А дело было как-то так. Бернардо Винчелли слыл монахом-бенедиктинцем, одним из тех, кто жил по уставу Святого Бенедикта Нурсийского, принятому в VII веке в качестве главного правила монашеской жизни. Делами бенедиктинцев были не только молитвы, но и интеллектуальное познание мира. Кроме того, Святой Бенедикт призывал своих духовных чад использовать монастыри как некие «инкубаторы знаний». Говоря современным языком, он хотел совместить цитадели молитвы с наукоградами. Потому в монастырях того времени собирались блестящие умы, постигавшие алхимию, философию и законы благочестия. Бенедиктинцы не чурались работ в монастырских огородах и были особо заинтересованы в изучении свойств растений, используя их в своих рецептах.

Фекамп, революсьён, Ле Гран

В 1505 году брат Винчелли c несколькими монахами ордена отправился из Монтекассино в Нормандию, в аббатсво Фекамп. В аббатстве Фекамп у монахов появилось все: уникальное месторасположение земель подарило россыпь редких растений. И дягиль , и иссоп , и разные виды мелиссы пришлись кстати при дистилляции Бенедиктина. Как чрезвычайно эрудированный монах, Винчелли был больше алхимиком, чем «травником». Он размышлял над созданием философского камня, способного превращать в золото и серебро простые камни. Но больше всего он хотел приготовить эликсир долгой жизни. Как раз в погоне за этой панацеей и был придуман рецепт Friar Bernardo, в состав которого вошли травяные сборы нормандских земель, приправленные мавританскими специями.

На протяжении почти трех столетий этот напиток готовился монашеским орденом, а во времена Великой французской революции в 1789 года рецепт исчез…

В 1863 году, разбирая семейный архив документов, виноторговец Александр Ле Гран, наткнулся на старую рукопись. Расспросив стариков, он узнал, что в годы революции последний монах ордена бежал из монастыря и попросил семью Ле Гран сохранить одну реликвию. Удивительно, но семьдесят лет рукопись не вызывала и малейшего любопытства.

Рукопись, датируемая 1510 годом, включала около 200 страниц, исписанных готическим шрифтом монаха Винчелли. Ле Гран стал тщательно расшифровывать записи, среди которых попался рецепт эликсира из двадцати семи трав и специй. Несмотря на знание вопросов дистилляции и алкоголя, Александру потребовался целый год, чтобы расшифровать тайну пропорций и смесей ликера. И ему это удалось! Окрыленный успехом, Ле Гран отправился в Рим. Там он встретился с главой ордена бенедиктинцев, показал рукописи и получил право использования имени и герба Аббатства Фекамп в своем напитке.

Ну, понятное дело, что детали их соглашения канули в лету. В честь Бернардо Винчелли и монахов ликёр так и назвали — Bénédictine. Также Ле Гран решил использовать на бутылке надпись — D.O.M. (Deo Optimo Maximo — во славу Богу, бесконечно лучшему, бесконечно могущественному). Вскоре Ле Гран заказал совершенно особую стеклянную бутылку для своего напитка: скромную, но одновременно щедро и изящно украшенную. Что касается процесса изготовления самого напитка, он включал в себя подготовку четырех разных дистиллятов, их старение в дубовых бочках, дополнительную двойную перегонку в медных кубах, смешивание и снова старение в бочках с добавлением меда и шафрановых вытяжек.

С тех пор мало что изменилось, остались даже оригинальные медные перегонные кубы времен Ле Грана. Процесс изготовления, также как пятьсот лет назад — требует аккуратного соблюдения рецептуры. На выходе получается желто-зеленая горьковатая смесь с крепостью 43%.

Коктейли с Бенедиктином

Кроме употребления в чистом виде со льдом, Бенедиктин с самого начала производства стал частым ингредиентом в коктейлях. Например, сохранен рецепт коктейля 1888 года Empire Punch (в книге Гарри Джонсона «Bartender’s Manual or How To Mix Drinks of the Present Style») или более поздний Ford cocktail. Нельзя не сказать, что в 1930-х годах появилась менее сладкая разновидность Бенедиктина — B&B (бенедиктина смешанного с бренди, что само по себе напоминает рецептуру славного коктейля Ржавый гвоздь ). Впрочем, один рецепт для примера я приведу.

Оригинальный рецепт выглядит так:

3 дэша Бенедиктина;

3 дэша апельсинового биттера;

½ джиггера джина Old Tom;

½ джиггера французского вермута.

Напомню, что дэш – это мера объема жидкости, приблизительно равная 0,5 мл (4-5 капель).

Адаптированная версия коктейля выглядит следующим образом:

60 мл джина Old Tom;

30 мл сухого вермута;

0,75 мл Бенедиктина;

0,75 мл апельсинового биттера.

все ингредиенты влить в смесительный скатан со льдом;

хорошенько перемешать барной ложкой;

процедить через стрейнер в коктейльный бокал;

украсить твистов апельсина, предварительно спрыснув напиток маслом из цедры.

В наше время во всех уголках мира, в каждом баре от Лондона до Сиднея можно увидеть ликер Бенедиктин на положенном ему месте, среди экзотических ликеров и биттеров. Кстати, еще один ликер, изобретенный монахами, называется Франжелико. В общем, не проходите мимо, коль увидите бутылочку лечебного эликсира.