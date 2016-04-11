Греческая водка Ouzo – крепкий напиток, который делают на основе виноградного дистиллята (или, по современным законам – смеси бренди и ректификата), настоянного на разнообразных ароматных травах. В зависимости от региона, в состав может входить бадьян, фенхель, кориандр, мастика, вероника, кардамон, гвоздика, горький миндаль и многое другое. Неизменная составляющая одна – анис. В целом процесс производства похож на домашнюю самбуку, только греческий вариант анисовки менее сладкий и не содержит черной бузины.

Узо привлекает, кроме необычного насыщенного вкуса, оригинальным способом подачи – напиток обычно пьют не в чистом виде, а разбавленным холодной водой и/или льдом. При этом возникает эффект опалесценции – при снижении крепости эфирные масла высвобождаются из жидкости и образуют молочно-белую эмульсию. Этот коктейль называют «молоко Ио», в честь прекрасной возлюбленной Зевса, которую ревнивая Гера превратила в корову.

Греческая «водка» Узо – история, название, производство

Напитки на основе аниса стали популярны на Балканах со времен Османской империи. Родиной Узо считаются острова Каламата, Тирнавос и Лесбос, где, кстати, анис очень неплохо растет. Есть занятная легенда о неких монахах с горы Афон, которые, якобы, и изобрели первый рецепт напитка. Но, вероятнее всего, рецепт был завезен из Турции или центральной Азии – больно уж он напоминает тамошнюю Ракы или Арак.

По поводу происхождения названия единого мнения нет. Бытует версия, что «Ouzo» – греческое наименование аниса, но гугл переводчик ее опровергает. Наиболее правдоподобная теория гласит, что слово «Узо» произошло от турецкого «üzüm» – виноград. Названия и правда созвучны, а теория подтверждается тем фактом, что в частных винокурнях Ouzo до сих пор делается исключительно на виноградном дистилляте, ректификат добавляют только на промышленных предприятиях, с целью удешевления продукта.

А вот еще одна интересная версия происхождения названия Узо. В начале XX века французская богема требовала замены запрещенному абсенту. В Марсель рекой хлынули самбуки-ракы-мастики со всей Европы, которые туйонов не содержали, но хотя бы слегка напоминали «Зеленую Ведьму» на вкус. Греки также оказывали «гуманитарную помощь» жаждущему бомонду – на бочках с местным анисовым напитком писали «Специально для Марселя», «uso a Massilia». В конце концов, название сократилось до простого «Uso», или Ouzo на местный манер.

Сейчас этот алкоголь производится массово. Крепость его может колебаться от 20 до почти 50 градусов, в составе допускаются самые различные «веники» трав. В южной Греции узо более сладкий, на севере – наоборот, сухой. Как уже говорилось, в состав покупного Ouzo может входить только 20% виноградного дистиллята. Лучше покупать домашний напиток, который делает множество частных самогонщиков – благо, в Греции законы на этот счет попроще. Винокуры стараются следовать старым традициям и готовят местный аналог чачи – ципуро, – который потом перегоняется вместе с анисом, иногда «мастерские» со старинными медными аппаратами стоят прямо посреди виноградников, там же находятся и магазинчики, где продукт можно приобрести.

Особенно много таких производств на Лесбосе. На родине Сафо находится четыре самых крупных в Греции завода, и целый музей в Пломари, полностью посвященный данному напитку. В городке Митилини в конце июля проводится целый Узо-фест, с дегустацией (иногда даже бесплатной) различных сортов Ouzo, песнями-плясками и местными закусками.

Ouzo – напиток для неторопливых

Как пить греческую водку Узо? Конечно, можно опрокидывать ее в чистом виде, целыми стопарями, «под горячую и острую закуску». Но, скорее всего, анисовый аромат вам критически обрыднет уже после 100-150 граммов. Так рискуют делать только большие любители аниса, да и то, в этом случае напиток подают сильно охлажденным и его нужно сразу же запивать чистой водой. Помните, Ouzo – бухло коварное, оставляющее мысли чистыми, но быстро отключающее тело! Увлекаться им не стоит.

Чтобы снизить концентрацию эфиров, сделать вкус более мягким, а аромат – не столь шибающим в нос, греческую анисовую водку принято разбавлять. Делают это либо холодной водой в пропорции 1:1, либо льдом в кубиках, либо – и тем, и другим. Для правильной опалесценции воду нужно наливать в бокал тонюсенькой струйкой, как в абсент. Узо со льдом чаще всего пьют без закусок, как коктейль или диджестив. Пить его нужно маленькими глотками, пропуская по всей поверхности языка и наслаждаясь разнообразными гранями вкуса.

Подают напиток чаще всего с традиционным греческим мезе – набором из маленьких тарелочек с закусками: анчоусами, жареным в чесночном соусе осьминогом, креветками, оливками, сырами, цуккини и маринованными овощами. Также без узо не обходятся местные жареные сардины – «сарделес», считающиеся одними из лучших в мире. Все эти вкусности туристы могут отведать в специальных заведениях – «узери». Да и в домашних условиях вполне можно соорудить вполне приличную закусь под Ouzo – подойдут практически любые водочные закуски.

Греческая анисовая водка в домашних условиях

Спирт 96% – 1 литр;

Вода – опционально;

Анис – 60 граммов;

Бадьян – 25 граммов;

Фенхель – 25 граммов.

Сахар – примерно 200 граммов.

Сделать ouzo своими руками совсем не сложно, процесс изготовления почти идентичен, например, домашнему джину или ментоловому ликеру. Все, что вам будет нужно – простой небольшой дистиллятор, качественное сырье (спирт, двойной зерновой или сахарный самогон, а лучше всего – домашняя чача ), анис и некоторые другие травы.

Примечание – спирт можно взять и менее крепкий, но не меньше 70%. Общее количество семян не должно превышать 20 граммов на литр водно-спиртовой смеси, но состав их можно варьировать – например, добавить немного кардамона, гвоздики, бадьян или фенхель заменить тмином – на ваш вкус.

Специи ссыпать в банку и залить спиртом. Настаивать двое суток в темном теплом месте (если берете спирт меньшей крепости – время настаивания лучше увеличить). После этого есть 2 варианта – залить всю смесь вместе с гущей в бак, либо отфильтровать, в куб отправить только жидкость, а специи положить в сухопарник или повесить в марлевом мешочке над спиртом прямо в бак. Настойку обязательно нужно предварительно развести градусов до 25-30.

Прогонку проводить медленно, по 1-2 капли в секунду. Голов отбирается примерно 2%, тело гонится до 46-47 градусов в струе. Хвосты можно отбирать до 20° –для следующей перегонки. Теперь нужно померять крепость готового продукта и разбавить его чистой фильтрованной водой градусов до 45, а то и крепче, иначе жидкость может помутнеть. После этого – подсластить по вкусу при помощи сахара, сиропа или фруктозы.

Хорошая новость для самых нетерпеливых – напиток ouzo, приготовленный дома, состаривать не нужно, от готов к дегустации уже после 2-3 дней отдыха, мало того, по многим отзывам после 2-3 месяцев хранения он сильно теряет в аромате и вкусе. Признак того, что вы все сделали правильно – красивая опалесценция при разбавлении водой!

Вот все и готово, приятного аперитива!