Хмельной эксперимент: ирисковый ликёр. Дантист одобрит!

На самом деле ликёр из ирисок не новость. В коммерческом секторе эту тему проутюжили все, кому хватило смелости, от De Kuyper и Bols, до менее известных Bacchus, Boulaine, Dr. McGillicuddy’s, Hiram Walker, Mother’s, Teichenne и Zuidam. Все эти компании готовят так называемый «Butterscotch Schnapps», ирисковый ликёр, сочетание сливочного масла, карамели и нейтрального алкоголя. Результатом является сладкий, не очень крепкий ликёр (15-20%) с выразительным конфетным вкусом ирисок.

И так повелось, что если какой-то напиток готовят в коммерческом секторе, найдётся как минимум пару его имитаций в секторе, что называется, домашнем. Об ирисковом ликёре и будет наш 3-й хмельной эксперимент!

Простой ликёр с ирисками

Этот ирисковый ликёр содержит только натуральные ингредиенты и его достаточно легко (хоть и долго) сделать. Это замечательно дижестив сам по себе, но лучше всего раскрывается именно в коктейлях (ищите «коктейли с ирисковым ликёром» или «butterscotch schnapps cocktails») или просто в чашке с ароматным кофе.

2 ст. л. сливочного масла

200 г светло-коричневого сахара

щепотка соли

250 мл светлого рома

200 мл водки/спирта 40-50%

Сначала готовим ирис. Для этого нужно растопить масло в кастрюле с толстым дном, добавить сахар и соль, а затем на среднем огне кипятить, периодически перемешивая, пока сахар полностью не растает и сироп слегка потемнеет. После этого снять смесь с огня и вылить на пергамент для выпечки (или оловянные формочки для выпечки). Подождать, пока смесь затвердеет, разбить её на мелкие кусочки молотком или дном кастрюли, переложить в банку подходящего объема и добавить ром с водкой. Банку плотно закрыть и оставить при комнатной температуре до тех пор, пока наши импровизированные ириски не растворятся. Для этого обычно требуется порядка 24 часов, если несколько раз содержимое интенсивно встряхивать.

После этого банку нужно поставить в холодильник на пару часов, а затем профильтровать через кофейные фильтры: поместить фильтр в воронку, налить ликёр, воронку сверху накрыть чем-нибудь, чтобы спирт не испарялся, и в таком виде оставить всё в холодильнике. В итоге прозрачный ароматный ликёр стечет в приёмную посудину, а весь жир от масла и другие твёрдые частицы останутся на стенках фильтровальной бумаги. Вероятно, это займёт много времени и фильтры придётся менять часто, так что запасайтесь терпением. Ликёр хорошо во многих коктейлях. Попробуйте смешать 2 части крем-соды с одной частью ликёра и одной частью апельсинового сока – вещь!

https://www.youtube.com/watch?v=sd-2LF1caIM

Ликёр «Ирисковый шнапс»

250 г светло-коричневого сахара

50 несолёного сливочного масла

150 мл светлого кукурузного сиропа

1 ч. л. ванильного экстракта (8 г сахара)

750 мл нейтрального алкоголя 40-50%

1 ч. л. глицерина (опционально)

Большинство коммерческих ликёров со вкусом ирисок, вероятнее всего, используют искусственные ароматизаторы. Что мы, экспериментаторы в душе, можем попробовать сделать? Ну, во-первых, мы можем пойти по стопам тех же производителей и смешать водку с какой-нибудь кондитерской эссенцией со вкусом ирисок. Не очень звучит, верно? Можно самому приготовить ириски и смешать их с алкоголем, как мы это делали в предыдущем рецепте. В изначальную смесь можно даже добавить сливки, чтобы получить кремовую структуру, как у Бейлиса , к примеру. А можно сразу готовить жидкую основу для ирисок и уже с ней готовить ликёр, что позволит почти моментально получить готовый напиток, не нуждающийся в настаивании и выдержке. Этим мы и займёмся в следующих двух рецептах.

В кастрюле с толстым дном смешать сахар, кукурузный сироп (можно заменить кленовым или любым другим из этой статьи) и масло. Постоянно помешивая довести смесь до кипения на среднем огне. Огонь слегка уменьшить и варить сироп, не перемешивая его, до образования так называемого «мягкого шарика» (читать статью о сиропах по ссылке выше), что случится примерно при 110-112оС. После этого заготовку для ириса снять с огня, остудить, добавит ваниль, спирт и глицерин (он обеспечит однородную структуру и шелковистость). В принципе, ликёр готов. Его можно процедить через сито и перелить в чистые бутылки, а затем использовать по назначению.

Так как мы не «обезжиривали» масло, как это делается в следующем рецепте, через какое-то время на поверхности ликёра собирает масло, а точнее его жировая составляющая. Некоторые умельцы советуют добавить немного эмульгатора, чтобы исправить эту проблему (к примеру, лецитин). Но не спешите бежать в аптеку. Во-первых, можно ликёр фильтровать через кофейные фильтры, но это доставит мало удовольствия, потому как на процесс фильтрации может уйти много часов. Куда быстрее и проще поместить ликёр на 30 минут в морозилку и жир сам соберется сверху в виде затвердевшей массы, которую можно без проблем убрать обычной ложкой. Так вы, конечно, потеряете половину масла в составе, но ликёр по-прежнему будет вкусным и пригодным для смешивания домашних коктейлей. Или просто попробуйте следующий рецепт.

Ликёр «Ирисковый скотч»

100 г несолёного сливочного масла

350 мл карамелизированного простого сиропа*

400-450 мл скотча (шотландский виски)

1 стручок ванили (16 г сахара или 2 ч. л. экстракта)

Настоящая ириска, конфета на основе масла и коричневого сахара, не содержит скотча. Какое надувательство! Приведенный ниже рецепт поможет исправить эту нелепицу. Дешевенькому бленду ну просто необходимо немного обезжиренного масла и карамели. Скотч, кстати, можно смело заменить одной из имитаций виски . Делаем пол литра:

Масло порезать на небольшие кусочки и переложить в кастрюлю с толстым дном. Поставить кастрюлю на медленный огонь. По мере того, как масло будет плавиться, снимать аккуратно ложкой образующуюся пену в отдельный сосуд. Топить до тех пор, пока в кастрюле не окажется прозрачная жидкость с бледными комочками на дне. Осветлённое масло (около 6 столовых ложек) убрать, его можно хранить в холодильнике до 6 месяцев и использовать в других рецептах. К оставшимся бледным комочкам добавить ранее собранную пену и сироп. Смесь можно слегка подогреть и перемешать, чтобы она стала однородной. Заготовка для ирисок готова.

В банке подходящего объема смешать молочно-карамельную заготовку, виски и ваниль. Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте на 2-е суток. Затем поместить банку на 30 минут в морозилку. Любой жир, который ещё остался от масла, всплывёт на поверхность и затвердеет – его нужно аккуратно убрать ложкой. После этого готовый ликёр процедить через мелкое сито, перелить в стерильную бутылку и хранить в холодильнике. Срок годности до 1 года. Полученный ликёр с ирисом станет достойным ингредиентом для вашего Манхэттена или Олд Фэшна.

200 г гранулированного тростникового сахара

400 мл простого сиропа

50-100 мл кипящей воды

Сахар высыпать на сковороду и поставить на средний огонь. Жарить до тех пор, пока кристаллы не начнут плавиться и станут коричневыми по краям. Теперь нужно постоянно перемешивать деревянной ложкой до тех пор, пока сахар не приобретёт цвет тёмно-оранжевого янтаря и станет полностью жидким. Аккуратно влить сахарный сироп. Смесь будет бурно пузыриться и сильно парить, так что будьте осторожны. Дальше нужно продолжать перемешивать до тех пор, пока снова затвердевшая карамель не растворится в налитом сиропе, обычно это происходит за 1 минуту. Полученный сироп нужно процедить через сито в отдельную ёмкость, довести общий объём сиропа горячей водой до 400 мл, хорошо перемешать, а затем остудить и перелить в чистый контейнер. Подобный сироп хранится до 3-х месяцев.

Ну и в качестве эпилога предлагаем вам рецепт сливочного пива (Butterbeer) из Гарри Поттера. Многие фанаты полагают, что в рецепте этого напитка не обошлось без нашего ликёра из ирисок. Может и не так аутентично, как в «Трёх мётлах» и «Кабаньей голове», но точно вкусно!