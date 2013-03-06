Ликер Драмбуи: килт, волынка и совершенство вкуса

Шотландия дала миру много прекрасного: кильт, волынку, Вальтера Скотта и Роберта Бернса, замечательные музыкальные коллективы Franz Ferdinand и The Fratellis, веселых бунтарей The Exploited и легендарных Ангуса и Малкольма Янгов, музыкантов AC/DC. Но настоящим достоянием нации являются знаменитые алкогольные напитки, среди которых, несомненно, ветвь первенства принадлежит шотландскому виски, то есть, скотчу. Как раз на основе выдержанного шотландского односолодового виски и готовят идеальный ликер Драмбуи, который уже давно запал мне в сердце.

Вообще, странно как-то называть этот прекрасный напиток ликером, хотя бы из-за его крепости (40 оборотов). Но, тем не менее, это ликер, да еще и какой. Впервые я попробовал ликер Драмбуи года три назад, все в том же Кофеине. Именно там я отведал легендарный коктейль Ржавый гвоздь, о котором я уже написал. Еще мне посчастливилось побывать на презентации Маркома (официальный представитель этого напитка в Украине), где как раз сотрудники этой компании распинались перед владельцами баров о преимуществах ликера Драмбуи. Там я попробовал очень много интересных коктейлей с этим ликером, но обо всем по порядку.

История Драмбуи: путь «золотого эликсира»

История напитка, как обычно это бывает, окутана романтикой и духом бунтарства. Шотландцы уже давненько считаются непокорной нацией, которая противостояла в свое время даже Римской Империи. Вот и в XVIII там было не спокойно, в основном из-за нежелания парней в килтах быть подданными Королевы-матушки. Народ высокогорья ждал доблестного возвращения к правлению династии Стюартов, которая и должна была отстоять независимость Шотландии. В июле 1745 года к берегам острова приплыл принц Чарльз Эдуард Стюарт, законный наследник шотландского престола, который поднял ополчение и пошел войной на Англию.

Красавчика Чарльза поддержала Франция, так что королю Георгу второму было не по себе, вплоть до того, что ему пришлось свернуть сражения в Европе, которыми командовал его сын Вильям Август. Кланы горцев все же потерпели поражение, так как англичан было в разы больше. Принцу удалось сбежать на остров Скай возле берегов Шотландии, на котором ему пришлось провести в изгнании не один год. В изгнании красавчик Чарльз познакомился со знаменитым капитаном МакКиноном, которому и поведал рецепт напитка, поддерживающего его в тонусе не один год. Так семье МакКинонов и достался рецепт ликера Драмбуи, который они зарегистрировали в 1892 году как «an dram buidheach», что с гэльского переводиться как «напиток, удовлетворяющим всем требованиям». С 1906 года drambuie поступил в свободную продажу.

Рецепт Драмбуи: тайна, покрытая мраком

Естественно, рецепт семейство МакКинонов бережет в строжайшей тайне. Подлинно известно, что основой ликера служит односолодовый шотландский виски, выдержанный не менее 15-17 лет. Также специалисты в ликере углядели шафран, который как раз придает напитку его знаменитый янтарно-золотистый цвет. Не обошлось здесь и без знаменитого шотландского верескового меда. Дальше рецептный след теряется – в напиток идет основательно засекреченный состав пряностей и трав. В завершении, ликер выдерживается в дубовых бочках до 20-ти лет.

Мы постарались разгадать рецепт Драмбуи и других медовых ликеров. Результатом стала эта статья.

Как пить Драмбуи

Недавно бутылка Драмбуи подверглась тотальному редизайну, а компания сменила владельцев. Реклама ликера теперь очень экстравагантная.

Несмотря на свою крепость, ликер имеет очень мягкий и насыщенный вкус, с богатым пряным послевкусием. Шотландцы предпочитают пить напиток в чистом виде, охлажденный или нет. Я их полностью поддерживаю, пить Драмбуи лучше теплым, с большого рокса, небольшими глотками. Также можно добавлять ликер в кофе или чай, я пробовал с кофе – супер. Конечно, не обошлось и без миксологии: практически во всех коктейлях, где присутствует виски, можно последний заменить на Драмбуи. Думаю, очередная пятничная подборка коктейлей будет, как раз, посвящена замечательному «золотому эликсиру».

P.S. Реклама у ликера как минимум странная:

А это официальное видео с официального сайта, судите сами:

