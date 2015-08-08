Ликер «Малибу» – один из самых известных и продаваемых сладких алкогольных напитков в мире. Классический «Малибу» – это олицетворение всех прелестей островной экзотики: сногсшибательного эффекта ямайского рома, прозрачности карибского моря у белоснежного побережья, раскованности плящущих под маримбулу смуглых девиц, одетых только в ореховую скорлупу и, конечно – ни на что не похожего вкуса и аромата кокоса, из этой самой скорлупы добытого.

А ведь приготовить ликер «Малибу» вполне можно и в домашних условиях – все вышеописанные прелести, поди, будут особенно хороши промозглыми зимними вечерами в наших широтах! Итак, представляем вам сразу два рецепта «Малибу»: один – почти идентичный оригинальному, а второй – хоть и несколько топорный, зато реализуемый простыми методами и без больших затрат.

Немного о ликере «Малибу»

«Malibu» – ликер, родиной которого является остров Барбадос, в Антильском архипелаге. Согласно легенде, во время оно один барбадосский кокос упал в бочку с ромом и раскололся. Орешек сразу замечен не был, ром стоял невостребованным еще долгое время, после чего – обрел удивительный вкус и аромат.

Байка эта вряд ли правдива – иначе бы кокосовый ликер был известен давно. Его история начинается только с 1980-х годов. Изначально напиток задумывался как некий концентрат, призванный упростить приготовление дико популярного пуэрто-риканского коктейля «Пина Колада» – в состав напитка раньше входили кокосовые сливки или молоко, а достать эти ингредиенты за пределами Карибского бассейна, сами понимаете, не всегда возможно.

Изначально ликер Малибу делали только на Барбадосе, причем для него использовали продукты, мягко говоря, не вполне качественные – местный ром, фруктовый бренди, кокосовый экстракт. Позднее производство перекупил алкогольный конгломерат «Diageo», класс напитка заметно вырос, а его производство перенесли на Ямайку. Теперешний владелец бренда – компания Pernod Ricard.

Рецепт «Малибу» №1 – простой, как пальма

Как говорится, сила – в простоте. И еще – в сгущенке. Ее в этом кокосовом ликере, отдаленно напоминающем «Малибу» – хоть отбавляй! Зато не придется бегать в поисках ингредиентов, из «экзотики» тут – только кокосовая стружка, которой, слава богу, у нас в супермаркетах полно.

Итак, нам нужно:

Водка (45-градусный спирт) – 1 л.

Стружка кокоса – 400 граммов;

Сгущенка – 2 банки.

Кокосовую стружку высыпать в банку и залить алкоголем. Дать настояться около 10 дней в темном месте, периодически встряхивая. После этого настойка отфильтровывается так, чтобы в ней не осталось хлопьев. Стружку, кстати, можно не выкидывать, а использовать потом в кондитерских целях.

После фильтрации в жидкость добавляется сгущенка и вода – общая крепость должна быть 21°, соответственно воды берем где-то 400 мл. Все хорошенько размешивается, после чего банка на 3-4 дня отправляется в холодильник. Напиток не взбалтывать! За время отстаивания жир из сгущенки должен отслоиться и всплыть на поверхность – от него нужно будет избавиться. Сделать это проще всего с помощью трубочки, которая опускается на дно банки. Чистая жидкость сливается по принципу сообщающихся сосудов – как бензин из бака. Получившийся ликер нужно настоять еще дней 7, а потом – повторно очистить от жирной фракции. Все, наш домашний «Малибу» готов к употреблению!

Рецепт «Малибу» №2 – сложнее, но изысканнее

Белый ром – 0.5 литра (на самом деле, можно использовать и водку, но ром придаст напитку куда более изысканный аромат);

Банка (400 мл.) кокосового молока – спасибо веганам, сейчас этот консервированный продукт можно легко купить в крупных супермаркетах;

Ванильный сахар – 1 пакетик или ванилин – 1 грамм.

Сахар для сиропа – 350 граммов.

В этом рецепте мы попытаемся максимально приблизить наш напиток к настоящему заводскому. Те, кто не пробовал ликер «Малибу» или видел его только в составе коктейлей, могут не знать, что настоящий цвет этого напитка – почти прозрачный, слегка белесоватый, матово-белая только бутылка. Данным способом мы получим домашний кокосовый ликер, и по аромату, и по вкусу, и по цвету похожий на оригинал. Но вот ингредиенты в нем – более редкие и дорогие.

По поводу последнего ингредиента. Некоторые советуют заменять в рецепте «Малибу» обычный свекольный сахар коричневым тростниковым. Я бы этого делать не рекомендовал: во-первых – от этого пострадает прозрачность напитка, а во-вторых – те, кто пробовал, говорят, что вкус абсолютно не меняется – кокос все равно его забивает. Если вы так уж сильно хотите добиться аутентичности – возьмите кокосовый сахар, он тоже встречается в продаже.

Приготовление:

Готовим ромовую настойку на кокосовой стружке, как в первом рецепте. Отдельно делаем сироп из равных частей сахара и воды, в который в конце добавляем ванилин. Не варите сироп дольше 20 минут, иначе он начнет карамелизироваться – темнеть. К настойке добавляем кокосовое молоко, а затем – постепенно вводим сироп, все время тщательно размешивая и пробуя напиток. Тут очень важно не переборщить со сладостью, ликер «Малибу» не должен быть приторным. Когда вам показалось, что сиропа достаточно – ставим смесь в холодильник на пару дней.

Домашний Малибу с кокосовым молоком не должен дать столько жира, сколько вариант со сгущенкой. Но отслаивать его все равно придется. Делаем это с помощью тонкой трубочки, после чего – отправляем напиток еще на недельку в темное место. Второй раз отделять жир не надо – после отстаивания ликер можно сразу разлить по бутылкам. Ну или выпить – как повезет.

Такой домашний Малибу ведет себя в коктейлях не хуже магазинного, он отлично гармонирует с ромом, коньяком, ликером Амаретто, соками, шоколадом, кофе. Любители сладостей пьют его и в чистом виде, в качестве диджестива под различные сладкие десерты.