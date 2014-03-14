Лимончелло – итальянский лимонный ликер на основе цедры лимона, спирта, воды и сахара. Да что я вам рассказываю, ведь в прошлой статье мы разобрались, как готовить этот замечательный напиток дома. Сегодня мы поговорим о том, как пить лимончелло, приготовленный по нашему рецепту, а также научимся готовить с ним вкусные и необычные коктейли. Итак, позавчера поставил очередную партию настаиваться (около 1 л на чистом спирту). Через пару дней уже буду варить сироп, и разбавлять напиток до нужно кондиции. Что могу еще добавить по поводу производства лимончелло в домашних условиях? Главное, экспериментируйте и не думайте соответствовать чьим либо требованиям – ликер является народным достоянием, как у нас самогон. Вы когда-нибудь видели строгие стандарты по производству самогона?
Дэнни является ярым поклонником своего национального напитка и даже выпускает свою линейку лимончелло
Что касается способов употребления этого напитка, то тут следует учесть несколько нюансов. Постоянно натыкаюсь на информацию в Интернете, что, мол, неправильная культура пития может сильно подпортить впечатление от напитка. В принципе, это касается и любого другого объекта возлияний, хоть виски, хоть самогона от баб Гали. Однако я бы не относился так категорично к «не замороженному» ликеру – просто охлажденный лимончелло тоже хорош и радует своим насыщенным вкусом. Тем более, замороженные напитки не способны передавать всю полноту вкуса и аромата. Но давайте обо все поподробнее.
Как правильно пить лимончелло – тонкости и нюансыВо всех источниках, в том числе и от итальянских коллег, говориться о традиционном употреблении ликера – только с морозилки и только в замороженных рюмках. Это во многом связано с качеством продукта. С помощью вымораживания убивается нежелательная горечь во всех напитках, без исключения, поэтому если лимончелло готовился с неподобающим старанием, к примеру, была оставлена белая кожура на цедре, то и вкус теплого напитка будет весьма «неподобающим». Поэтому постарайтесь сделать все, как надо и тогда напиток будет радовать вас при любых обстоятельствах. Но вернемся к традициям:
1. Температура. За сутки до употребления ликера поместите бутылку в морозилку; туда же поставьте и рюмки. Если вы использовали качественный спирт, то напиток не должен превратиться в лед, но лучше перестрахуйтесь и постоянно следите за его состоянием.
2. Темп. Итальянцы пьют лимончелло размеренно, не спеша, как и подобает итальянцам. Сам по себе напиток крепкий, но благодаря эфирным маслам лимона и низкой температуре крепость чувствуется заметно меньше. Пейте ликер маленькими глотками, на несколько секунд задерживая его во рту – так он нагреется и передаст всю полноту своего вкуса, а также растечется по всему языку, щедро отблагодарив все вкусовые рецепторы.
3. Когда пить. Лимончелло – классический дижестив, то есть напиток, который подают после еды – он улучшает пищеварение. Тем не менее, он является и отличным аперитивом, поэтому его можно смело подавать и до трапезы, разбавив, к примеру, с апельсиновым соком.
4. Сочетание. Традиционно ликер не закусывают, и я бы вам этого не рекомендовал – закусывайте лучше водку. Но если так невтерпеж, то можете полакомиться любыми фруктами и шоколадом, но только черным, горьким – сладости испортят вкус напитка. Что касается «жидкостей», то лимончелло неплохо смакует с цитрусовыми соками, шампанским, вермутами и, само собой разумеется, в составе коктейлей. Коктейли с лимончелло вы можете найти ниже.
Итальянский жеребец тоже не против опрокинуть рюмашку
Хорош напиток и со сливками, есть даже отдельный вид ликера с молочными продуктами – кремовый лимончелло. Очень хорошо ликер дополнит мороженное: просто полейте им шарик мороженного и наслаждайтесь неповторимым вкусом простого десерта.
Рецепты коктейлей с лимончеллоКоктейлей на самом деле много, но я выделил самые интересные, с моей точки зрения, и самые необычные. Можете смело заменять компоненты (кроме лимончелло, разумеется) и экспериментировать с пропорциями. Нет предела совершенству.
48 капель (шорт-дринк, шейк)Подача:
- коктейльный бокал.
- 30 мл водки;
- 30 мл Лимончелло;
- 30 мл хереса;
- 5 г цедры апельсина (твист).
- наполните шейкер льдом и налейте в него все ингредиенты;
- хорошенько взбейте и процедите коктейль через стрейнер в охлажденный коктейльный бокал;
- украсьте свое произведение искусства твистом из цедры апельсина.
Следующий коктейль дань легендарному коктейлю Мохито.
Мартини мохитато (лонг-дринк, мадл)Подача:
- хайбол.
- 40 белого рома;
- 20 мл Лимончелло;
- 30 мл сухого вермута;
- 1 мл Ангостуры биттера;
- 20 мл сахарного сиропа;
- 75 мл газировки;
- 20 г лайма;
- 6 г мяты.
- положите в хайбол 10 листочков мяты и четвертушку лимона;
- подавите хорошенько мадлером и насыпьте колотый лед (краш);
- налейте сахарный сироп, лимончелло, сухой вермут, ром и газировку доверху;
- размешайте все коктейльной ложкой и досыпьте еще льда;
- капните Ангостуры и украсьте листочком мяты.
Лав ми ду (шорт-дринк, шейк)Подача:
- коктейльный бокал.
- 30 белого рома;
- 10 мл ликера личи (экзотический фрукт);
- 10 мл Лимончелло;
- 50 мл мангового сока;
- 20 г лайма;
- 90 г маракуйи;
- 15 г малины.
- положите в шейкер мякоть одой маракуйи;
- выжмите сок с четвертушки лайма и подавите содержимое мадлером;
- добавьте туда сок, ликеры и ром, наполните льдов и хорошо взбейте;
- перелейте напиток в бокал через стрейнер и сито, украсьте ягодами малины.
А этот коктейль поклонниками великого Дайкири.
Дрим дайкири меренги (шорт-дринк, шейк, бленд)Подача:
- коктейльный бокал.
- 30 золотого рома;
- 15 мл Лимончелло;
- 5 мл ликера личи;
- 15 мл сахарного сиропа;
- 1 яйцо;
- 10 г лайма;
- 20 г клюквы;
- 6 г ванильного сахара.
- налейте в шейкер сироп, ликеры и ром;
- выжмите 2 ч. ложки сока лайма;
- добавьте лед и хорошо взбейте;
- процедите содержимое шейкера в охлажденный бокал;
- в блендере взбейте ягоды ключквы и переложите готовое пюре в миску;
- добавьте туда белок 1 яйца и ванильный сахар, взбейте венчиком;
- полученную пену выложите аккуратно на ранее приготовленный напиток;
- посыпьте щепоткой ванильного сахара и проведите пару раз огнем по поверхности украшения – сахар карамелизируется.
Любители глинтвейна обязательно оценят следующий коктейль.
Белый лимонный глинтвейн (хот-дринк)Подача:
- бокал айриш.
- 20 мл Лимончелло;
- 150 мл сухого белого вина;
- 20 г лимона;
- 10 г апельсина;
- 5 г лимонной травы;
- 10 г меда;
- 2 г кардамона.
- в питчер (железная кружка, грубо говоря) налейте вино и лимончелло;
- положите туда 2 ч. ложки меда и кардамон;
- добавьте туда цедру апельсина и лимона;
- помешивая напиток, нагрейте его, но не доводите до кипения;
- перелейте содержимое питчера через ситечко в бокал для ирландского кофе;
- украсьте стеблем лимонной травы.
Коктейли, конечно, немного замысловаты, но тут уж на любителя. Есть и более простые смеси, аля лимончелло-водка-мята. В любом случае, не делайте выводы после первой дегустации напитка – возможно, вы сделали что-то не так, а породистый «итальянец» из-за этого попадет в вашу немилость. В принципе, теперь вы знаете, как пит лимончелло правильно и не должны сделать роковых ошибок. Поддерживайте культуру пития в своем кругу, не превращайте еще одно празднество в очередную попойку – алкоголь может дарить не только разочарование и горечь. С вами был Ромовый дневник, до скорых встреч! hi