стопкой параллельно столешнице, так, чтобы оба дозатора были на одном уровне. Наливаем необходимое количество ликера по стенке стопки.

Чтобы не испортить подачу, нужно знать, как правильно наливать ликер Шериданс. Конечно, производители напитка постарались на славу, чтобы облегчить покупателям эту задачу. Благодаря дозатору с двумя горлышками, налить компоненты в стопку слоями сможет каждый – барменом быть вовсе не обязательно. Но все же, технологию налива стоит знать.

Если все делать правильно, напиток ляжет в тару слоями в соотношении 2:1 – кофейный ликер в двух частях осядет на дно, а сливочный поднимется наверх. Варьировать пропорции черного и светлого ликера можно, прикрывая одно из горлышек пальцем.

Важно! В классическом соотношении крепость напитка будет составлять 15,5%.

Ну вот, теперь можно и выпить!

Классический вариант. Налить напиток в рюмку послойно, выпить залпом, не закусывая. Классический вариант-2. Черно-белый ликер вливают в рюмку слоями, пьют через трубочку, начиная с нижнего слоя. Айс-вариант. В стакан с широким дном насыпают немного колотого льда, затем послойно наливают ликер. Пьется этот напиток как лонг-дринк. Отличается менее насыщенным ароматом и слегка водянистым вкусом. Вперемешку. Ликер наливается в шейкер в объеме, зависящем от посуды, которую планируют использовать. Компоненты нужно взбить. Затем их заливают в рюмку или стакан. Вкус приобретет особую гармоничность.

Мы выяснили, как наливать Шеридан, и с чем пьют Шеридан. Все готово к дегустации? Все, да не все. Оказывается, употребить наш двойной черно-белый ликер тоже можно разными способами.

В качестве эксперимента допускается изменять классическое соотношение черного и белого ликеров. Но оптимальным вариантом остается 2:1, именно в этой пропорции составляющие наилучшим образом сочетаются друг с другом.

Несколько несложных коктейлей с Sheridan’s

Двойной ликер Шериданс – это уже коктейль, шот или лонг, в зависимости от способа налива. Но фантазию барменов этот факт сдержать не сумел. Благодаря многочисленным экспериментам, появились разнообразные коктейли с ликером Шериданс, часть из которых очень легко приготовить в домашних условиях.

Б-52

Шериданс – по 20 мл сливочного и кофейного компонентов;

Трипл Сек, Гран Марьеили Куантро – 20 мл.

Приготовление:

В стопку послойно наливаем Шериданс, завершаем приготовление, добавив немного третьего ликера по барной ложке или лезвию ножа.

Light Storm (Легкий шторм)

Черная водка – 25 мл;

Самбука – 25 мл;

Шеридан – по 25 мл сливочного и кофейного;

Взбитые сливки – 10 мл.

Приготовление:

В бокал для коктейля наливаем кофейный Шеридан, слой самбуки, белый Шеридан, водку. Сверху бокал украшаем взбитыми сливками.

Сливочный рай

Молоко – 120 мл;

Шериданс – 100 мл;

Джин – 30 мл.

Состав:

Приготовление:

Смешиваем в шейкере все составляющие, переливаем в коктейльный бокал. Сверху посыпаем тертым шоколадом или кокосовой стружкой, при желании украшаем шариком мороженого.

Имея немного фантазии, вы сможете придумать еще немало рецептов коктейлей с ликером Шериданс. Делитесь своими изобретениями в комментариях к статье. Будем пробовать новинки вместе!