Лимончелло – итальянский лимонный ликер на основе цедры лимона, спирта, воды и сахара. Да что я вам рассказываю, ведь в прошлой статье мы разобрались, как готовить этот замечательный напиток дома. Сегодня мы поговорим о том, как пить лимончелло, приготовленный по нашему рецепту, а также научимся готовить с ним вкусные и необычные коктейли. Итак, позавчера поставил очередную партию настаиваться (около 1 л на чистом спирту). Через пару дней уже буду варить сироп, и разбавлять напиток до нужно кондиции. Что могу еще добавить по поводу производства лимончелло в домашних условиях? Главное, экспериментируйте и не думайте соответствовать чьим либо требованиям – ликер является народным достоянием, как у нас самогон. Вы когда-нибудь видели строгие стандарты по производству самогона?

Дэнни является ярым поклонником своего национального напитка и даже выпускает свою линейку лимончелло

Что касается способов употребления этого напитка, то тут следует учесть несколько нюансов. Постоянно натыкаюсь на информацию в Интернете, что, мол, неправильная культура пития может сильно подпортить впечатление от напитка. В принципе, это касается и любого другого объекта возлияний, хоть виски, хоть самогона от баб Гали. Однако я бы не относился так категорично к «не замороженному» ликеру – просто охлажденный лимончелло тоже хорош и радует своим насыщенным вкусом. Тем более, замороженные напитки не способны передавать всю полноту вкуса и аромата. Но давайте обо все поподробнее.

Как правильно пить лимончелло – тонкости и нюансы

Во всех источниках, в том числе и от итальянских коллег, говориться о традиционном употреблении ликера – только с морозилки и только в замороженных рюмках. Это во многом связано с качеством продукта. С помощью вымораживания убивается нежелательная горечь во всех напитках, без исключения, поэтому если лимончелло готовился с неподобающим старанием, к примеру, была оставлена белая кожура на цедре, то и вкус теплого напитка будет весьма «неподобающим». Поэтому постарайтесь сделать все, как надо и тогда напиток будет радовать вас при любых обстоятельствах. Но вернемся к традициям:

1. Температура. За сутки до употребления ликера поместите бутылку в морозилку; туда же поставьте и рюмки. Если вы использовали качественный спирт, то напиток не должен превратиться в лед, но лучше перестрахуйтесь и постоянно следите за его состоянием.

2. Темп. Итальянцы пьют лимончелло размеренно, не спеша, как и подобает итальянцам. Сам по себе напиток крепкий, но благодаря эфирным маслам лимона и низкой температуре крепость чувствуется заметно меньше. Пейте ликер маленькими глотками, на несколько секунд задерживая его во рту – так он нагреется и передаст всю полноту своего вкуса, а также растечется по всему языку, щедро отблагодарив все вкусовые рецепторы.

3. Когда пить. Лимончелло – классический дижестив, то есть напиток, который подают после еды – он улучшает пищеварение. Тем не менее, он является и отличным аперитивом, поэтому его можно смело подавать и до трапезы, разбавив, к примеру, с апельсиновым соком.

4. Сочетание. Традиционно ликер не закусывают, и я бы вам этого не рекомендовал – закусывайте лучше водку. Но если так невтерпеж, то можете полакомиться любыми фруктами и шоколадом, но только черным, горьким – сладости испортят вкус напитка. Что касается «жидкостей», то лимончелло неплохо смакует с цитрусовыми соками, шампанским, вермутами и, само собой разумеется, в составе коктейлей. Коктейли с лимончелло вы можете найти ниже.

Итальянский жеребец тоже не против опрокинуть рюмашку

Хорош напиток и со сливками, есть даже отдельный вид ликера с молочными продуктами – кремовый лимончелло. Очень хорошо ликер дополнит мороженное: просто полейте им шарик мороженного и наслаждайтесь неповторимым вкусом простого десерта.

Рецепты коктейлей с лимончелло

48 капель (шорт-дринк, шейк)

коктейльный бокал.

30 мл водки;

30 мл Лимончелло;

30 мл хереса;

5 г цедры апельсина (твист).

наполните шейкер льдом и налейте в него все ингредиенты;

хорошенько взбейте и процедите коктейль через стрейнер в охлажденный коктейльный бокал;

украсьте свое произведение искусства твистом из цедры апельсина.

Коктейлей на самом деле много, но я выделил самые интересные, с моей точки зрения, и самые необычные. Можете смело заменять компоненты (кроме лимончелло, разумеется) и экспериментировать с пропорциями. Нет предела совершенству.

Следующий коктейль дань легендарному коктейлю Мохито.

Мартини мохитато (лонг-дринк, мадл)

хайбол.

40 белого рома;

20 мл Лимончелло;

30 мл сухого вермута;

1 мл Ангостуры биттера;

20 мл сахарного сиропа;

75 мл газировки;

20 г лайма;

6 г мяты.

положите в хайбол 10 листочков мяты и четвертушку лимона;

подавите хорошенько мадлером и насыпьте колотый лед (краш);

налейте сахарный сироп, лимончелло, сухой вермут, ром и газировку доверху;

размешайте все коктейльной ложкой и досыпьте еще льда;

капните Ангостуры и украсьте листочком мяты.

Лав ми ду (шорт-дринк, шейк)

коктейльный бокал.

30 белого рома;

10 мл ликера личи (экзотический фрукт);

10 мл Лимончелло;

50 мл мангового сока;

20 г лайма;

90 г маракуйи;

15 г малины.

положите в шейкер мякоть одой маракуйи;

выжмите сок с четвертушки лайма и подавите содержимое мадлером;

добавьте туда сок, ликеры и ром, наполните льдов и хорошо взбейте;

перелейте напиток в бокал через стрейнер и сито, украсьте ягодами малины.

А этот коктейль поклонниками великого Дайкири.

Дрим дайкири меренги (шорт-дринк, шейк, бленд)

коктейльный бокал.

30 золотого рома;

15 мл Лимончелло;

5 мл ликера личи;

15 мл сахарного сиропа;

1 яйцо;

10 г лайма;

20 г клюквы;

6 г ванильного сахара.

налейте в шейкер сироп, ликеры и ром;

выжмите 2 ч. ложки сока лайма;

добавьте лед и хорошо взбейте;

процедите содержимое шейкера в охлажденный бокал;

в блендере взбейте ягоды ключквы и переложите готовое пюре в миску;

добавьте туда белок 1 яйца и ванильный сахар, взбейте венчиком;

полученную пену выложите аккуратно на ранее приготовленный напиток;

посыпьте щепоткой ванильного сахара и проведите пару раз огнем по поверхности украшения – сахар карамелизируется.

Любители глинтвейна обязательно оценят следующий коктейль.

Белый лимонный глинтвейн (хот-дринк)

бокал айриш.

20 мл Лимончелло;

150 мл сухого белого вина;

20 г лимона;

10 г апельсина;

5 г лимонной травы;

10 г меда;

2 г кардамона.

в питчер (железная кружка, грубо говоря) налейте вино и лимончелло;

положите туда 2 ч. ложки меда и кардамон;

добавьте туда цедру апельсина и лимона;

помешивая напиток, нагрейте его, но не доводите до кипения;

перелейте содержимое питчера через ситечко в бокал для ирландского кофе;

украсьте стеблем лимонной травы.

Коктейли, конечно, немного замысловаты, но тут уж на любителя. Есть и более простые смеси, аля лимончелло-водка-мята. В любом случае, не делайте выводы после первой дегустации напитка – возможно, вы сделали что-то не так, а породистый «итальянец» из-за этого попадет в вашу немилость. В принципе, теперь вы знаете, как пит лимончелло правильно и не должны сделать роковых ошибок. Поддерживайте культуру пития в своем кругу, не превращайте еще одно празднество в очередную попойку – алкоголь может дарить не только разочарование и горечь. С вами был Ромовый дневник, до скорых встреч! hi