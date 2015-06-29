Через месяц-другой появятся дыни – любимое лакомство уходящего лета. Появятся они, к сожалению, ненадолго. Однако продлить дынный сезон можно, вплоть до следующего года. Будем готовить дынный ликер в домашних условиях, при этом постараемся, чтобы он был максимально похож на известный во всем мире японский ликер Мидори.

Мидори – это дынный ликер неонового зеленого цвета, который в 70-х годах прошлого столетия начал выпускать главный алкогигант Японии Suntory. Напиток быстро захватил рынок, став одним из символов ночной клубной жизни Страны восходящего солнца, а позднее и Европы. В 1978 году Мидори добрался до ночных клубов США. Дебют состоялся в именитом, провокационном нью-йоркском клубе Studio 54, где в честь азиатского напитка закатили грандиозную вечеринку.

Особенностью Мидори, что также является трудностью для нас, является его состав – для приготовления напитка используется не мякоть дыни, а её кожура. Зачастую кожура дынь, которые продаются у нас, дают не самый приятный аромат и вкус, поэтому большинство рецептов дынных ликеров предполагают использование только мякоти. Но заверяем вас, напиток получается ни чем не хуже. Разумеется, в домашних условиях будет еще сложнее придать напитку оригинальный зеленый цвет – в коммерческий Мидори добавляют краситель.

В чистом виде ликер пьют редко. Лучше всего его банановый вкус, а он больше напоминает именно банан аля Пизан Амбон, раскрывается в коктейлях, особенно с фруктовыми соками и ромом. Самый популярный коктейль на его основе называется Japanese Slipper (японские башмачки), который готовится из равных частей Мидори, Куантро и лимонного сока. Но мы отдаляемся от темы.

Дынный ликер обыкновенный

1 дыня средних размеров;

250-300 мл 70% спирта;

200-250 г сахара;

500 мл воды.

Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать на небольшие кусочки (примерно по 1,5 см). В итоге должно получиться около 250 мл по объему. Заложить нарезку в банку и залить спиртом так, чтобы он покрывал дыню полностью. Настаивать в темном прохладном месте 7 дней. После слить спиртованный морс, не отжимая дыню, и оставить его в покое, а плод засыпать 100-150 г сахара по вкусу. Подождать 3-5 дней до полного растворения сахара и образования сиропа. Слить сироп через марлю, залить в банку воду, хорошо перемешать и процедить в первый слив, при этом хорошо отжав дыню.

Этот рецепт одинаково применим к папайе, манго и всем сортам дыни.

Дальше нужно полученный сироп сварить: добавить в него оставшееся по рецепту количество сахара и подогреть до полного растворения последнего. Сироп остудить и соединить со спиртованным дынным морсом. Дать напитку постоять хотя бы 2 недели, а лучше месяц-два. Ликер готов. В этом рецепте можно использовать водку – тогда воду не добавляем, а дыню пропускаем через соковыжималку или выдавливаем сок с помощью марли (если плод спелый и сочный). Дальше нам нужно смешать по 250 мл/г дынного сока, водки и сахарного песка. Выдержать 1-2 недели, периодически взбалтывая, а затем процедить.

В итоге вы получите очень ароматный и вкусный напиток, который по вкусовым качествам максимально приближен к коммерческому дынному ликеру Мидори. Приготовленный в домашних условиях и из свежей дыни, ликер будет иметь более выраженный дынный аромат и вкус. Цвет напитка – от соломенно-желтого до желто-зеленого (в зависимости от сорта дыни).

Чтобы получить такой же зеленый насыщенный цвет, как у японского Мидори, в наш ликер придется добавить пищевой краситель (по 5-6 капель темно-зеленого и желтого). С натуральными компонентами такого результата не добиться.

Ликер Мидори по оригинальной технологии

Этот рецепт был найден на одном из американских форумов. По заявлению автора с помощью этого рецепта получится приготовить практически аутентичный Мидори, но для «неоново-зеленого» цвета придется снова использовать пищевой краситель.

Для 2-литровой банки:

1 дыня среднего размера;

500 мл спирта 95%;

500 мл дистиллированной воды;

400 г тростникового или белого сахара.

Аккуратно очистите хорошо вымытую дыню, оставляя на кожуре около 0,5-0,6 см мякоти. Мякоть, которая останется, пустите по прямому назначению – внутрь себя любимого. А вот кожуру с остатками мякоти порежьте на средние кубики и поместите их в 2-литровую банку. Залейте спиртом и настаивайте в темном прохладном месте 30-40 дней. Раз в 2-3 дня смесь нужно интенсивно встряхивать. Через 30-40 дней сварите из воды и сахара простой сироп: воду подогрейте и добавьте в неё сахар, помешивайте на огне до полного растворения сахара.

Сироп остудите, а дынный настой отфильтруйте, избавившись от кожуры. Смешайте сироп и настой, хорошо взболтайте. Дайте напитку постоять ещё 1 неделю и затем фильтруйте через несколько слоёв марли, смоченной в спирте. Напиток можно прогнать через ватный фильтр.

Если не хотите, чтобы по время фильтрации спирт испарялся, накройте фильтр сверху пищевой пленкой.

Отфильтрованный Мидори домашнего производства разлейте по бутылкам, при желании подкрасьте и оставьте выдерживаться минимум на 3 месяца.

Для данного рецепта придется повозиться с выбором дыни. В идеале нужен сорт очень сладкий и ароматный, с плотной мякотью и кожицей – такие, к примеру, растут в Египте. Если вы не уверены, что кожица выбранной дыни облагородит напиток, смело от неё отказывайтесь и выдерживайте в течение 30 дней только мякоть, но её нужно очень мелко нарезать. Правда, перед добавлением сиропа придется повозиться с фильтрацией, но оно того стоит.

Дынный ликер из сиропа

540 мл дынного сиропа;

300 мл спирта 50% (водки);

60 мл воды;

1 ст.л. лимонного сока.

Данный рецепт не претендует на право называться аналогом Мидори, он даже готовиться не из плодов дыни. В данном рецепте используется сироп, который можно купить в магазине или же сделать самостоятельно (рецепты в Интернете есть, но они очень поверхностные). Разжиться дынным сиропом не просто, но я всё равно оставлю этот рецепт здесь, тем более один из наших читателей уже готовил по нему ликер и по его словам напиток вышел достойным.

Перелить все ингредиенты в банку, хорошо перемешать и оставить настаиваться в темном прохладном месте минимум на месяц. Затем профильтровать и пить. Разумеется, этот ликер готовить гораздо проще, а результат более предсказуемый. Хотите воспроизвести коммерческий продукт – используйте коммерческие ингредиенты.

Как видите, дынный ликер в домашних условиях приготовить не сложно, но результат спрогнозировать проблематично (предсказуемый результат дает только дынный сироп). Очень много переменных, но, как и с любым другим алкогольным напитком, всё приходит с опытом ;)