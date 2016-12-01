У нас на сайте уже есть несколько статей, посвященных различному ореховому алкоголю – ликерам на лещине и грецких орехах, настойкам на кедровых орешках (хотя последние к орехам, в общем и не относятся), грецких перепонках, орехе макадамия и так далее. Но вот фисташки были как-то обделены вниманием.

А зря! Настойки и ликеры из них получаются невероятно вкусными, насыщенными, красивыми – ощущения, как будто ешь фисташковое мороженое и при этом пьянеешь. Фисташки отлично сочетаются со специями, кофе, цитрусовыми и даже молоком, готовить настойки можно на водке, самогоне, граппе, бурбоне – в общем, простор для фантазии преобширный!

Настойка на фисташковых скорлупках

Любите жевать вкуснючие орешки с пивом? Не выбрасывайте скорлупу! В ней находится уйма дубильных, вкусоароматических и красящих веществ, которые помогут превратить обычный домашний самогон в некий аналог коньяка, с глубоким янтарно-коричневым цветом, характерным «древесным» привкусом и легкими нотками чернослива, ванили, карамели. Все, что нам понадобится – это 3-литровая банка хорошего самогона, лучше всего – зернового или фруктового, да полстакана этих самых скорлупок.

Готовить напиток не сложно. Для начала скорлупу необходимо обжарить. Сделать это можно двумя путями – либо томить ее в духовке, как дубовую щепу, на протяжении пары часов при невысокой температуре, либо прямо на сковородке, продолжая нагрев до тех пор, пока сырье не приобретет темно-коричневый цвет. Первый вариант предпочтительней, вкус он дает более тонкий и деликатный, но второй – в разы быстрее. Да, если вы покупали соленые фисташки, ошметки из-под них обязательно нужно промыть от соли и слегка проварить в кипятке, так как такие орешки обычно вымачиваются в соляном растворе для лучшей сохранности.

Итак, засыпаем скорлупу в самогон, отставляем банку в темное теплое место и ждем порядка двух недель. После этого фильтруем, при надобности подслащиваем и все – настойка готова! Несмотря на простоту рецепта, этот напиток прямо-таки удивляет своим насыщенным кремово-кофейным запахом и вкусом с легкой нотой ванили и копченостей, красивым «коньячным» цветом. Вкуса исходного сырья – собственно фисташек, настойка фактически не имеет, зато обладает крайне интересной вкусоароматической гаммой – дегустаторы рекомендуют!

Фисташковый ликер а-ля Dumante Verdenoce

ядрышки фисташек – около 80-100 мл

корица – 1 см палочки

гвоздика – 1 маленький бутончик

водка (в оригинале – виноградная граппа) – 400 мл

изюм – 12 штучек

сахар – половина стакана

вода – половина стакана

Dumante Verdenoce – самый известный в мире фисташковый ликер, производящийся в Италии. Несколько десятков лет назад он вообще не имел аналогов в мире. Сырьем для производства напитка служат исключительно сицилийские фисташки и местные специи. Мы же постараемся повторить рецепт фисташкового ликера на обычных, доступных в магазине ингредиентах.

Готовится напиток очень просто. Орешки нужно измельчить, специи потолочь в ступке, добавить изюм и залить водкой. Банку плотно закрыть и оставить в темном теплом месте на 2 недели. После этого фисташковую настойку слить и профильтровать. Сделать простой сироп из воды и сахара и добавить его в напиток. Перед дегустацией желательно дать ликеру отдохнуть в прохладном месте минимум пару недель.

https://www.youtube.com/watch?v=E6Q3lk33PDY

Ликер из фисташек на бурбоне с кленовым сиропом

жареные чищенные фисташки – 100 г

любой приличный бурбон – 0.5 л

кленовый сироп – 2 ст. л. (можно заменить медом)

коричневый сахар а-ля «Демеррара» – 1 ч. л.

Это уже американская классика. Штаты – второй в мире производитель фисташек, соответственно эти орешки тут очень популярны, как и ликеры, и прочие настойки на фисташках.

Готовить напиток так же просто, как и предыдущий. Фисташки измельчаем и настаиваем в виски 2 недели, после чего фильтруем настойку. Добавляем кленовый сироп или мед, тростниковый сахар, тщательно перемешиваем и оставляем для отдыха еще недели на 2-3. Все, фисташковый ликер полностью готов!

Молочный ликер «Сrema di pistacchio»

ядрышки фисташек (не жареных и не соленых) – 250 г

водка – 500 мл

молоко – 1 л

сахар – 450 граммов (можно больше, если любите сладкое)

ваниль – 2-3 см стручка или щепотка ванилина

И снова переносимся к теплым берегам Средиземноморья. Итальянские хозяюшки очень любят готовить в домашних условиях ликер на фисташках, водке или другом нейтральном алкоголе и молоке, этакий фисташковый « Бейлиз ». Ликер довольно простой в изготовлении, интересный по цвету и аромату, с небольшим содержанием алкоголя.

Для приготовления ликера фисташки измельчаются и настаиваются в алкоголе вместе с порезанным стручком ванили 1 неделю. После этого настойка сливается и тщательно фильтруется. Далее берем молоко, добавляем в него сахар и варим в течение 10 минут, пока сахар полностью не растворится. Молочную смесь нужно остудить и хорошенько смешать с алкоголем при помощи миксера. Готово!

Хранится напиток в холодильнике, подается холодным. Помните, что, в отличие от чистой фисташковой настойки, этот ликер в выдержке не нуждается, его нужно выпить в течение нескольких дней – впрочем, такая вкуснятина обычно долго не застаивается! Buon appetito!