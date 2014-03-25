Блю Кюрасао (Blue Curaçao) – это ликер ярко синего цвета, который получают путем настаивания винного спирта (или спирта из другого сырья) на сушеной кожуре горьких апельсинов сорта «Лараха» и дальнейшей дистилляцией этого настоя. Крепость ликёра варьируется от 15 до 40%. Ключевым ингредиентом всей категории ликёров Кюрасао является корка (или ароматное масло) горького апельсина Лараха (Citrus × aurantium subsp. currassuviencis) с острова Кюрасао, расположенного в карибском бассейне близ Венесуэлы (Королевство Нидерландов). Это разновидность всем известного Севильского апельсина (померанец, горький апельсин, кислый апельсин, бигарадия), который был завезен на остров испанцами в 1527 году. На острове померанец не прижился и деградировал, в результате чего его плоды стали настолько горькими, что в пищу их употреблять перестали. Однако эфирные масла, содержащиеся в кожуре апельсинов Лараха, как нельзя лучше подошли для создания потрясающих ликёров.

Высушенные корки апельсина сорта Лараха для Блю Кюрасао

История и производство Блю Кюрасао

Раньше Кюрасао, окрашенный в синий цвет, называли Crème de Ciel («крем небесный»).

Кто и когда разработал рецепт ликёра Кюрасао доподлинно неизвестно. По одной из версий, которую по понятным причинам продвигает знаменитый производитель ликёров Lucas Bols, напиток из апельсинов Лараха придумал основатель компании Лукас Болс (1652-1719). В пользу легенды говорят выглядящие убедительно факты. Голландская Вест-Индская компания завладела островом Кюрасао в 1634 году. Болсы были акционерами обеих голландских колониальных компаниях, а потому без проблем выбили контракты на поставку пряностей с Востока на Запад, включая Кюрасао. Когда выяснилось, что из сушеной кожуры зелёных апельсинов, до этого бесполезных, можно добывать ароматное масло, Лукас Болс начал возить это масло на обратном пути в Амстердам. Так, якобы, мистер Болс получил сырье для разработки рецепта Кюрасао. Позже, ориентировочно в 1920-х годах, прозрачный ликёр, в маркетинговых целях, наследники Болса начали подкрашивать в синий цвет, создавая вокруг него мистический «элемент алхимической тайны».

Другим значительным игроком рынка является компания Senior & Co, начавшая свою деятельность непосредственно на острове Кюрасао и продолжающая её по сей день. Это единственный бренд, который для производства ликёров Curaçao всегда использовал непосредственно кожуру апельсинов Лараха, поэтому ему дозволено дописывать «подлинный» на этикетках своей продукции. Хаим Мендес Чумакейро и его деловой партнёр Эдгар Сеньор начали продавать ликёр Кюрасао в 1896 году в небольшой семейной аптеке «Botika Excelsior», а в 1947 году ими была приобретена загородная усадьба Chobolobo в Виллемстаде (столица острова Кюрасао), где и был основан ликёроводочный завод Senior & Co. Свои ликёры кюрасавские евреи начали красить в синий цвет только в 1960-е годы, предвидя бум на приторно-сладкие голубые тики-коктейли, который имел место быть в 1970-х и 80-х годах в США.

Для производства ликеров Curaçao Senior & Co собирает апельсины Лараха ещё в зелёном виде, затем разрезает их на четыре части и высушивает под солнцем в течение 5 дней. После этого высушенная кожура помешается в мешки из рогожки, куда добавляют различные травы и пряности (у различных производителей эта смесь разная). Мешки погружают в чистый спирт из сахарного тростника (Болс производил свой ликёр на основе винного спирта) и настаивают неделю с промежуточным нагревом, охлаждением и разбавлением водой. Затем мацерат дистиллируют на медном аппарате, разбавляют до нужной крепости и подслащивают. Таким образом получается полностью прозрачный ликёр с ярким апельсиново-пряным ароматом, известный нам как Curaçao. Осталось только его подкрасить.

Сегодня для подкрашивания полностью прозрачного апельсинового ликёра используются сертифицированные пищевые красители. Конкретно Блю Кюрасао окрашивают красителем FD&C Blue No. 1, также известным как пищевая добавка Е133 (Синий блестящий FCF). Раньше для этого использовали натуральные красители, вытяжки из различных растений, антоцианы, которые в щелочной среде приобретают синий цвет. Есть еще старые записи, неизвестно каким годом датированные, что для окраса Блю Кюрасао использовали индиго, минерал, который растворяли в купоросе и полученной смесью подкрашивали напитки. На рынке можно встретить Кюрасао и других цветов: зеленый, оранжевый, желтый, красный. Окраска на вкус ликёра не влияет.

Описанная выше технология применяется только компанией Senior & Co. Другие бренды не особо распространяются о способах производства своего Кюрасао, потому как гордиться там, зачастую, нечем. Большая часть того, что продаётся под видом Блю Кюрасао, является подкрашенным спиртом, ароматизированным различными вытяжками из апельсинов и пряностей. Но вы находитесь на Ромовом, а значит всё, что может нам предложить рынок алкогольных напитков, мы предложим приготовить в домашних условиях. Приготовить вкуснее и с гарантированным контролем качества. Грех не попробовать приготовить и Блю Кюрасао, тем более апельсиновые ликёры мы уже готовили и кое-что знаем.

Приготовление Блю Кюрасао в домашних условиях

Для окраски ликёра, что в данном случае является ключевым моментом, отличающим этот напиток от множества других похожих, можно использовать пищевые красители из кондитерской лавки или попробовать некоторые натуральные ингредиенты. Так, для окраски напитков в синий цвет можно использовать достаточно распространённые лепестки василька синего, которыми частенько подкрашивают абсент (в смеси с шафраном дают зелёный цвет, который уже пригодился нам во время приготовления зелёного Шартреза ). Ещё один яркий и на все 100% натуральный ингредиент, о котором мало кто пока ещё знает, – лепестки Клитории тройчатой, также известные как тайский синий чай или анчан. Его легко найти в чайных лавках, цвет даёт насыщенный, а вкуса практически не имеет. Единственное, все натуральные красители недолговечны и быстро блекнут на солнечном свете, поэтому ликёр желательно хранить в затемнённой таре или в тёмном месте.

Для приготовления домашнего Блю Кюрасао вам понадобится:

1 л водки или спирта 45-50%

1 л джина (можно домашний)

цедра 12 апельсинов

4 ст. л. сушеных корок померанца

32 бутона гвоздики

1900 г сахарного песка

1500 мл чистой воды

синий пищевой краситель*

для окрашивания данного количества ликёра нужно взять от 40 до 70 цветков анчана.



В банке подходящего объема смешать водку, джин, апельсиновую цедру и высушенные корки померанца. Настаивать в тёмном прохладном месте в течение 20 дней, периодически встряхивая. На 20-й день добавить гвоздику и дать постоять ещё день. Процедить через сито, профильтровать через вату или кофейные фильтры. Сахар растворить в слегка подогретой воде и добавить к настою. Добавить краситель: по нескольку капель за раз, если используется кондитерский краситель, или 40-70 цветков анчана (лучше начинать с меньшего количества), которые следует процедить после того, как будет достигнут желаемый цвет.

Этот рецепт на практике от наших друзей из “Добровара” (не без экспериментов, что особенно радует):

https://www.youtube.com/watch?v=pSvbj7SdNVc

Как пить ликёр Блю Кюрасао? ТОП-7 коктейлей с ним

Коктейль Голубая лагуна / Blue Lagoon 50 мл водки

25 мл Блю Кюрасао

150 мл лимонада (Sprite или 7-up) Билд в хайболе со льдом. Перемешать, украсить на своё усмотрение вишенкой, лаймом, апельсином или ананасом.

Коктейль Имбирный свинг / Ginger Swing 45 мл Блю Кюрасао

имбирный эль по вкусу Билд в бокале коллинз со льдом. Перемешать и украсить веточкой розмарина.

Коктейль Голубые Гавайи / Blue Hawaiian 30 мл светлого рома

30 мл Блю Кюрасао

60 мл ананасового сока

30 мл кокосовых сливок 20% Взбить в блендере со льдом и перелить в бокал харрикейн. Украсить долькой ананаса.

Коктейль Полуночный поцелуй / Midnight Kiss 20 мл водки

150-180 мл шампанского

10 мл Блю Кюрасао На бокале флюте сделать крусту из сахара. Налить водку и охлаждённое шампанское доверху. Плеснуть Блю Кюрасао и перемешать.

Коктейль Янгануко / Llanganuco 45 мл писко

15 мл Блю Кюрасао

20 мл сухого вермута Шейк со льдом. Стрейн в коктейльный бокал. Украсить вишенкой.

Коктейль Мистический синий / Mystic Blue 60 мл мескаля

20 мл сока лайма

15 мл Блю Кюрасао Взбить в блендере с колотым льдом и перелить в бокал купе. Украсить полоской апельсиновой цедры.

Коктейль Никелевая лихорадка / Nickel Fever 15 мл Блю Кюрасао

20 мл ликёра Саузен Комфорт

20 мл ликёра Гальяно

40 мл сливок 15%

40 мл апельсинового сока Смешать в смесительном стакане со льдом. Процедить в коктейльный бокал.

Кюрасао в чистом виде пью редко, если вообще пьют. Сам по себе он не отличается питкостью, но со льдом некоторым может понравиться. Можно добавить апельсиновый или ананасовый сок по вкусу. Как и все ликеры, напиток является дижестивом, то есть пить его нужно после еды – улучшает пищеварение. Но лучше всего ликёры Curaçao раскрываются в коктейлях, при этом Блю Кюрасао как нельзя лучше вписывается в концепцию миксологии «коктейли иногда должны быть забавными». Коктейль «Голубая лагуна», названный так в честь термального курорта в Исландии, безусловно, является самым популярным из них. С него и начнём.