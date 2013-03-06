Ромовый Дневник

Ликер Драмбуи: килт, волынка и совершенство вкуса

Ликеры · Олег Колесов
Ликер Драмбуи: килт, волынка и совершенство вкуса

Шотландия дала миру много прекрасного: кильт, волынку, Вальтера Скотта и Роберта Бернса, замечательные музыкальные коллективы  Franz Ferdinand и The Fratellis, веселых бунтарей The Exploited и легендарных Ангуса и Малкольма Янгов, музыкантов AC/DC. Но настоящим достоянием нации являются знаменитые алкогольные напитки, среди которых, несомненно, ветвь первенства принадлежит шотландскому виски, то есть, скотчу. Как раз на основе выдержанного шотландского односолодового виски и готовят идеальный ликер Драмбуи, который уже давно запал мне в сердце.

Ликер Драмбуи в старой бутылке, еще семейный пока напиток.

Вообще, странно как-то называть этот прекрасный напиток ликером, хотя бы из-за его крепости (40 оборотов). Но, тем не менее, это ликер, да еще и какой. Впервые я попробовал ликер Драмбуи года три назад, все в том же Кофеине. Именно там я отведал легендарный коктейль Ржавый гвоздь, о котором я уже написал. Еще мне посчастливилось побывать на презентации Маркома (официальный представитель этого напитка в Украине), где как раз сотрудники этой компании распинались перед владельцами баров о преимуществах ликера Драмбуи. Там я попробовал очень много интересных коктейлей с этим ликером, но обо всем по порядку.

История Драмбуи: путь «золотого эликсира»

История напитка, как обычно это бывает, окутана романтикой и духом бунтарства. Шотландцы уже давненько считаются непокорной нацией, которая противостояла в свое время даже Римской Империи. Вот и в XVIII там было не спокойно, в основном из-за нежелания парней в килтах быть подданными Королевы-матушки. Народ высокогорья ждал доблестного возвращения к правлению династии Стюартов, которая и должна была отстоять независимость Шотландии. В июле 1745 года к берегам острова приплыл принц Чарльз Эдуард Стюарт, законный наследник шотландского престола, который поднял ополчение и пошел войной на Англию.

Винтажный ящик, в котором раньше привозили ликер Драмбуи из Шотландии в США,

Красавчика Чарльза поддержала Франция, так что королю Георгу второму было не по себе, вплоть до того, что ему пришлось свернуть сражения в Европе, которыми командовал его сын Вильям Август. Кланы горцев все же потерпели поражение, так как англичан было в разы больше. Принцу удалось сбежать на остров Скай возле берегов Шотландии, на котором ему пришлось провести в изгнании не один год. В изгнании красавчик Чарльз познакомился со знаменитым капитаном МакКиноном, которому и поведал рецепт напитка, поддерживающего его в тонусе не один год. Так семье МакКинонов и достался рецепт ликера Драмбуи, который они зарегистрировали в 1892 году как «an dram buidheach», что с гэльского переводиться как «напиток, удовлетворяющим всем требованиям». С 1906 года drambuie поступил в свободную продажу.

Рецепт Драмбуи: тайна, покрытая мраком

Естественно, рецепт семейство МакКинонов бережет в строжайшей тайне. Подлинно известно, что основой ликера служит односолодовый шотландский виски, выдержанный не менее 15-17 лет. Также специалисты в ликере углядели шафран, который как раз придает напитку его знаменитый янтарно-золотистый цвет. Не обошлось здесь и без знаменитого шотландского верескового меда. Дальше рецептный след теряется – в напиток идет основательно засекреченный состав пряностей и трав. В завершении, ликер выдерживается в дубовых бочках до 20-ти лет.

Мы постарались разгадать рецепт Драмбуи и других медовых ликеров. Результатом стала эта статья.

Как пить Драмбуи

Отрывок из видео-рекламы Драмбуи. Недавно бутылка Драмбуи подверглась тотальному редизайну, а компания сменила владельцев. Реклама ликера теперь очень экстравагантная.

Несмотря на свою крепость, ликер имеет очень мягкий и насыщенный вкус, с богатым пряным послевкусием. Шотландцы предпочитают пить напиток в чистом виде, охлажденный или нет. Я их полностью поддерживаю, пить Драмбуи лучше теплым, с большого рокса, небольшими глотками. Также можно добавлять ликер в кофе или чай, я пробовал с кофе – супер. Конечно, не обошлось и без миксологии: практически во всех коктейлях, где присутствует виски, можно последний заменить на Драмбуи. Думаю, очередная пятничная подборка коктейлей будет, как раз, посвящена замечательному «золотому эликсиру».

Попробуйте приготовить Мохито, только вместо рома используйте Драмбуи. Вам обязательно понравится.

А еще обязательно почитайте про виды текилы и статью про ром – узнаете много нового. Что ж, пейте правильные напитки, а главное, знайте, что вы пьете. Пока!

P.S. Реклама у ликера как минимум странная:

https://www.youtube.com/watch?v=B-ZKq7mS-js

А это официальное видео с официального сайта, судите сами:

https://www.youtube.com/watch?v=DW-7S6x_zTY

 

Похожие статьи

Ванильные ликёры, полный обзор на алкоголь с ванильным вкусом

Ванильные ликёры, полный обзор на алкоголь с ванильным вкусом

Апероль: состав, виды ликера и способы подачи

Апероль: состав, виды ликера и способы подачи

Ликер Егермейстер (jägermeister) полный обзор

Ликер Егермейстер (jägermeister) полный обзор

Как пить самбуку – 10 испробованных способов

Как пить самбуку – 10 испробованных способов

Ликер Ксю-Ксю (XUXU) – как пить, популярные рецепты коктейлей

Ликер Ксю-Ксю (XUXU) – как пить, популярные рецепты коктейлей

Как пить Бейлиз?

Как пить Бейлиз?