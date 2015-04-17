Если вы живете в роскошном особняке, а на заднем дворе стоит парочку Бентли, то вам в самую пору покупать клубнику круглый год, свежую. Обычным смертным сгодится и замороженная ягода, из которой, кстати, ликер можно готовить круглый год, при этом он получится ни чем не хуже немецкого Ксу Ксу. Что это за Ксу Ксу такой? Это клубничный ликер немецкого происхождения, который на рынке появился не так давно (в 1997 году). Несмотря на свою короткую историю, Xu Xu стал самым популярным в своем классе. Маркетинг, видимо, а может и случайность.

В ликере Ксу Ксу всего 15% спирта, в него не добавляют сахар (по заявлению производителя), а сам он очень густой, сладкий и мутный. Мы будем готовить его аналог, но с сахаром – мне лично не понятно, как ликер можно приготовить без него. Рецептов клубничного ликера очень много, но мы возьмем самый простой и адаптированный. Разумеется, по традиции нашего журнала, альтернативные рецепты предполагаются. Ах да, Xu Xu немного кисленький – это сок лайма (в нашем напитке мы будем использовать лимон). Что ж, давайте готовить.

Рецепт клубничного ликера аля Ксу Ксу

0,5 кг спелой свежей клубники

0,5 л водки или спирта, разведенного до 40-45%

250-300 г сахара

½ часть большого лимона

200 мл отстоянной воды.

Клубнику промываем, удаляем плодоножки и режем пополам (если ягоды крупные, то можно и на четвертинки). Засыпаем клубнику в литровую банку и заливаем её водкой или разбавленным спиртом (как всегда, пользуемся нашим калькулятором разбавления спирта водой). При этом важно, чтобы все ягоды были покрыты водкой. Можно ее взять больше и налить по самые края банки. Также добавляем в наш настой сок половины лимона – он придаст напитку приятную кислинку. Банку отправляем на 7-10 дней на подоконник, желательно с солнышком. Затем настой нужно аккуратно слить через марлю, не отжимая клубнику, и добавить в банку с ягодами сахар. Настой закупориваем и отставляем в сторонку – он нам пока не нужен. Банку с клубникой и сахаром нужно аккуратно встряхнуть пару раз и отставить еще на 2-3 дня, пока сахар полностью не растворится. Слить сироп, добавить в банку 200 мл воды, перемешать и еще раз слить остатки сиропа. Смешать клубничный настой с сиропом, перелить в банку и забыть о ней еще на 3-5 дней. За это время ликер осветлится и его можно будет снять с осадка, а затем отфильтровать.

В итоге у вас должен получиться вкусный ликер красивого «клубничного» цвета. Его крепость не будет превышать 15%, но вкус и аромат просто божественные. Пить ликер лучше в охлажденном виде. Наш домашний Ксу Ксу отлично смакует с шампанским и другими игристыми винами, а также с мороженым. А еще из него можно сделать вкуснейший сорбет.

Альтернативный рецепт Ксу Ксу

1,5 кг спелой свежей клубники

1 л шнапса (бренди, водки)

200 г сахарного песка;

200 мл чистой воды.

Рецепт похож на предыдущий, только клубнику предварительно нужно размять. Также желательно использовать коньяк или любой другой бренди (в оригинальном рецепте используется шнапс). Вы получите очень красивый напиток с мякотью клубники, максимально похожий на Ксу Ксу (поэтому лучше использовать прозрачный бренди или хорошую водку).

Размять клубнику в банке и залить её спиртом на 10 дней. Затем нужно приготовить сироп из 200 г сахара и 200 мл воды: сахар растворить в воде, подогреть и помешивать до полного растворения сахара. Сироп охладить и смешать с настойкой. Готовый клубничный ликер перелить в чистые бутылки и плотно закупорить. Хранить в холодильнике не больше года.

Ликёр из клубники “Liquore di Fragole”

360 г спелой свежей клубники

1 см палочки корицы

2 бутона гвоздики

90 г + 60 г сахарного песка

цедра 2-х лимонов

2 лавровых листа

750 мл водки, граппы или спирт 40-50%

Рецепт из кулинарной книги «The De’Medici Kitchen» 1993 года. Идеальный итальянский клубничный ликёр, который сможет потягаться даже с самим Лимончелло . Есть у этого рецепта всего один минус – чтобы напиток вас не разочаровал, ему нужно полгода на мацерацию. Впрочем, я пришел к выводу, что одного месяца будет более чем достаточно, а эти 5-6 месяцев лучше оставить на выдержку.

В банке подходящего объема смешать клубнику, специи, 90 г сахара, цедру лимона без белой кожицы и лавровый лист. Добавить водку (в идеале граппу), банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 6 месяцев (1-2 месяцев будет достаточно). Через полгода настой процедить через сито или несколько слоёв марли, профильтровать через кофейные фильтры или вату, а затем перелить в чистую банку, куда добавить оставшиеся 60 г сахара. Подождать ещё неделю-две, разлить готовый ликёр в чистые бутылки и хранить в тёмном прохладном месте. Выдержка приветствуется. Оставшуюся клубнику не выбрасывать, а использовать для приготовления вкусной выпечки или добавлять в мороженое.

Ликёр «Клубничный йогурт»

Дли ликёра: 500 мл водки (лучше коньяка или граппы)

полулитровая банка свежей клубники (350 г замороженной)

1 стручок ванили (или эквивалент ванильного сахара)

350 мл сливочно-йогуртового сиропа Для сливочно-йогуртового сиропа (примерно 700 мл): 240 мл густых сливок

240 мл тростникового сахара

350 мл ванильного йогурта (в греческом стиле) (примерно 700 мл):

Стакан этого более чем свежего ликёра транспортирует ваши вкусовые рецепторы куда-то в не далекое прошлое, напоминая о том самом непродолжительном клубничном сезоне. Спиртное сохраняет в нём яркий вкус спелой ягоды и позволяет смаковать ею недели спустя. Напиток этот реализуем в любое время года, если под рукой оказалась клубника замороженная. Используемый в этом рецепте сливочный сироп хорош и с другими ягодами-фруктами.

Для начала нужно приготовить сироп. Для этого в кастрюле с толстым дном нужно смешать сливки и сахар, а затем довести смесь до слабого кипения, постоянно помешивая её деревянной ложкой. Снять сливочный сироп с огня и добавить йогурт. Хорошо перемешать, перелить сироп в чистую банку и хранить в холодильнике до 2-х недель. Для приготовления ликёра нужно смешать водку, нарезанную мелко клубнику и ваниль в банку подходящего объема. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 5 дней. Настой процедить, смешать со сливочно-йогуртовым сиропом, подождать ещё пару дней и перелить в чистую бутылку.

Хранить ликёр нужно в холодильнике. Гарантированный срок годности 1 месяц. Перед дегустацией взбалтывать (составляющие сиропа могут отслоиться, но предварительное взбалтывание решает эту проблему полностью). Подавать охлажденным или со льдом. Советую сопровождать ликёр вкусным печеньем для макания.

Удачи в приготовлении вашего идеального ликёра из клубники! Не забудьте рассказать о нём своим друзьям и знакомым. Комментарии с вопросами и отзывами приветствуются.