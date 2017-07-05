Ну как надо готовить? Надо продолжать готовить, потому как это не первые и, пожалуй, не последние рецепты сливочных ликёров на нашем сайте. Есть пару имитаций Бейлиза, есть ешё несколько похожих ликёров со сливками (даже с Нутеллой), домашний Адвокат готовиться не без участия молочных продуктов, и куда ж без кремового Лимончелло? Настало время показать вам, что мир сливочных ликёров безграничен, что в нём нет каких-либо ограничений, кроме срока хранения такого напитка. Но главное, показать насколько это просто!

А это действительно очень просто. По большому счёту, нужно приготовить простейшую настойку, на что потратится минимум времени и усилий, а затем подсластить её так называемым сливочным сиропом, состоящим из молочных продуктов и сахара. Таких сиропов придумано много, но почти для всех экспериментов в этом направлении вам должно хватить трёх: простого сливочного сиропа как универсального подсластителя, коричневого сливочного сиропа для подслащивания ликёров из виски или бренди, а также сливочно-йогуртового сиропа – для свежих фруктовых ликёров. Комбинируйте, экспериментируйте, наслаждайтесь!

Рецепты сливочных сиропов

Простой сливочный сироп

240 мл жирных сливок

240 мл по объему тростникового сахара

400 мл сгущенного молока

Смешать сливки и сахар в кастрюле с толстым дном. Поставить кастрюлю на средний огонь и довести смесь до слабого кипения, интенсивно помешивая, особенно когда сливки начнут закипать. Снять с огня и хорошо перемешать со сгущенным молоком. Перелить сироп в стерильную банку, плотно закрыть и хранить в холодильнике. Сироп нужно использовать в течение 2 недель.

Коричневый сливочный сироп

240 мл жирных сливок

240 мл по объему коричневого сахара

60 г кофейных зерен сильно прожарки, крупно измельченных

60 г какао в порошке

400 мл сгущенного молока

Смешать сливки, сахар, кофе и какао в кастрюле с толстым дном. Довести смесь до слабого кипения, постоянно интенсивно помешивая, особенно когда сливки начнут закипать. Снять с огня, подождать, пока сливочная основа остынет в течение 10 минут. Процедить сливки через сито в стерильную банку и перемешать со сгущенкой. Банку плотно закрыть и хранить в холодильнике до 2 недель.

Сливочно-йогуртовый сироп

240 мл густых сливок

240 мл по объему тростникового сахара

350 мл ванильного йогурта, желательно в греческом стиле

Смешать сливки и сахар в кастрюле с толстым дном. Довести смесь до слабого кипения, постоянно интенсивно помешивая, особенно когда сливки начнут закипать. Снять с огня, смешать с йогуртом. Перелить готовый сироп в стерильную банку, плотно закрыть и хранить в холодильнике не более 2-х недель.

То, что сливки всегда стремятся вверх не всегда хорошо. Любой сливочный ликёр рано или поздно может расслоиться. В коммерческие сливочные ликёры добавляют эмульгаторы и используют специальное оборудование для смешивания ингредиентов, что в домашних условиях, как понимаете, или не допустимо, или не доступно. Ликёр быстро приходит в свой первозданный вид после интенсивного встряхивания перед подачей на стол, так что в этом нет ни чего страшного.

Рецепты сливочных ликёров

Сливочный ликёр «Оранжевая ностальгия»

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

цедра 3 крупных апельсинов

350 мл простого сливочного сиропа

Это простая, богатая молоком, сладкая апельсиновая смесь – настоящая машина времени. Она удовлетворяет дегустаторов даже с самыми современными вкусами, но при этом всегда может всколыхнуть ностальгические чувства и напомнить о детстве или приятном моменте, когда этот напиток был попробован впервые. Вам остается лишь приготовить ликёр и найти подходящий момент для его пития. Лето, кажется, для этого идеально подходит!

В банке подходящего объема смешать водку и цедру апельсинов, хорошо перемешать и плотно закрыть. Выдержать 5 дней, процедить в стерильную банку, смешать с сиропом, плотно закрыть и отправить в холодильник на 2-3 дня выдержки. В дальнейшем готовый ликёр нужно хранить в холодильнике. Гарантированный срок годности 1 месяц. Через пару недель сливки могут отслоиться и собраться вверху ёмкости. Если это произошло, просто хорошо встряхните банку, чтобы сироп снова смешался с ароматным спиртом.

Ликёр «Персиковый пралине»

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

3 спелых персика, мелко нарезанных

1 стручок ванили (16 г ванильного сахара, 2-3 ч. л. экстракта)

350 мл коричневого сливочного сиропа

1 ч. л. экстракта миндаля (2-3 ч. л. Амаретто)

В банке подходящего объема смешать водку, персики и ваниль, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 5 дней. Процедить через сито, перелить в стерильную банку, смешать с сиропом и экстрактов, плотно закрыть и отправить в холодильник на 2-3 дня выдержки. Выпить в течение 1 месяца. При расслаивании хорошо перемешать.

Сливочный ликёр «Кислое яблоко»

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

3 больших яблока, мелко нарезанных

100 г ядер грецкого ореха, поджаренных и измельченных

2 палочки корицы, разломанных

350 мл сливочно-йогуртового сиропа

Смешать водку, яблоки, ядра грецкого ореха и корицу в банке подходящего объема. Хорошо перемешать, плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 5 дней. Процедить через сито в стерильную банку и перемешать с сиропом. Банку плотно закрыть и отправить в холодильник на 2-3 дня выдержки. Выпить в течение 1 месяца. При расслаивании хорошо перемешать.

Клубничный сливочный ликёр Crema alla Fragola

1 кг спелой свежей или замороженной клубники

600 мл водки/спирта/самогона 40-50%

480 мл густых сливок

480 мл цельного молока

480 мл по объему гранулированного сахара

1 ч. л. ванильного экстракта (10-15 г ванильного сахара)

Итальянцы знают толк в алкоголе и на Лимончелло эта история не заканчивается. Похожий напиток, с использованием сливочно-йогуртового сиропа, упомянут в рецептах клубничных ликёров , где также фигурирует легендарный и такой же итальянский Liquore di Fragole, где клубника дополнена пряной смесью. Используйте любые ягоды вместо клубники и вы не будете разочарованы (особенно хорошо себя показала ежевика).

Клубнику промыть, перебрать и разрезать пополам (или четвертинки, если ягода крупная). Поместить ягоду в банку подходящего объема и добавить водку (вместо водки лучше, конечно, использовать граппу или любой качественный фруктовый бренди). Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Каждый день содержимое нужно несколько раз перемешивать. Процедить ароматную настойку через сито, клубнику не отжимать, чтобы впоследствии легко было избавиться от мути.

В кастрюле с толстым дном смешать сливки, молоко и сахар, довести смесь на среднем огне до кипения, постоянно помешивая. Как только сливочный сироп закипел, его нужно тут же снять с огня и добавить ваниль в виде экстракта или сахара. Дать сиропу остыть и перелить его через сито к ранее приготовленной клубничной настойке, хорошо перемешать и перелить в стерильные бутылки. Ликёр готов. Хранить в холодильнике, употребить в течение 1 месяца. При расслаивании хорошо перемешать.

Сливки всегда сверху!